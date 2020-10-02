Новая экспертиза в деле "Роттердам+" подтвердила почти 40 млрд грн убытков, - Шабунин
Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что в закрытом САП деле "Роттердам+" новой экспертизой подтвержден факт убытков на поти 40 млрд гривен.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Об этом стало известно во время рассмотрения в Апелляционной палате ВАКС нашей с Виктором Чумаком жалобы на закрытие прокурором Пономаренко дела "Роттердам+". Шах и мат", - написал Шабунин.
По его словам, детективы назначили экспертизу незадолго до закрытия дела, а прокурор Пономаренко специально закрыл дело, чтобы НАБУ не успели получить результаты.
Более того, отмечает глава ЦПК, прокурор Пономаренко в суде возражал против приобщения экспертизы к рассмотрению апелляционной жалобы.
Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба. 9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.
Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.
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Ти знаєш що якщо шахту зупинити, то майже стовідсотково вона вже не запрацює?
Де тільки таких нікчемних нульоовок набирають... мабуть в Орді.
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят..."
Но - главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт! А они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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