12 599 50
Кандидат в депутаты Николаева от "СН" Клецов, выступавший на "Новороссия ТВ", решил отказаться от участия в выборах
Егор Клецов, кандидатуру которого ранее "Слуга народа" выдвинула на местные выборы в Николаеве решил отказаться от участия в выборах.
Об этом Клецов сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народа. Это сложное, но правильное решение", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия".
Топ комментарии
+59 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий02.10.2020 14:44 Ответить Ссылка
+32 Oksana Kudlay
показать весь комментарий02.10.2020 14:47 Ответить Ссылка
+31 Рома Маестро
показать весь комментарий02.10.2020 14:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот только какое "благо" он имеет в виду?
штепа займає перше місце.
4957
голосів з 25000
необхідних
Залишилося 66 днів https://petition.president.gov.ua/petition/105082
Все адекватные люди давно поняли, что слуги Народа - вражеская, антиукраинская партия, 90% членов этой партии поддерживают нашего врага - россиию(москальщину).
Эту зеленую слизь нужно смывать и делать это быстро.
А буде балотуватися вже на швидких виборах особого бандитського статусу Донбассу в депутати окупованої кремлем " лугандонії - ордло". Ось там у нього набагато більші шанси виграти вибори серед таких як і він бандюків - терористів.