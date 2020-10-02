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Новости Силовики
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В Сумах блокирована работа мошеннического call-центра, который специализировался на краже средств с карточек иностранцев, - киберполиция

В Сумах блокирована работа мошеннического call-центра, который специализировался на краже средств с карточек иностранцев, - киберполиция

В Сумах киберполиция разоблачила мошеннический call-центр, работники которого опустошали счета иностранных граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции.

Киберполиции установила, что двое жителей Сум создали call-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка. Злоумышленники звонили гражданам соседней страны и выпытывали у них конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт. Далее, используя эти данные, фигуранты выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 3 миллионов гривен. Сейчас устанавливается круг потерпевших лиц.

В помещении call-центра правоохранители во время обыска изъяли вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи. Изъятое направлено на экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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мошенничество (1239) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Сумы (1180) киберполиция (327)


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А что за шифры - "...соседней страны ...". В чем проблема страну назвать? Есть подозрение что это россия. И тогда возникает вопрос: откуда у нашей киберполиции заявка на отработку данных? "Рабочие контакты"?
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02.10.2020 14:48 Ответить
 
 