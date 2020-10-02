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27 законсервированных тюрем будут выставлены на продажу через Prozorro, - замминистра юстиции Высоцкая

27 законсервированных тюрем будут выставлены на продажу через Prozorro, - замминистра юстиции Высоцкая

В Украине 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года и будут выставлены на продажу.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам чиновницы, определён список тюрем, в которых уже более двух лет не содержатся осуждённые, а персонал сведён к минимуму - охране и администрации.

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно чёткий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпень. Второе – мы определили, что это будет, наверно, интересный для инвесторов объект - учреждение во Львове. И один - в Одессе", - сообщила Высоцкая.

Продажи объектов будут проходить через ProZorro.

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"Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаём в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определён покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдёт нам, как держателю баланса этой системы, - балансовая стоимость имущества. Избыток пойдёт в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - отметила Высоцкая.

Первый подобный объект, который Минюст выставил на продажу, - Ирпенский исправительный центр (№ 132), расположенный в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. Последних осужденных оттуда перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

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Автор: 

Минюст (1756) тюрьма (825) Prozorro (213) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+2
все в партию слуги народа пойдут ? Вряд-ли так долго продержится этот зоопарк - максимум по весні або будемо саджати, або закопувати....
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02.10.2020 17:03 Ответить
+1
27 тюрем не використовується😪. А там могли б сидіти слуги урода і мертвечуківці з сєпарами.
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02.10.2020 17:17 Ответить
+1
А в лукянівці по 30 людей в камері мучаться тісняться
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02.10.2020 17:33 Ответить
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Малюська вообще заявил, что к 24году бесплатных тюрем у нас не будет!
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02.10.2020 16:59 Ответить
все в партию слуги народа пойдут ? Вряд-ли так долго продержится этот зоопарк - максимум по весні або будемо саджати, або закопувати....
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02.10.2020 17:03 Ответить
Ура! в Украине раньше предприятия скупались и становились частными а теперь и тюрьмы будут частные!
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02.10.2020 17:00 Ответить
А в'язні де ? Повідпускали за два роки.
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02.10.2020 17:01 Ответить
Раньше по 30 сидело в камере, теперь будет по 60.
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02.10.2020 18:54 Ответить
карочє всяких плєнных бужанских с дубинскими выгуливать в наушниках на путях до результата...
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02.10.2020 17:14 Ответить
27 тюрем не використовується😪. А там могли б сидіти слуги урода і мертвечуківці з сєпарами.
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02.10.2020 17:17 Ответить
А в лукянівці по 30 людей в камері мучаться тісняться
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02.10.2020 17:33 Ответить
У них в крові -продати все, що попадається на шляху. Не залежно, мають вони на це право, чи ні.
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02.10.2020 18:47 Ответить
Кровь особая. Так самый же прикол что они продают наше, себе, по низкой цене.
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02.10.2020 18:55 Ответить
І саме прикре, що вже майже всю країну собі таким чином привласнили. Можливо скоро і назву Україна змінять. А народу на це пофіг, схоже.
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02.10.2020 19:34 Ответить
То місцеві громади вирішують а не пісюська.
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02.10.2020 19:30 Ответить
 
 