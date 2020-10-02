Ректор Харьковского университета Воздушных сил Туринский рассказал хронологию авиакатастрофы под Чугуевом: Ан-26 доложил о готовности к посадке в 20:44, другой самолет сел в 20:40

Согласно данным предварительной расшифровки радиопереговоров между командиром экипажа Богданом Кишеней и руководителем полетов Александром Жуком, между докладом о готовности к посадке и катастрофой Ан-26 прошло около минуты.

С предварительным расшифровками радиопереговоров LB.ua ознакомился в Харьковском университете Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

Согласно этим данным, хронология аварии выглядела следующим образом:

В 20.35 борт совершил взлет и стал на заданный курс в соответствии с картой полетов.

В 20.38 во время выполнения полета экипаж заметил падение давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя. Командир экипажа Богдан Кишеня доложил об этом руководителю полетов Александру Жуку. По его команде экипаж прекратил выполнение полетного задания и продолжил полет по кругу для выполнения экстренной посадки.

В 20:41 экипаж запросил посадку.

В 20:44 летчик доложил о проходе дальнего привода и готовности к посадке, получив разрешение руководителя полетов - продолжил снижение по глиссаде.

В 20.45 при заходе на посадку самолет потерял высоту и столкнулся с землей на расстоянии около 1500 м от взлетной полосы аэродрома воинской части. В результате падения самолета Ан-26Ш произошло возгорание основной части фюзеляжа.

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В этот момент в воздухе был другой АН-26 и еще два вертолета МИ-2 и МИ-8. Первым на посадку зашел другой Ан-26Ш, на котором проходили подготовку курсанты транспортной авиации.

Он сел в 20:40.

АН-26Ш, который впоследствии разбился, в это время даже не прошел дальний привод и не доложил о готовности к посадке, заявил ректор вуза Александр Туринский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.