Осенние каникулы в школах могут перенести из-за проведения местных выборов, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с проведением местных выборов каникулы в школах предполагается сделать на 10 дней раньше запланированного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Ляшко напомнил, что сегодня действует запрет на посещение школ и детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями во время учебного процесса.

"Мы понимаем, что начался избирательный процесс и открываются участки в школах. Поэтому на период, когда происходит одновременно избирательный и учебный процесс, вход на избирательный участок надо организовать отдельно от того, через который заходят дети", - отметил он.

При этом Ляшко добавил, что в первую очередь для работы избирательных комиссий будут использованы школьные спортзалы. По его словам, предполагается сделать каникулы на 10 дней раньше, чем было запланировано, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались.

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