РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5995 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
2 668 14

Осенние каникулы в школах могут перенести из-за проведения местных выборов, - Ляшко

Осенние каникулы в школах могут перенести из-за проведения местных выборов, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с проведением местных выборов каникулы в школах предполагается сделать на 10 дней раньше запланированного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Ляшко напомнил, что сегодня действует запрет на посещение школ и детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями во время учебного процесса.

"Мы понимаем, что начался избирательный процесс и открываются участки в школах. Поэтому на период, когда происходит одновременно избирательный и учебный процесс, вход на избирательный участок надо организовать отдельно от того, через который заходят дети", - отметил он.

При этом Ляшко добавил, что в первую очередь для работы избирательных комиссий будут использованы школьные спортзалы. По его словам, предполагается сделать каникулы на 10 дней раньше, чем было запланировано, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане, находящиеся на избирательных участках без маски, будут привлекаться к админответственности, - Ляшко

Автор: 

каникулы (136) местные выборы (2752) образование (2271) школа (3020) Ляшко Виктор (1365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Обирай не свиней.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:03 Ответить
+1
Освіта має бути вже місяць назад на карантині.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можно "переносить" все кроме выборов ...... свиньи наперегонки бегут до корыта..
показать весь комментарий
02.10.2020 13:59 Ответить
Обирай не свиней.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:03 Ответить
С вашими 73% - подарившими часть рейтинга пророссийским партиям (кандидатам) как-то в здравый смысл народа не вериться ..... 10 против 90 котируется невысоко..
показать весь комментарий
02.10.2020 14:45 Ответить
Тільки найсвідоміші свиней від поросят можуть відрізнити...
показать весь комментарий
02.10.2020 15:31 Ответить
Так объясните,пожалуйста, чем же свиньи от поросят отличаются!!!
показать весь комментарий
02.10.2020 19:12 Ответить
Нічим - просто прізвища різні. Спробуйте тепер пояснити, який же це народ в здравом умє і з гідністю шість років тому в один тур за це проголосував, і куди подівся? Бо у вас виходить, що "народ знову зрадив Майдан", як і десять років тому, коли після п'ятирічного президентства попереднього солодкого Кума Цієї Нації "справжніх українсців залишилося дуже мало"...
показать весь комментарий
03.10.2020 00:59 Ответить
Меня пугает эта цикличность: после "плохого Ющенка" выбрали "хорошого Яныка", после "плохого Порошенко" выбрали "хорошего Зеленского"...что будет завтра -страшно представить, а вообще то мне философия ботов не интересна (имею ввиду тебя)..
показать весь комментарий
05.10.2020 23:29 Ответить
Та ви не пугайтєсь: Віктарфьодрича Дарагова обрали за сприяння Ющенка та ще й тішилися потім, з перемоги "меншого зла", заспокоюючи когнітивний патріотизм переконанням, що "могло буть іхуже". А Віктор Андрійович, віртуозно пролетівши у першому турі президентських виборів, чесно-прозоро-консервативно попередив, що після його нищівно-переможного президентства "справжніх українців залишилося дуже мало"...
Неймовірними зусиллями свого уряду реформаторів-камікадзе (до якого, як відомо, входив і мінстр економного розвитку Порошенко) всього за чотири роки Януковочу вдалося пакращити ситуацію на стільки, що справжні українці знову з'явилися в кількості достатній для переконливої перемоги чергової революції. Однак, в один тур зробивши історичний вибір між війною та ганьбою та отримавши давнообіцяний гібридний безвіз, після п'яти років неітримно прискорених реформ вони знову "розсмокталися", залишивши найсправжніших в оточенні зрадників. Просто якийсь народ-реваншист, чесне слово...
показать весь комментарий
06.10.2020 13:52 Ответить
Когда выборы,коронвиRUSa нет по всей стране,когда выборы закончились,корона наступает.... третьей волной..
показать весь комментарий
02.10.2020 14:02 Ответить
Медведчук скупил все голоса по всей стране...Путлер дал бабосов немеряно...кумовья блин
показать весь комментарий
02.10.2020 14:05 Ответить
А эти 10 дней родителям детей скот ляшко будет оплачивать...или сам осел лично??
показать весь комментарий
02.10.2020 14:23 Ответить
Освіта має бути вже місяць назад на карантині.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:23 Ответить
А детей куда девать?? Далеко не у всех есть бабушки с дедушками....а работать надо...
показать весь комментарий
02.10.2020 14:24 Ответить
Неужели надо девать в больницу?
показать весь комментарий
03.10.2020 14:53 Ответить
 
 