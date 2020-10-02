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Приговор Януковичу по делу о госизмене оставлен без изменений, - Апелляционный суд

Приговор Януковичу по делу о госизмене оставлен без изменений, - Апелляционный суд

Киевский апелляционный суд оставил приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет заключения без изменений.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Решением суда апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор - без изменений", - уточнил адвокат.

Сердюк добавил, что собирается обжаловать приговор теперь уже в Верховном суде.

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Автор: 

апелляция (628) приговор (1235) Сердюк (47) Янукович Виктор (30789) государственная измена (1570)


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урка домбасский ... поднаторел.. это ему не шапки в молодости снимать
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02.10.2020 16:44 Ответить
Втеча "овоча" сильно налякала банду, під назвою "українське_правосуддя". Але втрималися біля своїх злочинних справ. Тому вони могли б виправдати якогось "джека-різника", але не "овоча".
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02.10.2020 17:05 Ответить
6 лет уже отсидел
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02.10.2020 17:30 Ответить
Лучше бы конфисковали все активы Януковича,Азарова и ко на благо народа Украины.До сих пор все предприятия,что эти бандиты отжали,продолжают работать на беглых бандитов!
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03.10.2020 00:04 Ответить
 
 