Минцифры и Microsoft подписали меморандум об инвестировании более $500 млн в украинский рынок, - Федоров
Компания Microsoft подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, по условиям которого компания вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке свыше $500 млн (эта сумма может пересматриваться).
Об этом на брифинге 2 октября объявили представители компании и Минцифры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Украина делает огромный шаг к созданию цифрового государства - Минцифры подписало меморандум с Microsoft в рамках программы Azure Expansion Program стоимостью более 500 млн долларов. Мы официально начинаем сотрудничество с компанией, которая входит в тройку техногигантов с капитализацией в 1 трлн долларов США", - написал министр.
Эти инвестиции, в том числе, пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании.
Договоренности предусматривают также скидки или специальные условия по Microsoft Azure, Office 365 и другим облачным сервисам для украинских госорганов и организаций, проекты в сфере образования и тому подобное.
По словам Федорова, правительство рассматривает перенос сервисов "Дія 2.0" в облака Microsoft.
"В рамках сотрудничества мы планируем привлечь к программе более 100 тыс. новых и опытных айти-талантов в течение следующих трех лет", - подытожил глава Минцифры.
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Для тех, кто не в теме - это и есть самое настоящее дно. Прямо днище.
Во-первых, в Украине полно датацентров, цены низкие, сервера зачастую простаивают. Причина - недоверие к власти, которая любит посылать отморозков с автоматами, которые блокируют работу всех, "конфискуя" серваки из-за чего-то надуманного, типа "мы ищем тут детскую порнографию", - но при этом страдают все остальные клиенты на этом же датацентре. Строить ещё какие-то датацентры за госсчет вместо четких гарантий существующему бизнесу - ну очень странное решение.
Во-вторых, майкрософт. Майкрософт известен тем, что предлагает отличные условия тем, кто принимает решения - читай откаты чиновникам - взамен насаждая свои уродские системы, ни с чем кроме майкрософта не совместимые и - главное - закрытые. Весь мир потихоньку прозревает в этом смысле, госсектор Германии уже лет 15 как перешел на линух на десктопах, а весь облачный бизнес - это больше 90% линухов, и только Украина до сих пор не может отвязаться от виндовсов в госструктурах. Догадайтесь, почему.
А тут ещё и договорняк на уровне правительства с микрософтом.
Хотя опять же, зебилы не поймут.
Во-первых, в этой компании - она из лучших практик по борьбе с коррупцией. У них даже в контрактах написано, что если будет хоть малейший факт о коррупции в процессе лизензирования - контракт расторгается, дилеру трындец, а клиенту - плюшки.
Как результат - покажи хоть один случай когда Майкрософт уличили в подкупе госсектора.
И во-вторых, в Германии на "линух" перешел не весь госсектор, а всего лишь город Мюнхен. И не перешел, а переходит уже почти 10 лет. И перейти полностью не может именно потому, что стоимость владения на якобы бесплатном ПО оказалась выше, чем на коммерческом
Тщательнее надо, товарищ врать!
Все серйозное железо требует серйозного софта.
За Microsoft Server SQL нчинется Oracle Database - там закрытость еще больше, а цены еще выше.
Подскажите, если что нибудь подобное на Linux?
Может последние десять лет никто не ворует, но раньше откаты достигали 60%
Мюнхен был первым. Потом был Гамбург. Ну вообще да, это преувеличение насчет "всего госсектора", но это тренд, и правильный тренд.
Ну, и закрытость кода - то такое... Есть возможности у госсектора все проверить. Да и иногда этот код такой закрытый, что лежит полностью в открытом доступе - погуглите, как недавно весь исходный код ХР-шки оказался в И-нете
З.Ы. А Вы до сих пор верите, что Билл Гейтс по ночам читает инфу со всех компьютеров мира через бэкдор?
2. Я не верю, я знаю, сколько видят рядовые сотрудники классифайед информации о юзерах. И знаю, сколько на эту проблему выделяют ресурсов крупные компании -- чтобы вся инфа не оказалась в одних руках. Ты, как сотрудник, видишь обычно лишь часть паззла.
При этом закрытость кода и, главное, протоколов, -- никуда не исчезает. И государство как юзер не имеет ни обратной связи на софтописательскую компанию, ни полной картинки происходящего.
Скажите, какой урок вы для себя вынесли из вируса "петя" в разгар войны с рашей?
"Эти инвестиции, в том числе, пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании."
Google, Amazon Web Services, Digital Realty Trust's, *******, NTT.
Если переговры с указанными компаниями не проводились, то это даст нам основания для аналитики в области права.
Google uses in their data center infrastructure include Google Web Server (GWS), storage systems including Google File System, BigTable, Spanner, Google F1, and others. Google has planned to build five new data centers by the end of 2018 along with three subsea cables in 2019 to expand its global network, making it one of the largest data center companies.