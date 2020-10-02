Нацполиция внесла в Единый реестр ведомости об угрозах Комарницкого и Тищенко, - Лерос. ДОКУМЕНТ+ ВИДЕО (обновлено)

Нацполиция внесла в Единый реестр ведомости об угрозах Дениса Комарницкого и Николая Тищенко в адрес Гео Лероса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп, исключенный из СН, Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Сведения об угрозах Комарницкого и Тищенко внесены в Единый реестр", - сообщил нардеп, опубликовав соответсвующие документы.

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Накануне народный депутат Гео Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий, которого скандальный нардеп называет "главным коррупционером в Киеве", говорил по громкой связи с Николаем Тищенко – кумом главы Офиса президента Андрея Ермака.

Якобы Комарницкого удалось подслушать даже в бане после обысков у него в июле. Прослушку в бане, по словам Лероса, установили СБУшники, которые расследуют "коррупцию Кличко".

Вероятно, именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.

Комарницкий связан со Степаном Черновецким – сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра, напоминает Гео Лерос.

По словам Лероса, "банда смотрящих главы Офиса президента орудует под крышей Зеленского".

Нардеп показывает монтаж фраз.

Якобы Комарницкий говорит предполагаемо Тищенко: "Я боец стойкий. Они меня дестабилизировать пробовали. Я даже на Лукъяновке два месяца был, они даже приговор вп*здячили… Такого у меня никогда не было: чтобы какая-то собака посмотрела в нашу сторону – а мы по углам разбежались… Им с нами не повезло. Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь".

И другая фраза (возможно, вырванная из контекста. – Ред.): "Он рассчитывает его получить, а он его не получит при нашей власти. Потому что это все, бл*ть, украдено".

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Голоса, приписываемые Комарницкому и Тищенко, также обсуждают пропавшие ванты, которые были закуплены для строительства Подольско-Воскресенского моста.

Еще якобы Комарницкий говорит кому-то из фракции СН, что "дело долетело до Первого, слава Богу, и Андрей включился". При этом он предлагает создать депутатскую группу, которая будет поддерживать Зеленского.

Прямая речь Лероса: "У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства. – Ред.). Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака. За что "смотрящий" ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает. С МВС порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого – товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ. Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности".

Гео Лерос также утверждает, что Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы.

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп анонсировал вторую часть подборки записей про расклад сил в Киеве, а также в доказательство подготовки нападения на него.

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение. Пресс-служба "слуги народа" Тищенко прокомментировала обвинения Лероса следующим образом: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду.