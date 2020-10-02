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Минцифры и Microsoft подписали меморандум об инвестировании более $500 млн в украинский рынок, - Федоров

Минцифры и Microsoft подписали меморандум об инвестировании более $500 млн в украинский рынок, - Федоров

Компания Microsoft подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, по условиям которого компания вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке свыше $500 млн (эта сумма может пересматриваться).

Об этом на брифинге 2 октября объявили представители компании и Минцифры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Украина делает огромный шаг к созданию цифрового государства - Минцифры подписало меморандум с Microsoft в рамках программы Azure Expansion Program стоимостью более 500 млн долларов. Мы официально начинаем сотрудничество с компанией, которая входит в тройку техногигантов с капитализацией в 1 трлн долларов США", - написал министр.

Эти инвестиции, в том числе, пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании.

Договоренности предусматривают также скидки или специальные условия по Microsoft Azure, Office 365 и другим облачным сервисам для украинских госорганов и организаций, проекты в сфере образования и тому подобное.

По словам Федорова, правительство рассматривает перенос сервисов "Дія 2.0" в облака Microsoft.

"В рамках сотрудничества мы планируем привлечь к программе более 100 тыс. новых и опытных айти-талантов в течение следующих трех лет", - подытожил глава Минцифры.

Читайте также: В приложении "Дія" началось бета-тестирование цифровых свидетельства о рождении, штрафов и исполнительных производств, - Минцифры

Минцифры и Microsoft подписали меморандум об инвестировании более $500 млн в украинский рынок, - Федоров 01

инвестиции (1165) Microsoft (36) Федоров Михаил (509) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+2
Зазбагойса. Ніхто з мілкомʼяких николи не перевіряв особисті компьютери в жодній країні. А на підприємствах, якщо те засвітилося піратським софтом йде так зване мʼяке ліцензування. Де пропонують за певний час легалізуватися. До того ж цей час визначається за домовленністю. І таке діє мабуть вже з початку нульових це точно. Так шо в цьому плані Майкрсофт дуже лояльні.
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02.10.2020 17:42 Ответить
+2
Вообще-то время продажи программ "искаробки" уходит в небітие. Сейчас продают сервисы. Это выгодней для производителя софта.
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02.10.2020 17:43 Ответить
+1
за пісот мільонів перевірять всіх українців, яка в них вінда стоїть на комп"ютерах
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02.10.2020 17:10 Ответить
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Без РАБссиянского Чебурнета скучно будет...
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02.10.2020 17:08 Ответить
за пісот мільонів перевірять всіх українців, яка в них вінда стоїть на комп"ютерах
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02.10.2020 17:10 Ответить
Зазбагойса. Ніхто з мілкомʼяких николи не перевіряв особисті компьютери в жодній країні. А на підприємствах, якщо те засвітилося піратським софтом йде так зване мʼяке ліцензування. Де пропонують за певний час легалізуватися. До того ж цей час визначається за домовленністю. І таке діє мабуть вже з початку нульових це точно. Так шо в цьому плані Майкрсофт дуже лояльні.
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02.10.2020 17:42 Ответить
та я забагоєний, бо мені то пох, що вже не можу пошуткувати трохи
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02.10.2020 21:14 Ответить
Майкрософт будет впаривать украинцам свои программы по 1000 долларов за штуку.
Ждём-с...
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02.10.2020 17:31 Ответить
Вообще-то время продажи программ "искаробки" уходит в небітие. Сейчас продают сервисы. Это выгодней для производителя софта.
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02.10.2020 17:43 Ответить
так, якщо "зкоробки" ніхто не купляє, бо халява краще, рішення та сервіси на халяву не отримаєш
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02.10.2020 21:10 Ответить
Не. Прежде всего из за того, что во-первых так легче контролировать качество софта. Ибо производитель не может контролировать железо, на которое пользователь устанавливает софт. А вот железо в облаке он вполне контролировать может. Второе конечно же постоянный доход от использования сервиса. Он может и невелик по размеру по сравнению с продажей коробочного софта, зато постоянно капает.
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04.10.2020 15:18 Ответить
пилили, пилим и будем пилить ))
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02.10.2020 22:20 Ответить
правительство рассматривает перенос сервисов "Дія 2.0" в облака Microsoft.

Для тех, кто не в теме - это и есть самое настоящее дно. Прямо днище.

Во-первых, в Украине полно датацентров, цены низкие, сервера зачастую простаивают. Причина - недоверие к власти, которая любит посылать отморозков с автоматами, которые блокируют работу всех, "конфискуя" серваки из-за чего-то надуманного, типа "мы ищем тут детскую порнографию", - но при этом страдают все остальные клиенты на этом же датацентре. Строить ещё какие-то датацентры за госсчет вместо четких гарантий существующему бизнесу - ну очень странное решение.

Во-вторых, майкрософт. Майкрософт известен тем, что предлагает отличные условия тем, кто принимает решения - читай откаты чиновникам - взамен насаждая свои уродские системы, ни с чем кроме майкрософта не совместимые и - главное - закрытые. Весь мир потихоньку прозревает в этом смысле, госсектор Германии уже лет 15 как перешел на линух на десктопах, а весь облачный бизнес - это больше 90% линухов, и только Украина до сих пор не может отвязаться от виндовсов в госструктурах. Догадайтесь, почему.

