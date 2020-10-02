Минцифры и Microsoft подписали меморандум об инвестировании более $500 млн в украинский рынок, - Федоров

Компания Microsoft подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, по условиям которого компания вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке свыше $500 млн (эта сумма может пересматриваться).

Об этом на брифинге 2 октября объявили представители компании и Минцифры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Украина делает огромный шаг к созданию цифрового государства - Минцифры подписало меморандум с Microsoft в рамках программы Azure Expansion Program стоимостью более 500 млн долларов. Мы официально начинаем сотрудничество с компанией, которая входит в тройку техногигантов с капитализацией в 1 трлн долларов США", - написал министр.

Эти инвестиции, в том числе, пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании.

Договоренности предусматривают также скидки или специальные условия по Microsoft Azure, Office 365 и другим облачным сервисам для украинских госорганов и организаций, проекты в сфере образования и тому подобное.

По словам Федорова, правительство рассматривает перенос сервисов "Дія 2.0" в облака Microsoft.

"В рамках сотрудничества мы планируем привлечь к программе более 100 тыс. новых и опытных айти-талантов в течение следующих трех лет", - подытожил глава Минцифры.

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