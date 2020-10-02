Группа рэкетиров, вымогавших 5 тыс. евро "долга" у перевозчика, задержана на Тернопольщине, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области задержаны три человека, вымогавшие деньги у перевозчика, осуществляющего регулярные рейсы в Италию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

По данным следствия, трое жителей Львовской области систематически требовали от предпринимателей, которые занимаются международными автоперевозками, по 75 евро с каждой поездки, за якобы безопасный маршрут и отсутствие поборов от других лиц.

Один из владельцев автобуса отказался платить рэкетирам, после чего ему насчитали 5 тыс. евро "долга". В случае неуплаты средств злоумышленники угрожали потерпевшему уничтожением имущества.

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Правоохранители задержали вымогателей в пoрядке ст. 208 УПК Укрaины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Укрaины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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