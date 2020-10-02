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Новая экспертиза в деле "Роттердам+" подтвердила почти 40 млрд грн убытков, - Шабунин

Новая экспертиза в деле

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что в закрытом САП деле "Роттердам+" новой экспертизой подтвержден факт убытков на поти 40 млрд гривен.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом стало известно во время рассмотрения в Апелляционной палате ВАКС нашей с Виктором Чумаком жалобы на закрытие прокурором Пономаренко дела "Роттердам+". Шах и мат", - написал Шабунин.

По его словам, детективы назначили экспертизу незадолго до закрытия дела, а прокурор Пономаренко специально закрыл дело, чтобы НАБУ не успели получить результаты.

Более того, отмечает глава ЦПК, прокурор Пономаренко в суде возражал против приобщения экспертизы к рассмотрению апелляционной жалобы.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба. 9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

Новая экспертиза в деле Роттердам+ подтвердила почти 40 млрд грн убытков, - Шабунин 01

Шабунин Виталий (539) Антикоррупционный суд (1219) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+35
Мальдіви,, Рошен, Ліпецьк, абирвалг.
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02.10.2020 15:53 Ответить
+32
Вот тебе шоколада хочется ! Оно и понятно - у Бени ведь только обрезанный леденец!
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02.10.2020 15:48 Ответить
+25
То це Беня збитків зазнав чи що ?
Що коїться з експертизами ?
Вже не вірю шабуніним. Сакрварелідзе сказав - нема збитків.
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02.10.2020 15:48 Ответить
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Страница 3 из 3
перед цім ці ДЯТЛИ провели ще 7 таких експертиз з залученям найкращих експертів країни та Євросоюзу, затративши з бюджету майже 100 мільйонів у.е. І нічого не знайшли! Мабуть Шабунькі поставили умови або найдеш, ні харакірі.
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02.10.2020 19:53 Ответить
Украину спасет внешнее управление. Надоело это олигархическое бесправие. Один олигарх создает многочисленные потешные антикоррупционные структуры, которые никого не ловят, создавая одновременно условия для незаконного обогащения. Второй, клоун, вообще непонятно чем занимается.
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02.10.2020 20:26 Ответить
Свои шахты простаивают,а закупают импортный уголь.Нонсенс!Сейчас под видом антрацита завозят кузбасский уголь!И все это знают!
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03.10.2020 00:15 Ответить
Які шахти стоять?
Ти знаєш що якщо шахту зупинити, то майже стовідсотково вона вже не запрацює?

Де тільки таких нікчемних нульоовок набирають... мабуть в Орді.
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03.10.2020 00:31 Ответить
Шахта - это доменная печь или дырка в породе? Главное - качать воду, а продолжить выработку, хоть через год - плевое дело. Ну, а еще чушь нести - извечная обязанность прахоботов
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03.10.2020 05:02 Ответить
а дом тебе тоже Порошенко сжёг?
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03.10.2020 08:12 Ответить
Ситуация с оценкой "дела Роттердам +" давно уже напоминает - "...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят..."

Но - главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт! А они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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03.10.2020 10:22 Ответить
Порошенко предоставил Ахметову право ввести "Роттердам +". Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они через Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на "Роттердаме +" получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко обогатился, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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03.10.2020 10:26 Ответить
А распятый мальчик похоже таки настиг нашу Олю в тёмной подворотне!
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03.10.2020 10:57 Ответить
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03.10.2020 10:55 Ответить
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