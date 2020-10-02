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Новости Силовики
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Группа рэкетиров, вымогавших 5 тыс. евро "долга" у перевозчика, задержана на Тернопольщине, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области задержаны три человека, вымогавшие деньги у перевозчика, осуществляющего регулярные рейсы в Италию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

Группа рэкетиров, вымогавших 5 тыс. евро долга у перевозчика, задержана на Тернопольщине, - прокуратура 01

По данным следствия, трое жителей Львовской области систематически требовали от предпринимателей, которые занимаются международными автоперевозками, по 75 евро с каждой поездки, за якобы безопасный маршрут и отсутствие поборов от других лиц.

Группа рэкетиров, вымогавших 5 тыс. евро долга у перевозчика, задержана на Тернопольщине, - прокуратура 02

Один из владельцев автобуса отказался платить рэкетирам, после чего ему насчитали 5 тыс. евро "долга". В случае неуплаты средств злоумышленники угрожали потерпевшему уничтожением имущества.

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Группа рэкетиров, вымогавших 5 тыс. евро долга у перевозчика, задержана на Тернопольщине, - прокуратура 03
Группа рэкетиров, вымогавших 5 тыс. евро долга у перевозчика, задержана на Тернопольщине, - прокуратура 04

Правоохранители задержали вымогателей в пoрядке ст. 208 УПК Укрaины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Укрaины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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вымогательство (428) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5033) рэкет (143) силовики (2799) Тернопольская область (738)


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На урановые рудники - сволоту!
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02.10.2020 16:16 Ответить
КС начебто відмінив відповідальність за незаконне збагачення
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02.10.2020 16:31 Ответить
https://zaxid.net/politsiya_zatrimala_lvivskih_reketiriv_za_vimagannya_danini_u_pereviznikiv_n1508491 У четвер, 1 жовтня, при в'їзді до Львова затримали групу рекетирів з Львівщини, які збирали данину з перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення з областей Західної України до Європи. Затримання проводили тернопільські поліцейські та спецпризначенці.
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02.10.2020 16:37 Ответить
За рекет нужно давать лет 20-ть - т огда это явление исчезнет быстро. А так их выпустят под залог, а потом их дела затеряются.
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02.10.2020 16:40 Ответить
Ну, перевозчик там непростой.
Небось, леонтур.
Село, селом, раньше выполнял рейсы из области в Киев.
Потом отдал односельчанам и сосредоточился на международных перевозках из Киева, камянца и тернопольской области.
Фирму основал ещё отец семейства, теперь его сыновья занимаются
Иногда им хочется лично порулить и нужен ночью слушатель.
Так вот. Один из сыновей генерал СБУ.
Видел, как в Хмельницком местные менты попробовали докопаться.
Через 5 минут лежали лицом в болоте
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02.10.2020 17:16 Ответить
Помнится, в 90-х такой рэкет был характерным на грузовых перевозках: банды рэкетиров в связке с ментами разделили между собой все дороги и собирали дань с водителей не только больших фур, но и малотоннажных машин.
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02.10.2020 17:34 Ответить
 
 