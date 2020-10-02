Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было

Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил в катастрофе самолета Ан-26 25 сентября, рассказал, что до последнего момента паники на борту не было.

Об этом он сообщил в комментарии LB.ua, передает Цензор,НЕТ.

На вопрос о том, когда он понял, что на борту возникла какая-то проблема, он ответил: "Не могу такого вспомнить. Был обычный полет. Не было паники".

"До последнего момента паники на борту не было", - цитирует издание Золочевского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР отчиталось о ходе расследования крушения Ан-26 под Чугуевом

Золочевский добавил, что о падении давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя в 20:38 он вообще не знал.

Курсант также отметил, что после каждого приземления и перед каждым взлетом самолет осматривали. "Когда мы сели на борт, самолет был полностью исправен", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.