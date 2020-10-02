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Кабмином согласовано решение о закупке 30 пожарных машин для Донецой и Луганской областей, - Шмыгаль

Кабмином согласовано решение о закупке 30 пожарных машин для Донецой и Луганской областей, - Шмыгаль

Правительство согласовано решение и предоставлены в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета предложения по перераспределению средств на закупку 30 пожарных машин для Луганской и Донецкой областей.

Об этом сегодня заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Как только комитет ВР согласует эти изменения в бюджет, ГСЧС сможет начать процедуру закупки, чтобы в этом году приобрести 30 мощных 8-тонных пожарных машин для двух областей, по 15 каждой", - сообщил премьер-министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль показал очаги пожаров на Луганщине: Наблюдается сильное задымление, но ситуация улучшилась. ВИДЕО

Напоминаем, из-за пожаров в Луганской области уже выгорело более 13 тысяч гектаров. Огонь угрожает 32 городам и селам.

Автор: 

Донбасс (26957) ГСЧС (5011) закупки (770) Шмыгаль Денис (2725)


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Топ комментарии
+7
может лучше бороться не с огнем а с поджигателями ? вместо 30-ти пожарных машин купить 30 снайперских винтовок и разрешить стрелять в сепаров которые поджигают траву ?
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02.10.2020 17:16 Ответить
+4
Зеленський не бачить зв'язку між підпалами і війною. Просто, вітер постійно дме в сторону українських позицій. (Сарказм)
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02.10.2020 18:22 Ответить
+1
пока гром не грянет....
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02.10.2020 17:32 Ответить
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может лучше бороться не с огнем а с поджигателями ? вместо 30-ти пожарных машин купить 30 снайперских винтовок и разрешить стрелять в сепаров которые поджигают траву ?
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02.10.2020 17:16 Ответить
а шо случилось, а .....?
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02.10.2020 19:30 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3222606/rossiyiskie_okkupanty_pytayutsya_podjech_suhuyu_travu_pered_pozitsiyami_vsu_na_luganschine_video
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02.10.2020 19:42 Ответить
пока гром не грянет....
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02.10.2020 17:32 Ответить
Далее будет полгода безуспешных тендеров, потом создание комиссии по расследованию причин невыполнения решения Кабмина, потом взятие под особистий контроль, потом обещание таки купить и далее см. п.1.
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02.10.2020 17:34 Ответить
Кабміном узгоджено рішення про закупівлю 30 пожежних машин для Донецької і Луганської областей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1504
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02.10.2020 17:48 Ответить
Зеленський не бачить зв'язку між підпалами і війною. Просто, вітер постійно дме в сторону українських позицій. (Сарказм)
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02.10.2020 18:22 Ответить
Скажіть йому що уже там фсьо згоріло, машини будуть потрібні в інших областях!!!
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02.10.2020 19:03 Ответить
ага... берите туда и побольше техники, потому что видно .что пока все дома и улицы , и леса в тех краях не сгорят польность. под пустыню. сепарня с донбасяо не успокоится, будет поливать огнём и поджигательными снарядами и просто своими сявками всё что может гореть! уничтожить как можно больше имущества и урона для страны принести на ровном месте! пока всё не выгорит. до тех пор и будем финансировать дома и имущество тем кто там проживает....((это же дураку только не ясно почему там всё горит и горит каждый день уже несколько месяцев всё новые и новые возгорания .((
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02.10.2020 19:27 Ответить
у Ляшка спитайте. де ділись протипожежні машини. за які при його "кришуванні" з бюджету перекидали фінанси...
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02.10.2020 19:37 Ответить
Дайте догадаюсь. Машины купят у конторы Ляшка?
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02.10.2020 23:50 Ответить
 
 