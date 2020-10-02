Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине

Пребывая с рабочей поездкой на Буковине, президент Украины Владимир Зеленский проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в июне текущего года на территории Черновицкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Летом в результате паводков было повреждено 31 гидротехническое сооружение и 17 мостов, подтоплен 51 населенный пункт, 1750 жилых домов, 3776 колодцев, затоплены 819 подвалов, 3642 приусадебных участка, повреждены 2818 га сельскохозяйственных угодий. Кроме того, из зоны подтопления отселены 136 человек, из них – 42 ребенка. Три человека погибли.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выделили 465,6 млн грн. Из них уже выплатили почти 13 млн грн материальной помощи населению, а 20 млн грн, направленные на восстановление дорожной инфраструктуры, использовали на 73%. Работы – на завершающем этапе.

"Мы ликвидируем эти последствия совместно с общинами. ОТГ, райгосадминистрации – все вместе ликвидируют", – рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

За счет средств, выделенных из государственного бюджета, восстановят инфраструктуру области, пострадавшую в результате стихии. Это – девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, 32 моста и мостовых перехода, 12 берегоукрепительных объектов, шесть объектов водоотведения. На всех объектах работы завершат в течение октября-ноября 2020 года.

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Зеленский положительно оценил тот факт, что людям на 100% выплатили компенсации. Однако отметил, что местные власти должны более оперативно осваивать средства, если они выделены Кабинетом Министров.

Глава области рассказал, что вопрос выделения средств значительно ускорился после личного вмешательства Президента.

"Вы меняете систему управления государством и формат управления. Но вместе с тем хочу откровенно отметить, что такой фактор, как ваш личный приезд в область, ускоряет очень многие процессы, которые где-то, возможно, пробуксовывают. Это касается и паводковых средств", – сказал Сергей Осачук.

Жители села Ростоки попросили Владимира Зеленского обратить внимание на необходимость проведения берегоукрепления. Это, вместе со строительством дорог, будет способствовать развитию туризма, а следовательно, удерживать людей от решения выезжать за границу на заработки.

"Туризм будет. Приедут люди, приедут отдыхать. Только будут дороги – станут приезжать. Будет туризм – будет работа", – подчеркнул Президент Украины.

В то же время местные жители очень благодарили Президента за то, что он взял под личный контроль вопрос помощи после паводка, и им удалось быстро получить компенсации.