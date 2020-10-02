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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба о заявлении "слуги народа" Марченко про военную помощь Азербайджану: "Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации"

Кулеба о заявлении

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление "слуги народа" Людмилы Марченко о готовности Украины оказать военную поддержку Азербайджану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил на странице в сети Facebook.

"В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, в который раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые бы не возбуждали эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко: то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, каждый народный депутат Украины может выразить свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента и Украины.

"Украина является домом для многочисленных армянской и азербайджанской диаспор. Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - подытожил министр иностранных дел.

Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Людмила Марченко заявила о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.

Читайте также: Кулеба прокомментировал упоминания об Украине на дебатах Трампа и Байдена: "Динамика положительная"

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Кулеба Дмитрий (2880) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+17
Секта Недоумків спочатку щось ляпне, а потім каже що їх не так зрозуміли.
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02.10.2020 14:14 Ответить
+7
Наши власти своей стране помочь не могут, а все делают во вред. Азербайджан сам разберется, без ЗЕсопливых...
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02.10.2020 14:15 Ответить
+6
Ощущение большого шухера...
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02.10.2020 14:16 Ответить
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Секта Недоумків спочатку щось ляпне, а потім каже що їх не так зрозуміли.
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02.10.2020 14:14 Ответить
Кто им рвет контекст?
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02.10.2020 14:15 Ответить
Ощущение большого шухера...
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02.10.2020 14:16 Ответить
Вот именно, есть МИД, он уполномочен, пусть и занимается, а не депутатики ,министры внутренних дел и остальные шпесиалисты почему-то умничают по этому вопросу
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02.10.2020 14:15 Ответить
Наши власти своей стране помочь не могут, а все делают во вред. Азербайджан сам разберется, без ЗЕсопливых...
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02.10.2020 14:15 Ответить
Не нужно этих крысячих подлизываний,в интересах Украины разгром оккупационной армянской группировки в Азербайджане,Украина должна этому способствовать и оказывать поддержку Азербайджану воюющему с наглыми армяшками их союзниками мордвинскими засрашкинцами,а кто недоволен,пусть сдаёт украинский паспорт и едет на историческую родину,границы открыты.
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02.10.2020 14:20 Ответить
Такого как тебя главарём в МИД и через неделю со всеми странами обосрётесь.
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02.10.2020 14:24 Ответить
Ви ще тут чи пишите з літака, який летить в Баку?
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02.10.2020 14:59 Ответить
Москвою,бажаєш ще один всередині країни відкрити?)) Це може в вас в ********** є закон який змушує здавати паспорти и позбавляють громадянства на підставі етничнлсті))
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02.10.2020 15:16 Ответить
Иди все трое нах,пропутинские мрази.
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02.10.2020 17:42 Ответить
Не здивуюся що скоро у нас почнуться вврмено-азейбаржанські стрілялки. Треба вірменина Авакова гнати з уряду. Він може спровокувати різанину українських азейбарджанців.
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02.10.2020 14:20 Ответить
за такий вислів, навіть в українському законодавстві, передбачена сувора кримінальна відповідальність
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02.10.2020 14:28 Ответить
А поточнее за какой выслив конкретно? Человек предположил последствия от некоего действия. Также предложил уволить члена правительства. Что же здесь криминального. Тем более, что по словам Зеленского каждый из нас президент и ,соответсвенно ,может молоть шо попало.
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02.10.2020 15:08 Ответить
Украина не будет оказывать помощь военную, военно-техническую и т.д. не одному из участников азербайджано- армянской войны. Украина только выступает за окончание войны с соблюдением суверенитета стран в международно признанных границах. И в этом мы на стороне Азербайджана. На этом все. Границы нерушимы. А об статусе бывшей автономной области Нагорный Карабах можно будет вести переговоры в ее админ границах, с возможным 1) обменом части территории НКАО на участок территории в Лачинском коридоре ( между ними и Арменией) 2) предоставление ей статуса автономной Республики с широкими полномочиями. или еще что т.д. ну это уже совсем другая история.
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02.10.2020 14:37 Ответить
Все верно... Сначала территориальная целостность... А потом... Хотите обменять территории, значит договаривайтесь...
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02.10.2020 14:48 Ответить
Ча, кацапи набіжать з пропозиціями поміняти Крим на Донбас.
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02.10.2020 15:01 Ответить
