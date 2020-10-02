Кулеба о заявлении "слуги народа" Марченко про военную помощь Азербайджану: "Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление "слуги народа" Людмилы Марченко о готовности Украины оказать военную поддержку Азербайджану.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил на странице в сети Facebook.
"В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, в который раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые бы не возбуждали эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко: то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, каждый народный депутат Украины может выразить свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента и Украины.
"Украина является домом для многочисленных армянской и азербайджанской диаспор. Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - подытожил министр иностранных дел.
Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Людмила Марченко заявила о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.
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Навіщо ховати голову у пісок.
Ще є інша причина чому українці не повинні цього робити, але першої достатньо.
Заборони ООН на постачання зброї Азербайджану не має. Так що будь яка допомога буде у рамках міжнародного права.
Ми можемо надавати тільки таку американську нелетальну допомогу, яку нам надавав Обама свого часу
P.S. На жаль. купити укр. громадянство було не так давно без особливих складнощів та недорого
Армения - враг Украины.
Азербайджан - стратегический партнёр.
Отсиживаться в стороне - это позор!
А лучше - иди в жопу!
Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица.
Волосы дыбом на голове встают, и не только на голове, от того дерьма которое всплыло вместе идиотом ЗЕ.
Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица."
Это поддерживаю.