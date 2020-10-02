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Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях

Зеленский подписал закон о снятии

Закон позволяет Кабмину на время карантина отменять ограничения, прописанные в законах по предотвращению распространения COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к Закону Украины о государственном бюджете на 2020 год", который, в том числе, позволяет Кабинету Министров отменять ограничения по зарплатам в государственных компаниях. Текст закона опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В законе указано, что Кабмин имеет право на период карантина сокращать сроки действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Запрещено отменять ограничения в случае, когда такая отмена может привести к нарушению конституционных прав и свобод.

Как сообщает издание, Кабмин намерен воспользоваться нормами закона и отменить ограничения по зарплатам в госкомпаниях.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) подписание (75) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+15
оголодали слуги
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02.10.2020 15:58 Ответить
+8
от и конец - эпохи бедности
Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 9349
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02.10.2020 16:01 Ответить
+7
т.е карантин закончился? или 47 000 мало кому-то?...оголодали ???
и так вовремя...маленькая дыра в бюджете? давай сусеки поскреби на миллионные зарплаты
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02.10.2020 15:59 Ответить
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оголодали слуги
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02.10.2020 15:58 Ответить
Да не "зарубежные партнеры", ну не хотят они за 42 тыс грн два раза в месяц принимать участие в заседаниях набсовета.
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02.10.2020 17:16 Ответить
ну наконец то! голодные слуги народа разве могут о народе думать!? а сейчас жизнь у нас наладится. запануем!
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02.10.2020 17:22 Ответить
т.е карантин закончился? или 47 000 мало кому-то?...оголодали ???
и так вовремя...маленькая дыра в бюджете? давай сусеки поскреби на миллионные зарплаты
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02.10.2020 15:59 Ответить
Зголодніли суки. Ну нічого, вони "своє" надолужають.
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02.10.2020 16:00 Ответить
Та то чисто по приколу. "Шоб ты жил на одну зарплату!" ...А-ха-ха!!
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02.10.2020 16:09 Ответить
Люди гроші платили за посаду, а їм не дають розвернутися в умовах кризи.
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02.10.2020 16:00 Ответить
Надо бы еще премиальный фонд создать. Из следующего транша МВФ.
Хотя... если подумать, то и сейчас можно
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02.10.2020 16:07 Ответить
от и конец - эпохи бедности
Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 9349
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02.10.2020 16:01 Ответить
ему что не подсунут, все подпишет, главное момент удобный подобрать, как на гифке.
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02.10.2020 16:04 Ответить
задутая дорожка спалила носоглотку, так болит и чешится
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02.10.2020 16:05 Ответить
как же ему окуенно
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02.10.2020 17:30 Ответить
да потратились слуги циркового урода сильно, время отбивать бабло.
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02.10.2020 16:04 Ответить
Зеленський підписав закон про зняття "карантинних" обмежень на розмір зарплат у держкомпаніях - Цензор.НЕТ 7375Зробили їх разом)
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02.10.2020 16:07 Ответить
Очень рад. Так шо з.п. в 4К баксов не будет?
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02.10.2020 16:10 Ответить
только 2000
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02.10.2020 17:30 Ответить
Все просто пришло время задействовать админ ресурс.
По госкомпаниям прокатится тихая волна наставлений по агитации и голосованию на выборах.
Очень хорошо помню как это проходило при яныке, как руководство быстро примыкало к рыгам и как давило на подчиненный лохторат.
Их конечно (мысленно) посылали нах, но сам факт, ну и не надо забывать, что сцикунов никто не отменял.
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02.10.2020 16:13 Ответить
У нас керівництво вже проводить акуратні бесіди, щоб голосували за ;Слуґ народа;.
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02.10.2020 16:22 Ответить
Это коболев сейчас получает по 1 миллиону в день, а теперь будет 2? Чи лучше 3?
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02.10.2020 16:43 Ответить
Я так думаю,что следующим будет указ об отмене минимальной пенсии-зачем пенсам вообще что-то платить?Тут на зарплаты не хватает!СССуки ненасытные,вам мало 50000гр.,а человек со стажем 40 лет должен выживать на 2100.
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02.10.2020 20:49 Ответить
От ****!
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03.10.2020 00:44 Ответить
 
 