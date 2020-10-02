РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12473 посетителя онлайн
Новости
4 090 61

"Слуга народа" о заявлении нардепа Марченко: Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, тем более, государства

Партия "Слуга народа" прокомментировала заявление народного депутата от фракции "Слуги народа" Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь.

"Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины", - заявили в СН, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях. Они не должны провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции Украинского государства. В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин", - добавили в партии

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Марченко: СМИ неправильно трактовали мои слова, речь о предоставлении оружия Азербайджану не шла

"Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу. Призываем представителей армянской и азербайджанской громад не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство", - резюмировали в "СН".

Ранее, "слуга народа" Марченко заявила: Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану.

Слуга народа о заявлении нардепа Марченко: Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, тем более, государства 01
Слуга народа о заявлении нардепа Марченко: Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, тем более, государства 02

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471) Слуга народа (2636)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
слуга народа: каждый ****** что хочет, никто ответственности не несет.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:24 Ответить
+12
шакриковых понабирали в депутаты, а теперь начинают обьяснять, что шариков сказал на самом деле не то что сказал
показать весь комментарий
02.10.2020 15:24 Ответить
+10
дебильный цирк... она ж уже успела сбрехать, что такого не говорила, но тут вылезли служки с опровержением
показать весь комментарий
02.10.2020 15:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы должны помочь Азербайджанцам! Потом они помогут и нам
показать весь комментарий
02.10.2020 15:24 Ответить
Но это не точно.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:36 Ответить
То, что не помогут, это точно)
показать весь комментарий
02.10.2020 15:37 Ответить
Чем помогут?
Ну разве что отожмут исторически турецкий Крым?
показать весь комментарий
02.10.2020 15:37 Ответить
Ну пускай отожмут.
Вы переживаете что россиянцы расстроятся?
показать весь комментарий
02.10.2020 15:43 Ответить
Да не у России они Крым отожмут, а у Украины.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:50 Ответить
Что бы они у Украины его отжали Украина его должна у раши обратно отжать.
А Вы делите шкуру неубитого медведя😂
показать весь комментарий
02.10.2020 15:52 Ответить
Без обид друже.
Армяне хорошая нация,но в этом деле поддержать вас не могу.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:01 Ответить
Это уже точнее.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:45 Ответить
Хіба ви не можете купити квитка до Баку?
показать весь комментарий
02.10.2020 15:37 Ответить
слуга народа: каждый ****** что хочет, никто ответственности не несет.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:24 Ответить
шакриковых понабирали в депутаты, а теперь начинают обьяснять, что шариков сказал на самом деле не то что сказал
показать весь комментарий
02.10.2020 15:24 Ответить
что за депутаты которые думают не как государство
показать весь комментарий
02.10.2020 15:26 Ответить
Ваша позиция - раздвинув булки.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:26 Ответить
Это тот самый случай, когда понабирал мусор с улицы в депутаты, а ВОНО несёт чушь, вообще не соображая, что можно болтать, а когда надо просто заткнуться
показать весь комментарий
02.10.2020 15:29 Ответить
дебильный цирк... она ж уже успела сбрехать, что такого не говорила, но тут вылезли служки с опровержением
показать весь комментарий
02.10.2020 15:30 Ответить
"Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - подытожила Марченко.

