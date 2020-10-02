"Слуга народа" Дубинский не задекларировал фирму в Словакии, которую потом переписал на жену, - ЦПК
Нардеп партии "Слуга народа" Александр Дубинский не указал в декларации за 2019 год данные о своих правах собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.
Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.
ЦПК указывает, что по информации бизнес-реестра Словакии с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro S.r.o с уставным капиталом 5 тысяч евро. А уже 8 февраля акционером компании стала его жена - Леся Цибко. 19 сентября название компании сменили на TsybPro S.r.o.
ЦПК обращает внимание, что Дубинский в декларации об активах за 2019 год не указал данные о правах собственности на эту словацкую компанию. Тем самым, по мнению расследователей, нардеп нарушил закон "О предотвращении коррупции".
В июле этого года Соломенский районный суд Киева по заявлению Цибко постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью DubPro с сентября 2019 года. ЦПК предполагает, что это было сделано для того, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.
Кроме того, 18 сентября этого года Леся Цибко зарегистрировала еще одну компанию в Словакии под названием DT Consulting S.r.o. Уставной капитал компании тоже составляет 5 тысяч евро, а экономическая деятельность - рекламные и маркетинговые исследования, административные услуги, розничная и брокерская деятельность.
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Дивно, чому статистика каже, що рівень життя у Румунії вище за Україну? Якщо подивитися у яких будинках румуни живуть, як вбрані, на чому їздять, то здається що навпаки, у нас рівень життя вищий!
Но мы жили там в гостинице 4 зв - от уровня сервиса я обалдела - круче чем в Италии и Австрии
Утренний завтрак - малосольный лосось , домашние йогурты в салатницах Разной жирности, круасаны невероятной свежести , сыры , колбасы, овощей и фруктов немеряно , и т д
Прекрасный Бесплатный бассейн с утра и до вечера .
. РУМЫНЫ ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ.
Говорят и зимний отдых у них хорошо организован
Ну і бідненько якось, бестолково...
А лохи за нього голосували.
Села на дубинеску
Нет, не ошиблась
24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Но то, что он редкое ЧМО , согласна полностью
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на ДУБИНСКОГО зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»:
http://proudtimes.com.ua/news/1523.html http://proudtimes.com.ua/news/1523.html
Порошенка вправно обсірав.
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
Зебіли, такі зебіли
До речі, тато Дубінського- шанована в Донецьку людина, волонтер, регулярно дає гроші російським найманцям.
Кстати о комментаторах. Тут и на Facebook меня палят. Точнее мою симпатию к Анатолию Шарию. Ну люблю я его посты почитывать на досуге. Что тут такого? Иногда я даже не удерживаюсь и лайкаю. Он прям как моя родная душа! Такие посты постит! Грех не лайкнуть!
https://gostra-pravda.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/dub_6.jpg
Вы вчитались в пост Шария, который я лайкнул? Нет?! Я процитирую: «Ответ тем, кто распространяет видео с признанием урода в убийстве людей на Майдане. Расслабьтесь, в этой уродливой помойке убийство людей - не преступление».
Ну?! Вы поняли, мои Майданутые, какого я о вас мнения?
Одкровення Олександра Дубінського можна доповнити його флешмобом в Фейсбуці #янебандеровец до якого доєдналися кілька десятків відвертих сепаратистів.
И всё по закону.
Жадность фраера сгубила.