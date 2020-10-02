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Новости Агрессия России против Украины
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"Слуга народа" Марченко: СМИ неправильно трактовали мои слова, речь о предоставлении оружия Азербайджану не шла

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Марченко прокомментировала свое заявление о готовности Украины оказать военную поддержку Азербайджану.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается моих слов, СМИ неправильно трактовали мое высказывание, ведь все мы знаем, чем громче заголовок, тем больше рейтинг у них. Отмечу, не было и речи о предоставлении оружия. Надеюсь, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе может произойти мирным путем на основе уважения международного права. Все руководители государств должны помнить, главный приоритет - это жизнь людей!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп "Слуги народа" Людмила Марченко заявила о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.

Позже, глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации.

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Слуга народа Марченко: СМИ неправильно трактовали мои слова, речь о предоставлении оружия Азербайджану не шла 01

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+13
Ребят со СН, просто не несите адовой ху...ни и тогда вас будут правильно трактовать, сори
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02.10.2020 15:21 Ответить
+11
ШО ОПЯТЬ !!!!??? ТИПА ВЫРВАЛИ ИЗ КОНТЕКСТА....ОХ УЖ ЭТИ СКАЗКИ ОХ УЖ ЭТИ СКАЗОЧНИКИ!!!!!!
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02.10.2020 15:29 Ответить
+10
Внучка Фокина?
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02.10.2020 15:26 Ответить
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авакян таблетками накормить успел?
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02.10.2020 15:20 Ответить
Ну, про таблетки я не впевнений, а так то схоже.
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02.10.2020 15:41 Ответить
Ребят со СН, просто не несите адовой ху...ни и тогда вас будут правильно трактовать, сори
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02.10.2020 15:21 Ответить
да это клиника.. тот не так сказал тот не так сделал ... то его не правильно поняли.. тот не о том думал... они с новостей помойки рамблера не вылазят...
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02.10.2020 16:08 Ответить
Внучка Фокина?
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02.10.2020 15:26 Ответить
тупорылая
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02.10.2020 15:27 Ответить
Очередная корабельная сосна???
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02.10.2020 15:40 Ответить
Я так думаю, що ці мразі доведуть Україну до того, що Азербайджан буде нам допомагати.
Януковоч і його камарілья нерврво курять спостерігаючи як ці уроди крадуть!
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02.10.2020 15:29 Ответить
ШО ОПЯТЬ !!!!??? ТИПА ВЫРВАЛИ ИЗ КОНТЕКСТА....ОХ УЖ ЭТИ СКАЗКИ ОХ УЖ ЭТИ СКАЗОЧНИКИ!!!!!!
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02.10.2020 15:29 Ответить
Наши СМИ мастерски овладели геббельсовскими методами, так что нечему удивляться.
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02.10.2020 15:42 Ответить
А хоть бы и шла. Азербайджан - наш стратегический партнер и естественный союзник.
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02.10.2020 15:31 Ответить
Азербайджан на сегодня не нуждается в закупках вооружения. Также странно если бы воюющая сегодня Украина, занималась бы продажей оружия.
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02.10.2020 15:37 Ответить
То же так думаю.
Не обращайте внимание на этих пустомелей.
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02.10.2020 15:40 Ответить
Азербайджан на сегодня не нуждается в закупках вооружения. Также странно если бы воюющая сегодня Украина, занималась бы продажей оружия.
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02.10.2020 15:38 Ответить
Вчергове - обісралися)))
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02.10.2020 15:40 Ответить
Что ни курица, и сразу без мозгов! Язык твой - враг твой! А вообще-то, за базаром следить нужно, ведь слово - не воробей, вылетит - фиг поймаешь!
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02.10.2020 15:41 Ответить
что бы за языком следить как минимум башка должна работать .. а с этим у слуг как раз проблема и большая
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02.10.2020 16:09 Ответить
Ось тому я стурбований що, в наших школах викладають різну непотрібну більшості уйню, а ось основи філософії, логіку та риторику вперто відмовляються вносити в шкільну програму. Хоча в нормальних країнах ці предмети вивчають з 7-го класа.
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02.10.2020 15:44 Ответить
Україна сама собі не може допомогти, то як вона може допомогти іншим країнам??
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02.10.2020 15:46 Ответить
Шо опять контекст в мотлох порвали?
По моему у ракушки мозгов поболее будет , ЧЕМ У СЛУГ УРОДА.
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02.10.2020 15:47 Ответить
шагами маразма идём до оргазма...
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02.10.2020 15:49 Ответить
Метлу попридержи.Из за таких "экспертов"-весь мир с нас смеется.
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02.10.2020 16:21 Ответить
Добавлю. На сегодня военное сотрудничество Азербайджана и Украины продолжается и оно не прекращалось. И мне лично хотелось бы что бы оно было более широким и взаимовыгодным. Но тут уже вопрос к нашим властям.
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02.10.2020 16:35 Ответить
Полощи мордяку ромашкою і тебе всі правильно зрозуміють. До того ж, синців не буде!
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02.10.2020 17:21 Ответить
Ну що тут скажеш. Коси довгі, ум короткий. Надалі думай, що ляпаєш язиком.
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02.10.2020 18:20 Ответить
У неё муж азербайджанец?
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03.10.2020 08:15 Ответить
 
 