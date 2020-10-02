Новая экспертиза в деле "Роттердам+" подтвердила почти 40 млрд грн убытков, - Шабунин

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что в закрытом САП деле "Роттердам+" новой экспертизой подтвержден факт убытков на поти 40 млрд гривен.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Об этом стало известно во время рассмотрения в Апелляционной палате ВАКС нашей с Виктором Чумаком жалобы на закрытие прокурором Пономаренко дела "Роттердам+". Шах и мат", - написал Шабунин.

По его словам, детективы назначили экспертизу незадолго до закрытия дела, а прокурор Пономаренко специально закрыл дело, чтобы НАБУ не успели получить результаты.

Более того, отмечает глава ЦПК, прокурор Пономаренко в суде возражал против приобщения экспертизы к рассмотрению апелляционной жалобы.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба. 9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.