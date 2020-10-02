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Новости Коронавирус и карантин
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"ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов

"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с коронавирусом, а также начать уголовные производства относительно злоупотребления средствами Фонда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

Парламентарий напомнил, что в начале эпидемии парламент Украины выделил Зеленскому и его правительству 65 млрд гривен на борьбу с коронавирусом. 

"Вместо борьбы с ковидом команда Зеленского сделала этот фонд удобным коррупционным инструментом по отмыванию средств без присмотра", - подчеркнул Герасимов.

"Было очень грустно смотреть на выводы Счетной палаты, министерства финансов, других государственных учреждений относительно использования Фонда. Знаете, сколько закуплено аппаратов искусственной вентиляции легких из Фонда по борьбе с ковидом? Ноль. Знаете, сколько закуплено оборудование для обустройства приемных отделений опорных больниц? Ноль. Все говорили о доплатах врачам. Но вы знаете сколько использовано и выплачено этих доплат? 5% от того, что запланировано", - отметил нардеп.

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В то же время, по словам Герасимова, в Украине до сих пор самое низкое в Европе количество тестирований.

"65 млрд гривен, выделенных парламентом более полугода назад, хватило бы на то, чтобы сделать более 80 млн тестов. При уровне 80 тыс. тестов в сутки, чего достаточно с точки зрения специалистов, для нашей страны, нам бы хватило на более чем тысячу дней. То есть почти на три года. Но этого нет", - добавил парламентарий.

"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с коронавирусом, а также требует от НАБУ начать уголовные производства относительно злоупотребления средствами Фонда.

"Первое - получить отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с ковидом. Второе - получить отчет правоохранителей относительно всех журналистских расследований, которые показывают, как разворовываются эти средства, и как неэффективно и непрофессионально они используются. Третье - мы хотим услышать от правительства Зеленского очень четкий план мероприятий по защите врачей. И четвертое - мы хотим, чтобы срочно были приняты изменения в бюджет и правила использования этого фонда по борьбе с ковидом для того, чтобы врачи получили реальную защиту. Для того, чтобы борьба с коронавирусом была реальной, а не мифической - только на бумаге", - подытожил Герасимов.

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Автор: 

ВР (29284) Зеленский Владимир (20849) карантин (16729) Герасимов Артур (313) Европейская Солидарность (1059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Интересный подход. Юлю за нецелевое использование бюджетных средств судили, а эти что...... особенные?
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02.10.2020 17:36 Ответить
+22
і що саме цікаве: більше, ніж Порох зі свого благодійного фонду на потреби боротьби з ковідом не жертвував жоден інший громадянин України... Але і тут зебіли умудряються висратись.
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02.10.2020 17:40 Ответить
+15
Что-то требовать от "СН" бесполезно. Эти ребята ведут себе как те слепоглухонемые обезьяны
"ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов - Цензор.НЕТ 790
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02.10.2020 17:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та не. В данном случае очень даже разумное предложение.
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02.10.2020 17:33 Ответить
Интересный подход. Юлю за нецелевое использование бюджетных средств судили, а эти что...... особенные?
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02.10.2020 17:36 Ответить
і що саме цікаве: більше, ніж Порох зі свого благодійного фонду на потреби боротьби з ковідом не жертвував жоден інший громадянин України... Але і тут зебіли умудряються висратись.
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02.10.2020 17:40 Ответить
А он им до самой смерти в штаны гадить будет.
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02.10.2020 17:48 Ответить
Ну если Вы не имеете отношения к нашей стране, тогда подобрали свои советы и лесом в пень..... ну или на форум, где проблемы Вашей страны пребывания или происхождения обсуждают. А там хотите сейте слово, хотите пожинайте.
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02.10.2020 23:43 Ответить
А потім виплатили компенсацію. Виникає питання.
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02.10.2020 18:17 Ответить
Вопросов там возникало немерено по этой теме. Деньги по киотскому протоколу поступили в бюджет. Как и куда они были потрачены, на них штампа не стояло. Как и под большим вопросом было превышение власти или нет. А решение суда ЕСПЧ касалось несколько другого Не самого решения суда, а того, что не было никакой необходимости заключать ее под стражу. То есть решение не касалось судебного процесса, а законности содержания под стражей до суда.
https://korrespondent.net/ukraine/politics/1554676-reshenie-espch-po-delu-timoshenko-polnyj-tekst

