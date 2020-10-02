Кабмином согласовано решение о закупке 30 пожарных машин для Донецой и Луганской областей, - Шмыгаль
Правительство согласовано решение и предоставлены в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета предложения по перераспределению средств на закупку 30 пожарных машин для Луганской и Донецкой областей.
Об этом сегодня заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Как только комитет ВР согласует эти изменения в бюджет, ГСЧС сможет начать процедуру закупки, чтобы в этом году приобрести 30 мощных 8-тонных пожарных машин для двух областей, по 15 каждой", - сообщил премьер-министр.
Напоминаем, из-за пожаров в Луганской области уже выгорело более 13 тысяч гектаров. Огонь угрожает 32 городам и селам.
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