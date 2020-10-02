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"Слуга народа" Дубинский не задекларировал фирму в Словакии, которую потом переписал на жену, - ЦПК

Нардеп партии "Слуга народа" Александр Дубинский не указал в декларации за 2019 год данные о своих правах собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.

Об этом говорится в расследовании Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

ЦПК указывает, что по информации бизнес-реестра Словакии с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro S.r.o с уставным капиталом 5 тысяч евро. А уже 8 февраля акционером компании стала его жена - Леся Цибко. 19 сентября название компании сменили на TsybPro S.r.o.

ЦПК обращает внимание, что Дубинский в декларации об активах за 2019 год не указал данные о правах собственности на эту словацкую компанию. Тем самым, по мнению расследователей, нардеп нарушил закон "О предотвращении коррупции".

В июле этого года Соломенский районный суд Киева по заявлению Цибко постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью DubPro с сентября 2019 года. ЦПК предполагает, что это было сделано для того, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.

Кроме того, 18 сентября этого года Леся Цибко зарегистрировала еще одну компанию в Словакии под названием DT Consulting S.r.o. Уставной капитал компании тоже составляет 5 тысяч евро, а экономическая деятельность - рекламные и маркетинговые исследования, административные услуги, розничная и брокерская деятельность.

Смотрите также: "Слуга народа" Дубинский является автором фейка о "проститутках Майдана", - СМИ. ВИДЕО

Словакия (990) Центр противодействия коррупции (250) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+20
Пора задекларировать верёвку мыло и табуретку для этой мрази.
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02.10.2020 14:23 Ответить
+14
https://censor.net/user/228276
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347

Зебіли, такі зебіли
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02.10.2020 14:42 Ответить
+7
Кумир зебілів. Порадіємо що для нього епоха бідності так точно скінчилася!
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02.10.2020 14:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пора задекларировать верёвку мыло и табуретку для этой мрази.
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02.10.2020 14:23 Ответить
чесналюдина?
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02.10.2020 14:23 Ответить
хитрый румын
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02.10.2020 14:23 Ответить
это обрезанное чмо, какой румын?
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02.10.2020 14:34 Ответить
Оно как-то раз похвалилось румынским паспортом. Теперь это просто мем, про румына-Дубинского.
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02.10.2020 14:46 Ответить
Я это знаю, поэтому "румын" следует писать в кавычках, потому, что до сих пор есть такие люди которые подумают, что он румын по национальности.
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02.10.2020 15:06 Ответить
Не обижайте румынов 😀
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02.10.2020 14:39 Ответить
До речі, Румунія нам дуже сподобалася, особливо історична частина, Трансильванія. А от Бухарест - поряд з Києвом і не стояв.
Дивно, чому статистика каже, що рівень життя у Румунії вище за Україну? Якщо подивитися у яких будинках румуни живуть, як вбрані, на чому їздять, то здається що навпаки, у нас рівень життя вищий!
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02.10.2020 14:53 Ответить
Да в Бухаресте в городе бардак.

Но мы жили там в гостинице 4 зв - от уровня сервиса я обалдела - круче чем в Италии и Австрии
Утренний завтрак - малосольный лосось , домашние йогурты в салатницах Разной жирности, круасаны невероятной свежести , сыры , колбасы, овощей и фруктов немеряно , и т д

Прекрасный Бесплатный бассейн с утра и до вечера .

. РУМЫНЫ ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ.
Говорят и зимний отдых у них хорошо организован
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02.10.2020 15:09 Ответить
Кажуть що Бухарест спаскудила елена Чаушеску. Вона архітекторка була. Після землетрусу їй захолєрилося перебудувати весь Бухарест. На стали відновлювати пошкоджену істричну забудову, знесли 1/4 історичного центру під величезний палац,без огляду на історичну забудову почали пробивати нові проспекти, закриваючи бетонними коробками історичні будівлі, які тепер опинилися у дворах! Просто дикість якась, ідеш по безликому проспекту, заходиш у арку під совковим бетонним будинком і опиняєшся у місті 18-19ст!
Ну і бідненько якось, бестолково...
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02.10.2020 15:27 Ответить
"бєссєрєбрєнік" )))
А лохи за нього голосували.
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02.10.2020 14:27 Ответить
Большая муха
Села на дубинеску
Нет, не ошиблась
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02.10.2020 14:30 Ответить
Твои жолуди, дуб-инский даже свиньи есть не будут.
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02.10.2020 14:31 Ответить
Народний депутат фракції "СЛУГА НАРОДУ", ексжурналіст ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ, його дружина і його матір володіють

24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
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02.10.2020 14:31 Ответить
Забавно ))..а украинцы едут работать в Словакию через это чмо )))! Потом обижаються, что их там как холопов имеют по всем фронтам...благо хоть, что там европейское рабочее право имеет смысл (и то не везде). Говорят, скоро закроют границу (я сомневаюсь), если у этого шлемазла уже есть бизнес, где он может иметь )))
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02.10.2020 14:32 Ответить
Не едут они через него. Он вообще далёк от этих вопросов . Регистрируют, чтобы иметь право проживания в ЕС. Налог SRO платит не менее 3600 евро в год.

