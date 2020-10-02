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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было

Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было

Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил в катастрофе самолета Ан-26 25 сентября, рассказал, что до последнего момента паники на борту не было.

 Об этом он сообщил в комментарии LB.ua, передает Цензор,НЕТ.

На вопрос о том, когда он понял, что на борту возникла какая-то проблема, он ответил: "Не могу такого вспомнить. Был обычный полет. Не было паники".

"До последнего момента паники на борту не было", - цитирует издание Золочевского.

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Золочевский добавил, что о падении давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя в 20:38 он вообще не знал.

Курсант также отметил, что после каждого приземления и перед каждым взлетом самолет осматривали. "Когда мы сели на борт, самолет был полностью исправен", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Золочевский Вячеслав (8)


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Топ комментарии
+3
Диверсія !!
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02.10.2020 17:00 Ответить
+3
светлая им всем память ,дорогим мальчикам,,,,,,
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02.10.2020 17:59 Ответить
+2
Сотрясение мозга чаще всего сопровождается утратой памяти на события, которые непосредственно предшествовали травме. Человек не помнит, куда шел, что делал, что стало причиной происшествия. Такая потеря памяти называется ретроградная амнезия. Обычно память спустя время возвращается.

У меня были травмы полегче. Но последние 30 сек перед ударом я так и не вспомнил.
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02.10.2020 17:10 Ответить
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что для него было последним моментом?
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02.10.2020 16:48 Ответить
удар и отключка
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02.10.2020 17:04 Ответить
если бы он отключился от удара об землю, то уже не включился бы - угорел, задохнулся бы
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02.10.2020 18:06 Ответить
Сотрясение мозга чаще всего сопровождается утратой памяти на события, которые непосредственно предшествовали травме. Человек не помнит, куда шел, что делал, что стало причиной происшествия. Такая потеря памяти называется ретроградная амнезия. Обычно память спустя время возвращается.

У меня были травмы полегче. Но последние 30 сек перед ударом я так и не вспомнил.
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02.10.2020 17:10 Ответить
с момента "включения фар" и ухода самолета влево, и до соприкосновения с землей прошло даже меньше 30 сек...ему повезло, что выскочил относительно невредимым...как в комп играх, говорит
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02.10.2020 18:05 Ответить
удивительная штука - память..
в аварии на мотоцикле и как результат - один 200-й - за несколько секунд до аварии и пара минут после аварии - провал в памяти, без сотрясения мозга, только сильный ушиб грудной клетки (наверно об руль) и сломаная вилка мото (спустя какое-то время залепил холодной сваркой и малым ходом доехал из Канева до Киева)..
трезвый, проверенный при ментах в больнице.. два "оппонента" - пьяные вдрызг, один в итоге насмерть - вылетел из мотоколяски встречного "Днепра"..
до сих пор не могу вспомнить эти пару минут..
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02.10.2020 18:50 Ответить
Диверсія !!
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02.10.2020 17:00 Ответить
Хороший парень, не умеет лгать. Его слова можно понять как "был пожар или сильный крен, но паники не было".
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02.10.2020 17:00 Ответить
Золочевский добавил, что о падении давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя в 20:38 он вообще не знал.Источник: https://censor.net/ru/n3222597
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02.10.2020 17:03 Ответить
Я про то, что курсанты что-то видели перед падением, но паники не было. Вопрос в том, что они видели? О том, что датчик ИКМ что-то не то показывал, они вряд ли знали. Они же не в кабине находились. Неправильный сигнал с датчика ИКМ мог автоматически перевести винт во флюгерное положение, что вызывает неожиданный крен, который лётчик должен исправить рулями. Но в этом случае курсант должен помнить, что случился резкий, хотя и не опасный на высоте более 20 м крен.
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02.10.2020 18:00 Ответить
Майбутні пілоти...
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02.10.2020 17:03 Ответить
Вообще-то, это были штурманы.
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02.10.2020 17:43 Ответить
Так. Але ж готувалися до служби в льотному складі, а не на землі.
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02.10.2020 17:46 Ответить
Так. Але не могли знати деякі особливості керування літаком.
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03.10.2020 07:03 Ответить
"Курсант также отметил, что после каждого приземления и перед каждым взлетом самолет осматривали" - значит подготовка к повторному вылету выполнялась.
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02.10.2020 17:52 Ответить
светлая им всем память ,дорогим мальчикам,,,,,,
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02.10.2020 17:59 Ответить
Я с велосипеда грохнулся на ровном месте- часть события не помню... а тут, ...
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02.10.2020 19:06 Ответить
Та в нього і сотрясения мозга не було серйозного, тільки царапина. Ніякого чуда не було, що всі згоріли, а в нього навіть опіків не знайшли лікарі. Такого в природі не може бути. На початку згадували про якогось курсанта, який в останній момент передумав летіти...
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29.03.2021 10:36 Ответить
 
 