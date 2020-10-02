"Слуга народа" о заявлении нардепа Марченко: Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, тем более, государства

Партия "Слуга народа" прокомментировала заявление народного депутата от фракции "Слуги народа" Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь.

"Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины", - заявили в СН, передает Цензор.НЕТ.



"Призываем всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях. Они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции Украинского государства. В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин", - добавили в партии

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"Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу. Призываем представителей армянской и азербайджанской громад не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - резюмировали в "СН".

Ранее, "слуга народа" Марченко заявила: Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану.



