РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5995 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 540 11

13-летний мальчик умер от коронавируса на Ривненщине, у него было сопутствующее онкологическое заболевание, - ОГА

13-летний мальчик умер от коронавируса на Ривненщине, у него было сопутствующее онкологическое заболевание, - ОГА

На фоне увеличения заболеваемости в Украине на Ривненщине зафиксирована первая детская смерть от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

По словам замглавы Ривненской ОГА, в регионе впервые зафиксирована смерть ребенка, у которого было сопутствующее онкологическое заболевание.

Главный врач Ривненской областной детской клинической больницы Виталий Бойко рассказал: "Мальчик 13 лет с Рокитновского района поступил в Ривненскую областную детскую больницу. Это пациент с онкологической патологией. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19. Лечение было осуществлено согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, сегодня ночью мальчик умер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 229 детей и 271 медработника, - Степанов

Автор: 

дети (6573) карантин (16729) ОГА (2393) смерть (9250) онкология (148) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1247)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Чому Ви такі "моральні уроди",чому не можна було написати, що дитина померла від онкології, навіщо Ви припели сюди корону і залякуете людей???
В мене за час епідемії померло троє людей, яких я знав і з чуток,знав що від корони
, а з часом дізнався, що корона була притягнута за вуха в лікарнях...
показать весь комментарий
02.10.2020 14:48 Ответить
+3
Судя по статье, онкология сама проходит, как насморк, а вот ковид, это капец серъезно.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:53 Ответить
+1
При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19.



там он вирус и получил, в стационаре
показать весь комментарий
02.10.2020 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19.



там он вирус и получил, в стационаре
показать весь комментарий
02.10.2020 14:42 Ответить
Чому Ви такі "моральні уроди",чому не можна було написати, що дитина померла від онкології, навіщо Ви припели сюди корону і залякуете людей???
В мене за час епідемії померло троє людей, яких я знав і з чуток,знав що від корони
, а з часом дізнався, що корона була притягнута за вуха в лікарнях...
показать весь комментарий
02.10.2020 14:48 Ответить
Я особисто знаю вже п'ятьох. Ще двоє під питанням- виживуть чи ні.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:51 Ответить
Так від самого ковіду зазвичай не мруть. Кажуть що, вмирають від ускладнень хронічних захворювань.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:12 Ответить
Звичайно ковід винуватий. Аяк жеш. Доречі якщо людину зібʼє автівка і аналіз покаже ковід, то те що людину збили це супутній фактор. Бо людина померла від ковіду
13-річний хлопчик помер від коронавірусу на Рівненщині, у нього було супутнє онкологічне захворювання, - ОДА - Цензор.НЕТ 6746
показать весь комментарий
02.10.2020 15:24 Ответить
С.У.М
показать весь комментарий
02.10.2020 15:10 Ответить
Моральные уроды, это мягко сказано.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:10 Ответить
Эти коронобесы не ведают что творят. Их преступлния должны быть наказаны .
показать весь комментарий
02.10.2020 15:25 Ответить
Судя по статье, онкология сама проходит, как насморк, а вот ковид, это капец серъезно.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:53 Ответить
 
 