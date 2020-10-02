Кандидат в депутаты Николаева от "СН" Клецов, выступавший на "Новороссия ТВ", решил отказаться от участия в выборах

Егор Клецов, кандидатуру которого ранее "Слуга народа" выдвинула на местные выборы в Николаеве решил отказаться от участия в выборах.

Об этом Клецов сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии Слуга Народа. Это сложное, но правильное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия".

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