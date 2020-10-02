Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях
Закон позволяет Кабмину на время карантина отменять ограничения, прописанные в законах по предотвращению распространения COVID-19
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к Закону Украины о государственном бюджете на 2020 год", который, в том числе, позволяет Кабинету Министров отменять ограничения по зарплатам в государственных компаниях. Текст закона опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В законе указано, что Кабмин имеет право на период карантина сокращать сроки действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19.
Запрещено отменять ограничения в случае, когда такая отмена может привести к нарушению конституционных прав и свобод.
Как сообщает издание, Кабмин намерен воспользоваться нормами закона и отменить ограничения по зарплатам в госкомпаниях.
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и так вовремя...маленькая дыра в бюджете? давай сусеки поскреби на миллионные зарплаты
Хотя... если подумать, то и сейчас можно
По госкомпаниям прокатится тихая волна наставлений по агитации и голосованию на выборах.
Очень хорошо помню как это проходило при яныке, как руководство быстро примыкало к рыгам и как давило на подчиненный лохторат.
Их конечно (мысленно) посылали нах, но сам факт, ну и не надо забывать, что сцикунов никто не отменял.