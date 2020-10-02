Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях

Закон позволяет Кабмину на время карантина отменять ограничения, прописанные в законах по предотвращению распространения COVID-19

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к Закону Украины о государственном бюджете на 2020 год", который, в том числе, позволяет Кабинету Министров отменять ограничения по зарплатам в государственных компаниях. Текст закона опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В законе указано, что Кабмин имеет право на период карантина сокращать сроки действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19.

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Запрещено отменять ограничения в случае, когда такая отмена может привести к нарушению конституционных прав и свобод.

Как сообщает издание, Кабмин намерен воспользоваться нормами закона и отменить ограничения по зарплатам в госкомпаниях.