Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", решил баллотироваться в мэры

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, который в прошлом году публично поссорился с президентом Владимиром Зеленским, собрался стать мэром Борисполя.

Годунок баллотируется от партии радикала Олега Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что у него отсутствует судимость, хотя, по информации УП, Святошинский райсуд Киева решением от 16 мая 2002 года осудил Годунка до 5 лет, ибо как водитель машины "Беркута" (МВД) тот участвовал в квартирных кражах, - но освободил от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения вреда.

По закону, судимость считается погашенной после завершения срока наказания.

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Также осенью 2004 года Годунок был среди представителей партии "Пора", которых задерживала СБУ. Тогда его однопартийцы рассказывали, что мужчина был активистом Украинской Народной Партии (блок "Наша Украина"), участвовал в охране студенческой акции.

На кресло главы Бориспольского горсовета претендуют 18 кандидатов. Среди них и действующий глава города Анатолий Федорчук и два его однофамильца - Александр Федорчук и Артем Федорчук.

Напомним, 29 августа Годунок напал на общественного активиста в здании горсовета. Изначально данный факт расследовался следственными органами по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, позже производство переквалифицировали на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины"

Сам Годунок заявил, что активист, с которым у него возник конфликт в горсовете, является провокатором и сторонником "русского мира" Игорем Петровскисом, переехавшим с Луганщины. По словам секретаря горсовета Борисполя, Петровскис при всех назвал его "пид#р#сом и петушарой", а также озвучил угрозы в адрес матери и детей. Не выдержав оскорбления, Годунок дал оппоненту пощечину, а тот в ответ ударил его в пах. После возникла потасовка.

Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".