Нацполиция внесла в Единый реестр ведомости об угрозах Комарницкого и Тищенко, - Лерос. ДОКУМЕНТ+ ВИДЕО (обновлено)
Нацполиция внесла в Единый реестр ведомости об угрозах Дениса Комарницкого и Николая Тищенко в адрес Гео Лероса.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп, исключенный из СН, Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Сведения об угрозах Комарницкого и Тищенко внесены в Единый реестр", - сообщил нардеп, опубликовав соответсвующие документы.
Накануне народный депутат Гео Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.
По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий, которого скандальный нардеп называет "главным коррупционером в Киеве", говорил по громкой связи с Николаем Тищенко – кумом главы Офиса президента Андрея Ермака.
Якобы Комарницкого удалось подслушать даже в бане после обысков у него в июле. Прослушку в бане, по словам Лероса, установили СБУшники, которые расследуют "коррупцию Кличко".
Вероятно, именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.
Комарницкий связан со Степаном Черновецким – сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра, напоминает Гео Лерос.
По словам Лероса, "банда смотрящих главы Офиса президента орудует под крышей Зеленского".
Нардеп показывает монтаж фраз.
Якобы Комарницкий говорит предполагаемо Тищенко: "Я боец стойкий. Они меня дестабилизировать пробовали. Я даже на Лукъяновке два месяца был, они даже приговор вп*здячили… Такого у меня никогда не было: чтобы какая-то собака посмотрела в нашу сторону – а мы по углам разбежались… Им с нами не повезло. Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь".
И другая фраза (возможно, вырванная из контекста. – Ред.): "Он рассчитывает его получить, а он его не получит при нашей власти. Потому что это все, бл*ть, украдено".
Голоса, приписываемые Комарницкому и Тищенко, также обсуждают пропавшие ванты, которые были закуплены для строительства Подольско-Воскресенского моста.
Еще якобы Комарницкий говорит кому-то из фракции СН, что "дело долетело до Первого, слава Богу, и Андрей включился". При этом он предлагает создать депутатскую группу, которая будет поддерживать Зеленского.
Прямая речь Лероса: "У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства. – Ред.). Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака. За что "смотрящий" ему очень благодарен. Больше Комарницкого никто не трогает. С МВС порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого – товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ. Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности".
Гео Лерос также утверждает, что Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы.
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп анонсировал вторую часть подборки записей про расклад сил в Киеве, а также в доказательство подготовки нападения на него.
Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение. Пресс-служба "слуги народа" Тищенко прокомментировала обвинения Лероса следующим образом: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду.
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Хз що то було. Дальше смотреть времени жалко
Народ с тобой. Выводи эту зеленую плесень на свет..
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.