Не подходит. ОРДЛО возвращается на правах обычных районов например Хмельницкой области или Винницкой ни каких особенностей, без амнистий и т.д.... А вот Крыму Украина может предоставить в составе Украины особый автономный статус, с равными правами трех составляющих - украинцев- крымских татар и русских, с равным делегированием во все властные структуры автономии на паритетных началах ( свой парламент, совет национальностей, правительство) Но все это в составе Украины естественно. Но если честно мнение такое что ни какая смена власти в Кремле ,Крым Украине не вернет, только развал РФ " до основанья а затем" .. Но до этого еще ...возможно не одно поколение и уж точно не при жизни ныне живущих. ( по ОРДЛО возможно это произойдет быстрее, но нам оно нужно только на наших условиях и ни как иначе, а это может не произойти не только при Путине но и при его приемнике, хотя тут надежд больше.. все таки район деградирует не по дням а по часам.
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02.10.2020 17:48 Ответить
Помощь Азербайджану в интересах Украины.Армяне поддержали оккупацию крыма и не могут быть нашими союзниками.
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02.10.2020 14:37 Ответить
Ні, не в інтересах України.
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02.10.2020 15:17 Ответить
А чому б і ні? Чому ми не можему надати допомогу, хоч символічну жертві агресії. Тим більше, що Азербайджан підтримує суверінітет України і голосує в ООН відповідно.
Навіщо ховати голову у пісок.
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02.10.2020 14:40 Ответить
Тому що є міжнародні угоди які були створені щоб такі сутички не переростали в міжнародні війни. І Україна має не порушувати ці угоди, інакше отримає санкції.
Ще є інша причина чому українці не повинні цього робити, але першої достатньо.
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02.10.2020 15:03 Ответить
Я щось не второпав, де така угода, що заохочує агресора? Є 4 резолюції РБ ООН, і принамі одна ГА ООН, де чорним по білому написано, що Арменія повинна вивести з Азербайджану усі війска з окупованої території.
Заборони ООН на постачання зброї Азербайджану не має. Так що будь яка допомога буде у рамках міжнародного права.
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02.10.2020 16:25 Ответить
Я десь сказав ООН? В моєму повідомленні була відповідь на ваше, до чого ведуть дії про які ви говорили. Ще на ваше питання є відповідь у журналіста ЦН Будкевича, ціле відео на ютубі.
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02.10.2020 17:19 Ответить
Кулеба про заяву "слуги народу" Марченко про надання військової допомоги Азербайджану: "Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації" - Цензор.НЕТ 76
Ми можемо надавати тільки таку американську нелетальну допомогу, яку нам надавав Обама свого часу
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02.10.2020 22:05 Ответить
Неужели армяшки бунт устроили под Мидом? Пусть едут к себе домой ,карабах защищать,а не бюджет Украины пилить,и авакяна с собой заберут. Авякан свои заявы из Италии шлет ? Ему видно оттуда виднее.
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02.10.2020 14:40 Ответить
У авакова нет полномочий формировать внешнюю политику.
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02.10.2020 14:40 Ответить
Если какой-то диапоре в Украине, неважно какой: российской, армянской, азейбаржанской, еврейской, польской, венгерской и т.д. что-то не нравится в Украине, есть самое простое и правильное решение - чемодан - вокзал - дома, и там можете выступать хоть до всырачкы
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02.10.2020 14:44 Ответить
Здесь Украина, и решения должны приниматься в интересах Украины, а не диаспор... а то мы так далеко зайдем
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02.10.2020 14:46 Ответить
Якщо члени діаспори не мають укр. громадянства.
P.S. На жаль. купити укр. громадянство було не так давно без особливих складнощів та недорого
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02.10.2020 16:29 Ответить
А от Россія не стісняється.
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02.10.2020 14:46 Ответить
Ну, так Україна не Росія
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02.10.2020 15:02 Ответить
Какие провокации?
Армения - враг Украины.
Азербайджан - стратегический партнёр.
Отсиживаться в стороне - это позор!
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02.10.2020 14:51 Ответить
А хто вас тримає? Кожен громадянин має право їхати куди йому заманеться. Якщо у вас є поклик то, вперед.
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02.10.2020 15:04 Ответить
А ты можешь ехать к друзья Армении - никарагуа, Венесуэле, южной осетии или России.
А лучше - иди в жопу!
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02.10.2020 15:11 Ответить
.. а ну-ка наведи тут приклады страт-партнерства со стороны алия-вечного..???--- ну шо скис..???- так и не нявкай!!!
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03.10.2020 01:07 Ответить
Депутатом стала а мозги как у курицы были так и остались.

Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица.

Волосы дыбом на голове встают, и не только на голове, от того дерьма которое всплыло вместе идиотом ЗЕ.
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02.10.2020 14:56 Ответить
"Депутатом стала а мозги как у курицы были так и остались.

Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица."
Это поддерживаю.
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02.10.2020 16:05 Ответить
РАБссиянская политика всегда одинакова...Азербайжджану продано вооружений на 5 млрд.долларов,Армении на 2 ярда.Вопрос простой...зачем вооружать обоих из одного кремлевского корыта? Ответ.чтобы убивали друг друга...
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02.10.2020 15:06 Ответить
Азербайджану чужое не надо.Смотрим карту СССР 1985 года.Там все ответы
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02.10.2020 15:10 Ответить
Ну і де там Азербайджан?))
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02.10.2020 15:18 Ответить
сценарий нанесения вреда Украине "слугами" пишется в мацкваабпде, и пишется теми же ,кто писал выступления"квартала"
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02.10.2020 15:12 Ответить
Да, нынче во многих странах они друг за другом гоняются и кричат на ломанном русском "Чэй Карабах?" или "Чэй Арцах?"
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02.10.2020 18:19 Ответить
 
 