военная поддержка лично марченки...чем может поддержит
показать весь комментарий
02.10.2020 15:40 Ответить
отправит им фото вареника. Враги будут деморализованы.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:53 Ответить
передать это фото тобой и ты деморализуешь их своим https://censor.net/ru/user/476276
показать весь комментарий
02.10.2020 16:39 Ответить
Відправить ту дуру Марченко підтримувати особисто.
показать весь комментарий
02.10.2020 17:50 Ответить
США оказали помощь дохлому СССру с сентября 1941 года и по 2 сентября 1945 года.Бинтов и медикаментов отправили столько,что СССр не производил за все время советской сраной власти.....
показать весь комментарий
02.10.2020 15:30 Ответить
Кто нибудь знает вашу политику партии?!!
Уверен Зе сам не знает все спонтанно лишь бы всем нравится....
показать весь комментарий
02.10.2020 15:31 Ответить
у чаті СН пройшла команда "слєдім за мєтлой!"))
показать весь комментарий
02.10.2020 15:34 Ответить
Гуманитарные грузы можно отправлять тоннами любой стране Мира
показать весь комментарий
02.10.2020 15:34 Ответить
"Слуга народу" про заяву нардепки Марченко: Особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції, тим більше, держави - Цензор.НЕТ 3813
показать весь комментарий
02.10.2020 15:36 Ответить
"Слуга народу" про заяву нардепки Марченко: Особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції, тим більше, держави - Цензор.НЕТ 715
показать весь комментарий
02.10.2020 15:36 Ответить
Украинское посольство в Ереване забрасывали всякой гадостью еще недавно...вам напомнить кое что,от "братьев" армян?
показать весь комментарий
02.10.2020 15:39 Ответить
Резню в Сумгаите вспомнить не хочешь?
показать весь комментарий
02.10.2020 15:54 Ответить
Сивохо про Фокіна: освистали голос розуму, вульгарне й огидне цькування

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sivoho-pro-fokina-osvistali-golos-rozumu-vulgarne-i-ogidne-tskuvannya.htm

"Слуга народу" про заяву нардепки Марченко: Особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції, тим більше, держави - Цензор.НЕТ 2813
показать весь комментарий
02.10.2020 15:39 Ответить
Ну так ви бекайте собі в стойлі, а не в пресі, барани зелені.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:39 Ответить
L'État c'est moi (Государство это Я). И я полностью солидарен с Марченко и советую членам ОПГ "Слуга народа" не заявлят, что они государство. Свора дебилов, воров, озабоченных, рэкетиров, насильников, предателей и подоков с кварталом 95 не являются ГОСУДАРСТВОМ. Они нанятые определённым % избирателей- даунов на работу чиновник И НЕ БОЛЕЕ. Т.е. они потенциальные подследственные, подсудимые и осуждённые к разным срокам тюремного наказания по окончанию их каденции. Возможно даже и ране.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:42 Ответить
Не стоит забывать, что на кацапской тв ежедневно эти курганяны, кеосаяны, симоняны призывают кацапов провести карательную акцию против Украины.
Кабы от разных карамурзы я этого никогда не слышал.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:47 Ответить
Это вся ******* российская, у них от армян только фамилии остались.
Их самих не любят в Армении за тупые высказывания и давно уже высмеяли за глупость.
https://tjournal.ru/internet/189373-margarita-simonyan-upreknula-armeniyu-za-nepriznanie-kryma-v-socsetyah-ot-nee-potrebovali-smenit-familiyu-na-simonovu
показать весь комментарий
02.10.2020 15:53 Ответить
Непонятно, почему у азербайджанцев этой ******* нет вообще, а у армян - каждый второй!
показать весь комментарий
02.10.2020 15:58 Ответить
Дружище, а ты не забыл случайно, как процентов 40-50 украинцев любили Путина, ждали приход русского мира, надеясь на колбасу по 2,20, российские высокие пенсии и вкусное мороженное?
показать весь комментарий
02.10.2020 16:04 Ответить
Не надо преувеличивать.
Отсилы 20%.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:08 Ответить
Не обманывай себя и меня, ведь я три года провоевал на Донбассе и даже дома в Днепре вижу, как расслоено украинское общество.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:10 Ответить
Не равняй даунбас к Черкассам и тернополю!
показать весь комментарий
02.10.2020 16:19 Ответить
Так даже если ты прав и их всего 20%, это примерно 5 двухмиллионных Армений)))
Но увы, их намного больше, даже в Черкассах и Тернополе)
показать весь комментарий
02.10.2020 16:20 Ответить
ты армянин или только фамилия?
показать весь комментарий
02.10.2020 16:35 Ответить
армянин.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:46 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741898742754309&id=100008026307453
показать весь комментарий
02.10.2020 16:53 Ответить
у айзербайджанцев к тому же нет знаменитых ученых, политиков, артистов. Почему-то.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:08 Ответить
Шо, ты с дуба упал?
Да Магомаев, вообще, номер один в Европе!
Мне лень даже перечислять других.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:17 Ответить
один как в поле перст. Ни ученых, ни политивок, ни военачальников нет.
Ок, берем паритетно - Шарль Азнавур.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:25 Ответить
https://m.az.sputniknews.ru/video/20201002/425094863/dom-goranboe-posle-popadaniya-rakety-smerch-video.html

