13-летний мальчик умер от коронавируса на Ривненщине, у него было сопутствующее онкологическое заболевание, - ОГА

На фоне увеличения заболеваемости в Украине на Ривненщине зафиксирована первая детская смерть от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

По словам замглавы Ривненской ОГА, в регионе впервые зафиксирована смерть ребенка, у которого было сопутствующее онкологическое заболевание.

Главный врач Ривненской областной детской клинической больницы Виталий Бойко рассказал: "Мальчик 13 лет с Рокитновского района поступил в Ривненскую областную детскую больницу. Это пациент с онкологической патологией. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик умер".

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