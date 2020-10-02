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Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине

Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине

Пребывая с рабочей поездкой на Буковине, президент Украины Владимир Зеленский проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в июне текущего года на территории Черновицкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Летом в результате паводков было повреждено 31 гидротехническое сооружение и 17 мостов, подтоплен 51 населенный пункт, 1750 жилых домов, 3776 колодцев, затоплены 819 подвалов, 3642 приусадебных участка, повреждены 2818 га сельскохозяйственных угодий. Кроме того, из зоны подтопления отселены 136 человек, из них – 42 ребенка. Три человека погибли.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выделили 465,6 млн грн. Из них уже выплатили почти 13 млн грн материальной помощи населению, а 20 млн грн, направленные на восстановление дорожной инфраструктуры, использовали на 73%. Работы – на завершающем этапе.

"Мы ликвидируем эти последствия совместно с общинами. ОТГ, райгосадминистрации – все вместе ликвидируют", – рассказал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

За счет средств, выделенных из государственного бюджета, восстановят инфраструктуру области, пострадавшую в результате стихии. Это – девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, 32 моста и мостовых перехода, 12 берегоукрепительных объектов, шесть объектов водоотведения. На всех объектах работы завершат в течение октября-ноября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об устранении последствий паводков на Прикарпатье: "Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки"

Зеленский положительно оценил тот факт, что людям на 100% выплатили компенсации. Однако отметил, что местные власти должны более оперативно осваивать средства, если они выделены Кабинетом Министров.

Глава области рассказал, что вопрос выделения средств значительно ускорился после личного вмешательства Президента.

"Вы меняете систему управления государством и формат управления. Но вместе с тем хочу откровенно отметить, что такой фактор, как ваш личный приезд в область, ускоряет очень многие процессы, которые где-то, возможно, пробуксовывают. Это касается и паводковых средств", – сказал Сергей Осачук.

Жители села Ростоки попросили Владимира Зеленского обратить внимание на необходимость проведения берегоукрепления. Это, вместе со строительством дорог, будет способствовать развитию туризма, а следовательно, удерживать людей от решения выезжать за границу на заработки.

"Туризм будет. Приедут люди, приедут отдыхать. Только будут дороги – станут приезжать. Будет туризм – будет работа", – подчеркнул Президент Украины.

В то же время местные жители очень благодарили Президента за то, что он взял под личный контроль вопрос помощи после паводка, и им удалось быстро получить компенсации.

Буковина (901) визит (3107) Зеленский Владимир (20849) паводок (294)


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Топ комментарии
+23
А що він перевірив ? Він розуміється на інженерних спорудах ?
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02.10.2020 14:45 Ответить
+12
Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине - Цензор.НЕТ 1643
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02.10.2020 14:48 Ответить
+12
І акцентую: БЕЗ НАМОРДНИКА!
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02.10.2020 14:51 Ответить
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А що він перевірив ? Він розуміється на інженерних спорудах ?
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02.10.2020 14:45 Ответить
І акцентую: БЕЗ НАМОРДНИКА!
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02.10.2020 14:51 Ответить
"Талантливый человек талантлив во всём!"
(с) ЗЕ-виборець-2019
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02.10.2020 15:00 Ответить
И да. Только забывчив. То голубую рубашку оденет, а сегодня сапоги не одел.
Без резиновых сапог как проверишь? И Ермак не подсказал
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02.10.2020 15:12 Ответить
а толку с его визита все по укрытиям- бидося едет
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02.10.2020 14:46 Ответить
это он еще луганщину после пожаров не взялся озеленять
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02.10.2020 15:01 Ответить
надо подать идею: с Буковины или с Карпат канал на Луганщину прорыть. Ни пожаров, ни паводков. А след в истории...
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02.10.2020 15:15 Ответить
перпендикулярный крымскому
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02.10.2020 15:28 Ответить
Піарицця зелена погань перед виборами.
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02.10.2020 14:46 Ответить
А зе мышей жирных в складах не нашел? которые сожрали несколько тысяч тонн зерна в держрезерве?
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02.10.2020 14:48 Ответить
Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине - Цензор.НЕТ 1643
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02.10.2020 14:48 Ответить
В душЕ человек
Он хороший и милый
Но насрано там
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02.10.2020 14:52 Ответить
Задрал уже этот турист...
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02.10.2020 14:53 Ответить
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 9024
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02.10.2020 14:55 Ответить
👏👏👏👏👏
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02.10.2020 14:57 Ответить
Тьху! Блін, працівник турагенства. Він, я так розумію, не збирається ставати президентом.
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02.10.2020 14:55 Ответить
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 5410
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02.10.2020 14:56 Ответить
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02.10.2020 14:57 Ответить
Бродячий цирк
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02.10.2020 14:56 Ответить
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 825
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02.10.2020 14:56 Ответить
Снова гундосит
Лапша висит на ушах
Дякую всім
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02.10.2020 14:59 Ответить
ну, все, ждите беды, закарпатцы...
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02.10.2020 15:09 Ответить
що воно всюди сує свій довгий ніс?!
Що воно розуміє у будівництві?
Хто-небудь його ознайомить з обов'язками президента?
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02.10.2020 15:12 Ответить
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 7369
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02.10.2020 15:15 Ответить
Что б его такого сделать, шоб ничего не делать
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02.10.2020 15:21 Ответить
Дубинский, бужанский, коломойский, фокин, ермак и еще куча прелатеоей Украины, из этого дерьма слеплен клоун, это его кислород, его фарш.
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02.10.2020 15:28 Ответить
****, долбаный пиарщик. ты бы урод фокина так проверял)) и почему он занимается не своим делом? шмыгаль должен проверять
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02.10.2020 15:31 Ответить
лично лол
помню так Брежнев приезжал..но где Брежнев и кто ..и зелеписькой на ройяле играл который .. где мы а где вы ..зеленки
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02.10.2020 16:29 Ответить
засрали город на 10 билбордов зелени по 2 тимошенко наш край опзж.... .
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02.10.2020 16:30 Ответить
Чоботи своїх взув? Чи з лемка зняті?!
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02.10.2020 16:33 Ответить
Півдня з ранку район площі Філармонії був оціплений поліцією, навіть з районів підігнали. А це что піариться в районі. Зараз два гвинтокрили прилетіли зі сторони Новоселиці в Чернівці. Чого ж цього народного улюбленця по трасі не провезли, там дорога - супер. Особливо між Припруттям та Магалой
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02.10.2020 16:36 Ответить
"...как ваш личный приезд в область, ускоряет очень многие процессы..."

Нехай завтра заїде в зубну поліклініку, а то там черга, лікарі зуби повільно рвуть.
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02.10.2020 17:20 Ответить
Вы меняете систему...Благодаря вам...Местные жители очень благодарили...
*****, информация из КНДР или Белоруси о визите местного величайшего из мировых лидеров.
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02.10.2020 17:51 Ответить
Зеленский лично проверил



ти дивись, шмаркля особисто перевiряла...i що, стало краще?
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02.10.2020 20:09 Ответить
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 1084
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03.10.2020 12:58 Ответить
 
 