Почитай для общего развития.
Там нет никаких алекперовых, олигархов, которые входят в первые десятки богатейших людей мира.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:39 Ответить
если судить по медиа-мордам, то тогда надо вспомнить Лабуду, Лолиту, Ани Лорак и пр. дерьмо. Еще вопрос кого больше на Раша-ТВ - украинских или армянских предателей.
Список морд происхождением из Украины:
- Валька-стакан (Матвиенко) - из Шепетовки
- В.Мединский - из Смелы
- Ирина Яровая - из Макеевки
- Сергей Глазьев - Запорожье
показать весь комментарий
02.10.2020 16:03 Ответить
Про евреев я, якобы, вообще не упоминал.
Они играют и нашим и вашим.
А Армения - это враг и на информационном и на политическом фронте.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:06 Ответить
Армянский народ, не враг Украинскому народу, это точно.
Политика армянских властей, которые вынуждены голосовать солидарно с Россией, конечно не дружественная, но и не враждебная.
Белорусь поступает точно так, как и Армения, но никто не спешит в Украине записать их в кровные враги.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:14 Ответить
Не саисти.
Беларусь крутила хвостом как могла.
Там голосовала, там - нет.
А Армения - однозначно враг, которого надо загнать в будку, а лучше, ликвидировать вообще, как гнойник.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:24 Ответить
Белорусь, ВСЕГДА, голосовала в унисон с Россией.
Что касается Армении, у турков не получилось, у персов не получилось, а у тебя и подавно не получится)
показать весь комментарий
02.10.2020 16:27 Ответить
Вот ты и закизделся!
А Армению через пару лет Турция таки ликвидирует, как вонючий гнойник!
показать весь комментарий
02.10.2020 16:40 Ответить
То что ты ликвидируешь гнойник на своём языке, в это я верю, а остальное, это твои влажные фантазии)
показать весь комментарий
02.10.2020 16:51 Ответить
юрик, а сил твоих диванных хватит? Записался в роту по освобождению Крыма, чепушило базарное?
показать весь комментарий
02.10.2020 16:40 Ответить
СЛУГА УРОДА. Вы дегенераты слуги.
Говорю искренне.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:50 Ответить
Депутат "Слуги народа" Людмила Марченко
"Мы будем помогать Азербайджану"
Министр ВД Аваков "Мы никому помогать не будем !"

Вова (с бодуна" господи... где я... кто они такие ? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
02.10.2020 16:07 Ответить
С добрым утром Владимир.
Мы будем помогать Израилю.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:10 Ответить


личное мнение еще одной... рассуждающей про взаимосвязь самогона и...... молока )))))))))))))
"Слуга народу" про заяву нардепки Марченко: Особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції, тим більше, держави - Цензор.НЕТ 929

"Для того, чтобы сбалансировать в фермерском домохозяйстве производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские страны позволяют получать доход за счет продажи крепких алкогольных напитков. Например, это опыт Швейцарии и Великобритании. Если за рубежом можно найти виски, шнапс, который производят фермеры, то почему мы не можем производить свой собственный самогон - как чистый, так и настоянный", - объясняет Третьякова. - "Будет крафтовой самогон, который производится именно этим домохозяйством. У фермера будет своя бутылочка, своя этикетка. Он будет развивать экономику, продавать свой продукт, он будет производить в том числе и молоко. Что в этом плохого?" -

"И когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс производства молока, традиционного продукта для нашего фермера, в сочетании с самогоном, тоже традиционным, но высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным", - добавила Третьякова.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:39 Ответить
Один раз зробили зелені піпи достойну заяву, як тут же подивились на портрет Путіна і вкакались.
показать весь комментарий
02.10.2020 18:58 Ответить
господи..., та откуда ж этих олигофренов подоставали..??- хто шо ни ляпнет - так назад в палату № 6..(((
показать весь комментарий
03.10.2020 01:42 Ответить
 
 