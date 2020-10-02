"ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов

"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с коронавирусом, а также начать уголовные производства относительно злоупотребления средствами Фонда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

Парламентарий напомнил, что в начале эпидемии парламент Украины выделил Зеленскому и его правительству 65 млрд гривен на борьбу с коронавирусом.

"Вместо борьбы с ковидом команда Зеленского сделала этот фонд удобным коррупционным инструментом по отмыванию средств без присмотра", - подчеркнул Герасимов.

"Было очень грустно смотреть на выводы Счетной палаты, министерства финансов, других государственных учреждений относительно использования Фонда. Знаете, сколько закуплено аппаратов искусственной вентиляции легких из Фонда по борьбе с ковидом? Ноль. Знаете, сколько закуплено оборудование для обустройства приемных отделений опорных больниц? Ноль. Все говорили о доплатах врачам. Но вы знаете сколько использовано и выплачено этих доплат? 5% от того, что запланировано", - отметил нардеп.

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В то же время, по словам Герасимова, в Украине до сих пор самое низкое в Европе количество тестирований.

"65 млрд гривен, выделенных парламентом более полугода назад, хватило бы на то, чтобы сделать более 80 млн тестов. При уровне 80 тыс. тестов в сутки, чего достаточно с точки зрения специалистов, для нашей страны, нам бы хватило на более чем тысячу дней. То есть почти на три года. Но этого нет", - добавил парламентарий.

"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с коронавирусом, а также требует от НАБУ начать уголовные производства относительно злоупотребления средствами Фонда.

"Первое - получить отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с ковидом. Второе - получить отчет правоохранителей относительно всех журналистских расследований, которые показывают, как разворовываются эти средства, и как неэффективно и непрофессионально они используются. Третье - мы хотим услышать от правительства Зеленского очень четкий план мероприятий по защите врачей. И четвертое - мы хотим, чтобы срочно были приняты изменения в бюджет и правила использования этого фонда по борьбе с ковидом для того, чтобы врачи получили реальную защиту. Для того, чтобы борьба с коронавирусом была реальной, а не мифической - только на бумаге", - подытожил Герасимов.

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