Кулеба о заявлении "слуги народа" Марченко про военную помощь Азербайджану: "Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление "слуги народа" Людмилы Марченко о готовности Украины оказать военную поддержку Азербайджану.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил на странице в сети Facebook.

"В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, в который раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые бы не возбуждали эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко: то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, каждый народный депутат Украины может выразить свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента и Украины.

"Украина является домом для многочисленных армянской и азербайджанской диаспор. Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих в Украине. Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - подытожил министр иностранных дел.

Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Людмила Марченко заявила о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.

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