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Линкявичюс о ситуации в Беларуси: Санкции санкциями, но нужно провести международное расследование в отношении режима Лукашенко

Линкявичюс о ситуации в Беларуси: Санкции санкциями, но нужно провести международное расследование в отношении режима Лукашенко

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что помимо санкций в отношении причастных к насильственному подавлению протестов в Беларуси, нужно провести международное расследование.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Delfi.

"Люди (в Беларуси. - Ред.) сидят в тюрьме, и в отношении их применяется насилие. Мы получаем сейчас столько информации, что даже если маленькая ее часть правда, это уже слишком много. Санкции санкциями, но нужно международное расследование провести, должны быть заведены дела в отношении тех, кто допустил насилие против сограждан. В центре Европе в ХХI веке это не может остаться не расследованным", - сказал он.

Также Линкявичюс отметил, что удивлен, насколько смелы люди в Беларуси, не смотря на все репрессии.

"Наверное, и хотят их спровоцировать, но белорусы ведут себя показательно мирно. Мы помним снимок, на котором перед тем, как стать на скамейку на улице, снимают обувь. Все исключительно мирно. И против них направлять ОМОН с шумовыми гранатами, газом и так издеваться – трудно это понять. Так что те, кто встал на сторону бывшего президента, - бывшего и в моральном плане и в политическом, - они сделали выбор. Я очень сожалею. Мне жалко их. Мне жалко моего белорусского коллегу, но так уж получилось", - добавил глава МИД Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси. Лукашенко в списке нет

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) репрессии (2771) санкции (11458) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+4
Пакуль "полоумны" тут толькi ты.
Злачынства супраць чалавецтва не з'яу'ляецца у'нутранай справай краiны. Лукашэнка i вышэйшы круг яго злачыннага згуртавання павiнны быць асуджаны на Мiжнародным Крымiнальным Трыбунале.
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02.10.2020 15:36 Ответить
+2
То, може і до ***** у вас притензій немає?
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02.10.2020 15:34 Ответить
+1
Nado zavesti dela protiv byvsego prezidenta i podat v sud.
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02.10.2020 15:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пакуль "полоумны" тут толькi ты.
Злачынства супраць чалавецтва не з'яу'ляецца у'нутранай справай краiны. Лукашэнка i вышэйшы круг яго злачыннага згуртавання павiнны быць асуджаны на Мiжнародным Крымiнальным Трыбунале.
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02.10.2020 15:36 Ответить
Та там у них всі кандидати полоумні як Тихановська.
А Тихановська домогосподарка, Колеснікова флейтистка. В обох інтелект нуль.
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02.10.2020 19:28 Ответить
оценки ставишь - у кого какой интеллект, а у тебя какой - ниже плинтуса
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02.10.2020 21:56 Ответить
Не дай Бог на площади в Минске появиться Нуланд с печеньем или сэндвичами. Пуйло введет войска, а Нуланд и подобные проявят озабоченность и возмущение.
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02.10.2020 19:30 Ответить
полоумный = это неадекватный психопат-шизофреник Лука.
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02.10.2020 21:57 Ответить
То, може і до ***** у вас притензій немає?
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02.10.2020 15:34 Ответить
Белорусь всё-таки Европа, потому старый цыган закончит жизнь просто в тюрьме.
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02.10.2020 15:51 Ответить
Nado zavesti dela protiv byvsego prezidenta i podat v sud.
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02.10.2020 15:55 Ответить
А как представитель страны-карлика, в которой населения чуть больше чем в Минске, хочет проводить расследование? Ввести войска в Беларусь? Котелок совсем не работает.
Этот тупой Запад не понимает, что Лукашенко наилучший вариант для утверждения государственности Беларуси. Он проверенный. За время пока Лукашенко президент, количество населения считающих себя там русскими уменьшилось в 2 раза. И то ли еще будет. Это главное. Скоро Хутину не кого будет туда идти спасать. Время играет на Беларусь. А если начнется чехарда с выборами каждые 5 лет президента, то Беларусь точно напорется на кого-то кто сдаст Беларусь Московии. Ну и тупые. Не лезьте со своей "демократией" если не понимаете страну.
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02.10.2020 19:19 Ответить
Все в Беларуси, кто выходит на площади, являются фанатами Квартала 95. Они раззавидовались, что у них старый Лукашенко, а у нас молодой ЗЕ. Но они не знают, что ЗЕ клоун старого олигарха.
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02.10.2020 19:39 Ответить
и про ***** не забудьте... они должны вместе висеть на концах, одной, тоненькой струны
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02.10.2020 22:24 Ответить
 
 