тут в принципе есть полный текст решения и обоснование.
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02.10.2020 18:49 Ответить
Голова Рахункової палати:
Станом на 26.09 з ковід фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ.
Витрачено 25 млрд. 12, млрд на дороги 50,2% 9,2 млрд соцвиплати, 36,8% 2,8 млрд. 11,2% 0,289 млрд засоби індзахисту 1,1%.
Блд, більше половини коштів пішло на дороги і лише 1% на захист.
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02.10.2020 17:49 Ответить
бубі не має коли... він на гастролях 95 гівнокварталу..
"ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6359
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02.10.2020 17:33 Ответить
Давите этих барыг на крови . Гниды 🤢🐲🤡🎪 совсем обнаглели , не закупив ни одного аппарата ИВЛ !
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02.10.2020 17:34 Ответить
Что-то требовать от "СН" бесполезно. Эти ребята ведут себе как те слепоглухонемые обезьяны
"ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов - Цензор.НЕТ 790
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02.10.2020 17:35 Ответить
так ермак уже все раздерибанил а недоразумение ни при чем
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02.10.2020 17:39 Ответить
Ох уж эти Мыши
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02.10.2020 17:41 Ответить
"ЄС" вимагає негайного скликання Ради для звіту про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19, а НАБУ має провести розслідування, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9064

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Helgi Sharp

1.

Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине местными выборами: "Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных".

Как всегда: виноват кто угодно, только не он. Не он продавал маски в разгар эпидемии, не при его президентстве из covid-фонда не было куплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ, а деньги без тендера ушли (якобы) на дороги. Сейчас Зе жалеет только об одном - скачок заболеваемости уже нельзя свалить на Порошенко. Кстати, этот самый Порошенко, в отличие от covid-фонда и 95-го квартала, купил и поставил в больницы 50 ИВЛов.

И ещё стесняюсь спросить... 14 "нарушений тишины" только за вчера с противотанковыми гранатомётами и трассерами для поджога леса - это уже конец перемирию или по-прежнему "неприцельные провокации"?

2.

Реальные доходы украинцев упали впервые за четыре года, а **** ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году.

Не обращайте внимания на цифры - у нас всё хорошо!

Просто один мальчик был дебилом. Но он, как и положено дебилу, не знал, что он дебил. И поэтому жил счастливо.
А другой мальчик был очень умным. Но как положено умным, находился в поисках и терзаниях. Поэтому жил тревожно и неуверенно.
Однажды они встретились:
- Жизнь прекрасна! - воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно, - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-дебил.
И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, экономики и другие материи, неподвластные уму мальчика-дебила.
Но тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты дебил?
И не дождавшись ответа, ускакал на одной ноге бросаться собачьими какашками по лягушкам. ©
3.

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО. Также всё больше украинцев обвиняют Россию в развязывании войны на Донбассе.

За вступление в ЕС проголосовали бы 57,6% украинцев, против - 27%; 5,3% не определились. Кроме того, 60,3% опрошенных сказали, что войну на Донбассе начала Россия (в феврале 2019 таких было 48,5%).

Это единственное, что меня радует в настоящее время. И является предохранителем от того, чем вы сейчас пугаете друг друга - мол, Зеленский уйдёт, выберут Медведчука.

Не выберут. 60% населения точно не проголосует за пророссийские партии. Вопрос в другом: КАК доступно объяснить этому самому населению, КАКИЕ именно партии являются пророссийскими и за какими "патриотическими" лозунгами они прячутся.

4.

Рейтинг «слуг народа» на местных выборах в облсоветы снизился до 15,5%, - опрос.

По моим данным, этот процент ещё ниже - 13,9%. Единственная партия, которая нарастила поддержку - "Европейская солидарность". По данным группы "Рейтинг" она имеет 11,4% поддержки, по данным независимых опросов - 12,9%. Другими словами, только на 1% отстаёт от СН. Жалко, что заболел ПАП, но Марина Порошенко в строю и всё чаще проявляет себя как харизматичная личность, способная на политическое лидерство. Пожелаем ей удачи!

5.

Суд снова отложил рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+".

У этого дела остался один истец - Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского. Судебные инстанции, которые за 4 года не нашли ни одного нарушения в применении этой формулы, тупо ждут результатов выборов, чтобы после провала СН, послать Беню далеко в лес. Не тот уже нынче Игорь Валерьевич, не тот...

