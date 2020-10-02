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Новости Местные выборы-2020
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Голосование на самоизоляции - самая большая проблема предстоящих местных выборов, - член ЦИК Гевко

Голосование на самоизоляции - самая большая проблема предстоящих местных выборов, - член ЦИК Гевко

Голосование по месту пребывания людей, находящихся на самоизоляции, является самым проблемным вопросом местных выборов 25 октября 2020 года.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19" 2 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самый проблемный вопрос - это голосование по месту пребывания людей, находящихся на самоизоляции. Это то, что критически необходимо урегулировать на законодательном уровне. Но даже если это не будет урегулировано, то у нас предусмотрена процедура голосования по месту пребывания. Единственное, что мы урегулируем, - порядок осуществления этого голосования в понимании того, к кому мы сначала идем проводить это голосование, к каким збирателям, категориям, которые у нас сейчас предусмотрены, а соответственно, тех, кто находится на самоизоляции, наверное, во вторую очередь будут посещать. Я думаю, что мы выйдем из этой ситуации", - отметил Гевко.

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При этом он выразил надежду, что Верховная Рада все-таки примет законопроект №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно особенностей организации, подготовки и проведения выборов в период карантина.

"Таким образом, удастся на должном уровне принять все меры для того, чтобы избиратели могли безопасно проголосовать, в частности те, кто находится на самоизоляции", - добавил Гевко.

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Это надо быть самоубийцей ,что бы в условиях пандемии идти на избирательный участок .А отправлять представителей от ЦИК к избирателям, это тоже самоубийство, что для избирателя, что для ходока.
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02.10.2020 15:03 Ответить
да у нас каждые выборы с времен незалежности проходят в сплошной само-изоляции.
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02.10.2020 15:04 Ответить
самя большая проблема на местных выборах - отсутствие лиц, вокруг которых могли бы собраться не отморозки и прочие олигархи а жители городов. Каждый город - как маленькая беларусь- вакуум и отсутствие ярких, запоминающихся своими делами людей не из политических партий с заежжеными и затасканными лозунгами и коррупционным шлейфом а именно люди-патриоты своей страны, своего города! Популисты и слуги идут лесом а выбора нет - местные медиа похоронили демократию.
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02.10.2020 15:07 Ответить
самая большая извечная наша проблема - самоизоляция керманичей от своего народа.
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02.10.2020 15:12 Ответить
не надо никуда ходить, зели сами все "посчитают"
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02.10.2020 15:47 Ответить
21-й век, а они с урнами по домам ходят. На Эстонию посмотрите
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02.10.2020 15:48 Ответить
 
 