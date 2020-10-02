Линкявичюс о ситуации в Беларуси: Санкции санкциями, но нужно провести международное расследование в отношении режима Лукашенко

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что помимо санкций в отношении причастных к насильственному подавлению протестов в Беларуси, нужно провести международное расследование.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Delfi.

"Люди (в Беларуси. - Ред.) сидят в тюрьме, и в отношении их применяется насилие. Мы получаем сейчас столько информации, что даже если маленькая ее часть правда, это уже слишком много. Санкции санкциями, но нужно международное расследование провести, должны быть заведены дела в отношении тех, кто допустил насилие против сограждан. В центре Европе в ХХI веке это не может остаться не расследованным", - сказал он.

Также Линкявичюс отметил, что удивлен, насколько смелы люди в Беларуси, не смотря на все репрессии.

"Наверное, и хотят их спровоцировать, но белорусы ведут себя показательно мирно. Мы помним снимок, на котором перед тем, как стать на скамейку на улице, снимают обувь. Все исключительно мирно. И против них направлять ОМОН с шумовыми гранатами, газом и так издеваться – трудно это понять. Так что те, кто встал на сторону бывшего президента, - бывшего и в моральном плане и в политическом, - они сделали выбор. Я очень сожалею. Мне жалко их. Мне жалко моего белорусского коллегу, но так уж получилось", - добавил глава МИД Литвы.

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