6.

Кравчук прокомментировал скандальные заявления Фокина по Донбассу - мол, в ОПУ не знали об истинных взглядах бывшего ПМ.

Уровень государственного менеджмента: назначать человека на политическую должность, не удосужившись узнать его политические взгляды. Маша дала Ермаку, Ермак поимел всю страну. Казалось бы, при чём здесь Зеленский?

- Господи, где же мы так согрешили?

- На избирательном участке.
- Господи, прости нас, мы больше не будем.
- Не льстите себе - будете...
7.

Лидеры ЕС достигли согласия по санкциям против режима Лукашенко. А белорусы массово получают СМСки от милиции о том, что они "установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий".

Такое впечатление, что белорусы жили в Бухенвальде, а сейчас с боями прорываются в Освенцим. Они думают, что нужно пройтись по улицам Минска какое-то количество километров, и Лукашенко уйдёт сам? Усатый таракан для себя уже точку невозврата прошёл и в гробу видел все эти хождения. Впрочем, каждый народ сам выбирает для себя цену, которую готов заплатить за свободу. Для Украины эта цена оказалась очень высокой, но и свобода в конце концов будет именно свободой, а не иллюзией протеста на коленях.

8.

Это моя интуиция: Климкин спрогнозировал 60% Байдена против 40% Трампа на выборах в США.

Уважаю Климкина. Но обозреватели отмечают, что если Трамп возьмёт Флориду, Аризону и Северную Каролину, ему достаточно будет выиграть в одном только Висконсине - такова система выборов в США. А дебаты большинство людей смотрит как шоу, уже будучи априори уверенными в своём выборе. Моя интуиция несколько скромнее: 52% на 48%.

Из последнего: у Трампа и еге жены - covid.

9.

Шёл 152 день реформ Саакашвили...

* * *

Ну, и традиционный пятничный анекдот:

- Е2-Е4!

- С2Н5ОН?
- Вот сволочь, всегда выигрываешь!!

Всё будет хорошо! А те, кто вас сейчас расстраивает, обязательно попадут в мир без секса, интернета, тортика, пива и Шарпа. Своим же друзьям желаю терпения и счастья - пусть небольшого, но регулярного. Шануймося, бандерівці
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02.10.2020 17:48 Ответить
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02.10.2020 23:12 Ответить
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03.10.2020 08:11 Ответить
Дебилизм и воровство одних ты пытаешься оправдать аргументом - а другие тоже такие были? Гнилая отмазка однако..Каждый должен отвечать за свое!
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02.10.2020 17:54 Ответить
а у тебя есть все данные?как считать будешь,собирая сплетни?
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02.10.2020 17:54 Ответить
Деньги нужны для решения других вопросов! А пандемия...это же элементарно - нужно просто перестать болеть!
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02.10.2020 17:50 Ответить
У Герасимова побратим Безлер. Как такое чудо еще у кого-то отчет может требовать?
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02.10.2020 18:12 Ответить
Лапоть подай на него в суд если есть доказательства
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02.10.2020 18:16 Ответить
ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ГОД! Но зеленые дебилы отлично знают, что через год у них будет рейтинг в 0%. Как они тогда будут ПРОДАВАТЬ МАНДАТЫ??? Поэтому переноса не будет. Деньги для зелиной банды важнее здоровья людей.
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02.10.2020 18:33 Ответить
"ЄС" вимагає негайного скликання Ради для звіту про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19, а НАБУ має провести розслідування, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9420
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02.10.2020 19:11 Ответить
Герасимов, правительство Шмыгаля, а не Зеленского.
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02.10.2020 19:41 Ответить
А они оба это знают? Судя по происходящему - даже не догадываются.
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02.10.2020 23:14 Ответить
Стесняюсь спросить, Герасимов возмущён, что до сих-пор не потратили деньги?
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02.10.2020 20:13 Ответить
Дождемся что набу тоже переедет в Конча-Заспу.
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02.10.2020 20:31 Ответить
Вот если бы Петро Алексеевич потребовал.... Его бы точно послушались....., но не может он, болеет на короновирус.....
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02.10.2020 21:49 Ответить
У вас есть Зальцман, у него и спрашивайте
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02.10.2020 22:03 Ответить
65 млрд. гривен украдены, тупо внаглую из бюджета. Вот вам и физиология, зелебобики.
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03.10.2020 08:05 Ответить
 
 