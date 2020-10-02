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Из-за конфликта с дочерью женщина 13 раз сообщала о минировании столичного вуза, - прокуратура

Из-за конфликта с дочерью женщина 13 раз сообщала о минировании столичного вуза, - прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении 56-летней женщины, которая неоднократно сообщала о минировании корпусов Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в период с июля 2019 по июнь 2020 женщина осуществила 13 заведомо ложных сообщений о минировании трех корпусов Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Женщину, которая осуществляла ложные сообщения о заминировании, вскоре установили и задержали. Указанные действия она совершала из-за конфликта с дочерью, которая работает в учебном заведении, желая ее увольнения.

Результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы показали, что женщина является ограниченно вменяемой.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киев для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Читайте: Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании

Автор: 

Киев (25670) минирование (1446) прокуратура (5033)


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Люди, которые не способны наладить отношения с собственной матерью, учат управлять государством
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02.10.2020 16:58 Ответить
Пишіть вже прямо: "Люди, не здатні обрати собі гарну мати перед народженням..."
Цікаво, а у Вас всі родичі ідеальні?
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02.10.2020 17:32 Ответить
гарна мати чи не гарна - це дійсно дєло случая,

але людина працює на такій посаді, на якій вчить інших людей вирішувати проблеми, що на порядок складніші, ніж конфлікт з власною матір'ю.
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02.10.2020 17:39 Ответить
А при чем тут дочь? Из текста написано, что это дочь работала в заведении, а мать ей гадила. Вполне допускаю, что дочь могла гулять с разными парнями, а матери этоне нравилось, и она пыталась навязать ей свои взгляды. Дети родителей не выбирают, а вот родители могут решить - рожать детей и воспитывать, или не обременять себя этим делом.
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02.10.2020 18:07 Ответить
я сейчас попробую написать медленнее, чтобы дошло :

дочь учит будущих руководителей государства решать серьёзнейшие конфликтные ситуации,

а сама не способна решить элементарную бытовуху
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02.10.2020 18:14 Ответить
В этом конфликте учавствуют двое. Если один из участников конфликта не хочет идти на уступки и стоит на своем, это не проблема другого человека. А исходя из того, что мать "минировала" вуз, то очевидно, что что-то не то с башкой именно у мамаши. Дочь то не минировала и не шла в органы, чтобы мать проверили на психическое состояние, а значит, гадить ей не пыталась. Не убедительны ваши доводы. Выглядят они так, что жертва сама виновата, что не смогла уладить конфликт самостоятельно.
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02.10.2020 18:35 Ответить
да я не виню дочь,

я просто объясняю, что эта работа - не для неё.

Глухой не может играть в оркестре,

хромой не может играть в футбол

не умеющий решать конфликтные ситуации не может учить других людей их решать.
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02.10.2020 18:54 Ответить
Если один из участников конфликта не хочет идти на уступки и стоит на своем, это не проблема другого человека

Любой конфликт по определению - это нежелание одного или нескольких участников идти на уступки.

Иначе бы конфликта просто не было.

А в реальности нежелание одного или нескольких идти на уступки - это проблема того, кто своей работой выбрал решение конфликтов.
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02.10.2020 18:58 Ответить
 
 