А тут ещё и договорняк на уровне правительства с микрософтом.

Хотя опять же, зебилы не поймут.
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02.10.2020 23:34 Ответить
От ты брехло!
Во-первых, в этой компании - она из лучших практик по борьбе с коррупцией. У них даже в контрактах написано, что если будет хоть малейший факт о коррупции в процессе лизензирования - контракт расторгается, дилеру трындец, а клиенту - плюшки.
Как результат - покажи хоть один случай когда Майкрософт уличили в подкупе госсектора.
И во-вторых, в Германии на "линух" перешел не весь госсектор, а всего лишь город Мюнхен. И не перешел, а переходит уже почти 10 лет. И перейти полностью не может именно потому, что стоимость владения на якобы бесплатном ПО оказалась выше, чем на коммерческом
Тщательнее надо, товарищ врать!
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03.10.2020 00:17 Ответить
Ну как бы так, но не совсем так. Деклрировать и писть на сарае можно все что угодно - не забороняэться.
Все серйозное железо требует серйозного софта.
За Microsoft Server SQL нчинется Oracle Database - там закрытость еще больше, а цены еще выше.
Подскажите, если что нибудь подобное на Linux?
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03.10.2020 16:13 Ответить
postgresql, mysql )) фейсбук работает на мускуле и всякие там вк и другие соц сети. На оракле и мс работают исключительно корпорации, которым нужна какая-то база но они не знают какая, потому что у них профиль болванки делать или гос конторы. Потому что так проще прогнозировать бюджет, с опенсорсом бюджет прогнозировать сложно ибо не понятно сколько нужно потратить денег. А с ms и ораклом все просто вот прайс, вот скидочки с этого расчитываем бюджет и клянчим в кабмине.
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04.10.2020 13:52 Ответить
1) я работал в госсекторе 2) я знаю за дочку майкрософт украина 3) я знаю о чем говорю
Может последние десять лет никто не ворует, но раньше откаты достигали 60%

Мюнхен был первым. Потом был Гамбург. Ну вообще да, это преувеличение насчет "всего госсектора", но это тренд, и правильный тренд.
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04.10.2020 09:10 Ответить
очень тяжело посчитать "стоимость владения", когда в уравнении одна из переменных - закрытость кода, а на кону - самостоятельность государства.
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04.10.2020 09:12 Ответить
Поверьте, кто хочет посчитать свои расходы на содержание "ИТ-хозяйства", тот сможет посчитать! И потом выберет правильный тренд
Ну, и закрытость кода - то такое... Есть возможности у госсектора все проверить. Да и иногда этот код такой закрытый, что лежит полностью в открытом доступе - погуглите, как недавно весь исходный код ХР-шки оказался в И-нете
З.Ы. А Вы до сих пор верите, что Билл Гейтс по ночам читает инфу со всех компьютеров мира через бэкдор?
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04.10.2020 16:43 Ответить
1. исходный код хрюши оказался в тырнете тогда, когда он уже нафиг никому не нужен. Где исходники, например, 10-ки?
2. Я не верю, я знаю, сколько видят рядовые сотрудники классифайед информации о юзерах. И знаю, сколько на эту проблему выделяют ресурсов крупные компании -- чтобы вся инфа не оказалась в одних руках. Ты, как сотрудник, видишь обычно лишь часть паззла.
При этом закрытость кода и, главное, протоколов, -- никуда не исчезает. И государство как юзер не имеет ни обратной связи на софтописательскую компанию, ни полной картинки происходящего.
Скажите, какой урок вы для себя вынесли из вируса "петя" в разгар войны с рашей?
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06.10.2020 16:11 Ответить
хорошо.
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02.10.2020 23:50 Ответить
Сообытие безусловно знаковое и позитивное для Украины. Но как обычно, есть некоторые "но": - на позицию Микрософта сильно повлияли решения правительства РФ, которое приняло постановление о безусловном импортозамещении в области ОС, офисных приложений и облачных сервисов, иными словами, помимо госбезопасности, русские не смогли допустить ситуации, когда миллиарды долларов за ПО, утекают неизвестно куда и кому. Далее, в отношении Украины - Микрософт опомнилась быстрее, и пока у нас переходной период, сделала предложение от которого сложно отказаться, но и принятие оного предложения окончательно затягивает нас все глубже на кукан МС и ставит крест на развитие собственных программистских сил.
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03.10.2020 16:37 Ответить
Т.е. - снова аутсорс? Правительсто Украины, всесто того, что бы построить собственный Дата Центр, будет продолжать пожизненно платить дядям за хостинг и сторадж???! (с)

"Эти инвестиции, в том числе, пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании."
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03.10.2020 17:06 Ответить
Так же просим сообщить, проводились ли переговоры (и каковы их результаты) с такими компаниями как:
Google, Amazon Web Services, Digital Realty Trust's, *******, NTT.
Если переговры с указанными компаниями не проводились, то это даст нам основания для аналитики в области права.

Google uses in their data center infrastructure include Google Web Server (GWS), storage systems including Google File System, BigTable, Spanner, Google F1, and others. Google has planned to build five new data centers by the end of 2018 along with three subsea cables in 2019 to expand its global network, making it one of the largest data center companies.
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03.10.2020 17:13 Ответить
 
 