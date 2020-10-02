"Слуга народа" о заявлении нардепа Марченко: Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, тем более, государства
Партия "Слуга народа" прокомментировала заявление народного депутата от фракции "Слуги народа" Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь.
"Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины", - заявили в СН, передает Цензор.НЕТ.
"Призываем всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях. Они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции Украинского государства. В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин", - добавили в партии
"Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу. Призываем представителей армянской и азербайджанской громад не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - резюмировали в "СН".
Ранее, "слуга народа" Марченко заявила: Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану.
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Ну разве что отожмут исторически турецкий Крым?
Вы переживаете что россиянцы расстроятся?
А Вы делите шкуру неубитого медведя😂
Армяне хорошая нация,но в этом деле поддержать вас не могу.
военная поддержка лично марченки...чем может поддержит
Уверен Зе сам не знает все спонтанно лишь бы всем нравится....
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sivoho-pro-fokina-osvistali-golos-rozumu-vulgarne-i-ogidne-tskuvannya.htm
Кабы от разных карамурзы я этого никогда не слышал.
Их самих не любят в Армении за тупые высказывания и давно уже высмеяли за глупость.
https://tjournal.ru/internet/189373-margarita-simonyan-upreknula-armeniyu-za-nepriznanie-kryma-v-socsetyah-ot-nee-potrebovali-smenit-familiyu-na-simonovu
Отсилы 20%.
Но увы, их намного больше, даже в Черкассах и Тернополе)
Да Магомаев, вообще, номер один в Европе!
Мне лень даже перечислять других.
Ок, берем паритетно - Шарль Азнавур.
Почитай для общего развития.
Там нет никаких алекперовых, олигархов, которые входят в первые десятки богатейших людей мира.
Список морд происхождением из Украины:
- Валька-стакан (Матвиенко) - из Шепетовки
- В.Мединский - из Смелы
- Ирина Яровая - из Макеевки
- Сергей Глазьев - Запорожье
Они играют и нашим и вашим.
А Армения - это враг и на информационном и на политическом фронте.
Политика армянских властей, которые вынуждены голосовать солидарно с Россией, конечно не дружественная, но и не враждебная.
Белорусь поступает точно так, как и Армения, но никто не спешит в Украине записать их в кровные враги.
Беларусь крутила хвостом как могла.
Там голосовала, там - нет.
А Армения - однозначно враг, которого надо загнать в будку, а лучше, ликвидировать вообще, как гнойник.
Что касается Армении, у турков не получилось, у персов не получилось, а у тебя и подавно не получится)
А Армению через пару лет Турция таки ликвидирует, как вонючий гнойник!
Говорю искренне.
"Мы будем помогать Азербайджану"
Министр ВД Аваков "Мы никому помогать не будем !"
Вова (с бодуна" господи... где я... кто они такие ? 🤣🤣🤣
Мы будем помогать Израилю.
личное мнение еще одной... рассуждающей про взаимосвязь самогона и...... молока )))))))))))))
"Для того, чтобы сбалансировать в фермерском домохозяйстве производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские страны позволяют получать доход за счет продажи крепких алкогольных напитков. Например, это опыт Швейцарии и Великобритании. Если за рубежом можно найти виски, шнапс, который производят фермеры, то почему мы не можем производить свой собственный самогон - как чистый, так и настоянный", - объясняет Третьякова. - "Будет крафтовой самогон, который производится именно этим домохозяйством. У фермера будет своя бутылочка, своя этикетка. Он будет развивать экономику, продавать свой продукт, он будет производить в том числе и молоко. Что в этом плохого?" -
"И когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс производства молока, традиционного продукта для нашего фермера, в сочетании с самогоном, тоже традиционным, но высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным", - добавила Третьякова.