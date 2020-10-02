27 законсервированных тюрем будут выставлены на продажу через Prozorro, - замминистра юстиции Высоцкая

В Украине 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года и будут выставлены на продажу.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам чиновницы, определён список тюрем, в которых уже более двух лет не содержатся осуждённые, а персонал сведён к минимуму - охране и администрации.

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно чёткий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпень. Второе – мы определили, что это будет, наверно, интересный для инвесторов объект - учреждение во Львове. И один - в Одессе", - сообщила Высоцкая.

Продажи объектов будут проходить через ProZorro.

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"Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаём в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определён покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдёт нам, как держателю баланса этой системы, - балансовая стоимость имущества. Избыток пойдёт в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - отметила Высоцкая.

Первый подобный объект, который Минюст выставил на продажу, - Ирпенский исправительный центр (№ 132), расположенный в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. Последних осужденных оттуда перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

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