Но то, что он редкое ЧМО , согласна полностью
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02.10.2020 14:38 Ответить
Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?

Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на ДУБИНСКОГО зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»:
http://proudtimes.com.ua/news/1523.html http://proudtimes.com.ua/news/1523.html
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02.10.2020 14:33 Ответить
країною торгував.
Порошенка вправно обсірав.
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02.10.2020 14:50 Ответить
За это он имеет 24 квартиры и 5 мерсов. Срал эффективно. Нарид купился
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02.10.2020 14:57 Ответить
и где Вы видите журналиста я например вижу на фото небритое и пробитое изделие № 2
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02.10.2020 14:57 Ответить
фирма "дубпросро" - ну просто по-фрейду назвал.
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02.10.2020 14:35 Ответить
https://censor.net/user/228276
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347

Зебіли, такі зебіли
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02.10.2020 14:42 Ответить
Вона просто єврейка і як всі євреї, вболіває за своїх.
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02.10.2020 14:47 Ответить
Да что-то в последнее время все топившие год назад за "слуг" вовсю вопят "кто за это дерьмо вообще проголосовал?" и делают невинное возмущенное лицо.
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02.10.2020 14:50 Ответить
https://censor.net/user/228276- талановита інтернет- журналістка, особисто я поважаю її за професійні якості.
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02.10.2020 14:54 Ответить
Журналістка ? Якщо так, то не дуже професійна.
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02.10.2020 14:58 Ответить
Саме журналістка. Взагалі-то коріння журналістики глибше ніж проституції. Це збір та розповсюдження пліток та побрехеньок. І вірна служба роботодавцю.
До речі, тато Дубінського- шанована в Донецьку людина, волонтер, регулярно дає гроші російським найманцям.
"Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1127
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02.10.2020 15:08 Ответить
Ну ясно...Яблуко від сепарської яблуні не далеко впало.
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02.10.2020 15:10 Ответить
Бачиш що діється і кого мудрий нарід привів до влади. Я чесно скажу- дай мені бензопилу і впусти мене в приміщення з слугами- я пилятиму- кров тектиме з вікон і через димохід.
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02.10.2020 15:16 Ответить
Я навіть розумію, що ти не жартуєш.
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02.10.2020 15:17 Ответить
Анітрохи.
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02.10.2020 15:18 Ответить
а как будущая зесрань его в дупу ,при Порохе, целовала...
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02.10.2020 14:46 Ответить
Хватит уже этого цирка! Статью декриминализировали, т.к. пчелы против меда не бывают. Поэтому срать хотели все эти "Дубинские" на все ваши расследования. Можете и дальше расследовать, а они будут нагло смеяться вам в лицо и говорить: "Мама любит скорость".
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02.10.2020 14:51 Ответить
А чо не на маму?))
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02.10.2020 14:51 Ответить
на мамі багатомільйонний автопарк.
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02.10.2020 14:58 Ответить
Кумир зебілів. Порадіємо що для нього епоха бідності так точно скінчилася!
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02.10.2020 14:52 Ответить
Зебілів та Зебілок. Татьяна Лайф на його дубінізми підписана.
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03.10.2020 00:15 Ответить
"Мамалюбитскорость" перетворюється на"женалюбитСловакию")))
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02.10.2020 14:58 Ответить
Слишком много дубинских в Украине. Я имел ввиду всех зеленских. И отнюдь не по крови, а по духу.
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02.10.2020 14:58 Ответить
Извиняюсь, не по духу, а по мерзскому антиукраинскому духану и хитросделаной натуре.
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02.10.2020 15:01 Ответить
Ох уж этот Порошенко - явно без него не обошлось...
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02.10.2020 15:03 Ответить
Александр Дубинский:
Кстати о комментаторах. Тут и на Facebook меня палят. Точнее мою симпатию к Анатолию Шарию. Ну люблю я его посты почитывать на досуге. Что тут такого? Иногда я даже не удерживаюсь и лайкаю. Он прям как моя родная душа! Такие посты постит! Грех не лайкнуть!
https://gostra-pravda.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/dub_6.jpg "Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3684"Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7515
Вы вчитались в пост Шария, который я лайкнул? Нет?! Я процитирую: «Ответ тем, кто распространяет видео с признанием урода в убийстве людей на Майдане. Расслабьтесь, в этой уродливой помойке убийство людей - не преступление».
Ну?! Вы поняли, мои Майданутые, какого я о вас мнения?

Одкровення Олександра Дубінського можна доповнити його флешмобом в Фейсбуці #янебандеровец до якого доєдналися кілька десятків відвертих сепаратистів.
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02.10.2020 15:04 Ответить
А ведь у многих на Майдане погибли родственники, друзья, любимые. А дубинское лайкает фактически убийце и оправдывает подобные злодеяния. И ходит по улицам не оглядываясь. Ему нечего опасаться. Он уже оседлал украинских баранов. Практически каждого из нас.
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02.10.2020 15:21 Ответить
Мама любит скорость. Жена любит бизнес. Дубинский любит лизать анус(чей я думаю объяснять не надо).
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02.10.2020 16:38 Ответить
Лишить депутатского мандата тварь.
И всё по закону.
Жадность фраера сгубила.
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02.10.2020 20:39 Ответить
 
 