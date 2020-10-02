Из-за конфликта с дочерью женщина 13 раз сообщала о минировании столичного вуза, - прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении 56-летней женщины, которая неоднократно сообщала о минировании корпусов Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что в период с июля 2019 по июнь 2020 женщина осуществила 13 заведомо ложных сообщений о минировании трех корпусов Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Женщину, которая осуществляла ложные сообщения о заминировании, вскоре установили и задержали. Указанные действия она совершала из-за конфликта с дочерью, которая работает в учебном заведении, желая ее увольнения.

Результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы показали, что женщина является ограниченно вменяемой.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киев для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

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