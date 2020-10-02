Из-за конфликта с дочерью женщина 13 раз сообщала о минировании столичного вуза, - прокуратура
В суд направлен обвинительный акт в отношении 56-летней женщины, которая неоднократно сообщала о минировании корпусов Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что в период с июля 2019 по июнь 2020 женщина осуществила 13 заведомо ложных сообщений о минировании трех корпусов Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
Женщину, которая осуществляла ложные сообщения о заминировании, вскоре установили и задержали. Указанные действия она совершала из-за конфликта с дочерью, которая работает в учебном заведении, желая ее увольнения.
Результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы показали, что женщина является ограниченно вменяемой.
Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киев для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.
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Цікаво, а у Вас всі родичі ідеальні?
але людина працює на такій посаді, на якій вчить інших людей вирішувати проблеми, що на порядок складніші, ніж конфлікт з власною матір'ю.
дочь учит будущих руководителей государства решать серьёзнейшие конфликтные ситуации,
а сама не способна решить элементарную бытовуху
я просто объясняю, что эта работа - не для неё.
Глухой не может играть в оркестре,
хромой не может играть в футбол
не умеющий решать конфликтные ситуации не может учить других людей их решать.
Любой конфликт по определению - это нежелание одного или нескольких участников идти на уступки.
Иначе бы конфликта просто не было.
А в реальности нежелание одного или нескольких идти на уступки - это проблема того, кто своей работой выбрал решение конфликтов.