"Слуга народа" Дубинский не задекларировал фирму в Словакии, которую потом переписал на жену, - ЦПК

Нардеп партии "Слуга народа" Александр Дубинский не указал в декларации за 2019 год данные о своих правах собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

ЦПК указывает, что по информации бизнес-реестра Словакии с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro S.r.o с уставным капиталом 5 тысяч евро. А уже 8 февраля акционером компании стала его жена - Леся Цибко. 19 сентября название компании сменили на TsybPro S.r.o.

ЦПК обращает внимание, что Дубинский в декларации об активах за 2019 год не указал данные о правах собственности на эту словацкую компанию. Тем самым, по мнению расследователей, нардеп нарушил закон "О предотвращении коррупции".

В июле этого года Соломенский районный суд Киева по заявлению Цибко постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью DubPro с сентября 2019 года. ЦПК предполагает, что это было сделано для того, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.

Кроме того, 18 сентября этого года Леся Цибко зарегистрировала еще одну компанию в Словакии под названием DT Consulting S.r.o. Уставной капитал компании тоже составляет 5 тысяч евро, а экономическая деятельность - рекламные и маркетинговые исследования, административные услуги, розничная и брокерская деятельность.

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