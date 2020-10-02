"Слуга народа" Марченко: СМИ неправильно трактовали мои слова, речь о предоставлении оружия Азербайджану не шла

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Марченко прокомментировала свое заявление о готовности Украины оказать военную поддержку Азербайджану.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается моих слов, СМИ неправильно трактовали мое высказывание, ведь все мы знаем, чем громче заголовок, тем больше рейтинг у них. Отмечу, не было и речи о предоставлении оружия. Надеюсь, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе может произойти мирным путем на основе уважения международного права. Все руководители государств должны помнить, главный приоритет - это жизнь людей!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Людмила Марченко заявила о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.

Позже, глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации.

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