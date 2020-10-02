"ЕС" требует немедленного созыва Рады для отчета об использовании средств из Фонда по борьбе с COVID-19, а НАБУ должно провести расследование, - Герасимов
"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с коронавирусом, а также начать уголовные производства относительно злоупотребления средствами Фонда.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
Парламентарий напомнил, что в начале эпидемии парламент Украины выделил Зеленскому и его правительству 65 млрд гривен на борьбу с коронавирусом.
"Вместо борьбы с ковидом команда Зеленского сделала этот фонд удобным коррупционным инструментом по отмыванию средств без присмотра", - подчеркнул Герасимов.
"Было очень грустно смотреть на выводы Счетной палаты, министерства финансов, других государственных учреждений относительно использования Фонда. Знаете, сколько закуплено аппаратов искусственной вентиляции легких из Фонда по борьбе с ковидом? Ноль. Знаете, сколько закуплено оборудование для обустройства приемных отделений опорных больниц? Ноль. Все говорили о доплатах врачам. Но вы знаете сколько использовано и выплачено этих доплат? 5% от того, что запланировано", - отметил нардеп.
В то же время, по словам Герасимова, в Украине до сих пор самое низкое в Европе количество тестирований.
"65 млрд гривен, выделенных парламентом более полугода назад, хватило бы на то, чтобы сделать более 80 млн тестов. При уровне 80 тыс. тестов в сутки, чего достаточно с точки зрения специалистов, для нашей страны, нам бы хватило на более чем тысячу дней. То есть почти на три года. Но этого нет", - добавил парламентарий.
"Европейская Солидарность" требует срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с коронавирусом, а также требует от НАБУ начать уголовные производства относительно злоупотребления средствами Фонда.
"Первое - получить отчет об использовании средств из Фонда по борьбе с ковидом. Второе - получить отчет правоохранителей относительно всех журналистских расследований, которые показывают, как разворовываются эти средства, и как неэффективно и непрофессионально они используются. Третье - мы хотим услышать от правительства Зеленского очень четкий план мероприятий по защите врачей. И четвертое - мы хотим, чтобы срочно были приняты изменения в бюджет и правила использования этого фонда по борьбе с ковидом для того, чтобы врачи получили реальную защиту. Для того, чтобы борьба с коронавирусом была реальной, а не мифической - только на бумаге", - подытожил Герасимов.
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https://korrespondent.net/ukraine/politics/1554676-reshenie-espch-po-delu-timoshenko-polnyj-tekst
тут в принципе есть полный текст решения и обоснование.
Станом на 26.09 з ковід фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ.
Витрачено 25 млрд. 12, млрд на дороги 50,2% 9,2 млрд соцвиплати, 36,8% 2,8 млрд. 11,2% 0,289 млрд засоби індзахисту 1,1%.
Блд, більше половини коштів пішло на дороги і лише 1% на захист.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZWz-p42VwBr0ey0nFeCXWPc9mBjvmer0s4Ink1iPFyEVJJQev3QuzdbejiRkb55Wxnc3K4AUFqIUfkvqR_446gDZ6UmpQ8N8jz2wG2u2o6I4tAxmBUL2oDILnlW3WxqNmw&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
1.
Зеленский объяснил рост случаев COVID-19 в Украине местными выборами: "Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных".
Как всегда: виноват кто угодно, только не он. Не он продавал маски в разгар эпидемии, не при его президентстве из covid-фонда не было куплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ, а деньги без тендера ушли (якобы) на дороги. Сейчас Зе жалеет только об одном - скачок заболеваемости уже нельзя свалить на Порошенко. Кстати, этот самый Порошенко, в отличие от covid-фонда и 95-го квартала, купил и поставил в больницы 50 ИВЛов.
И ещё стесняюсь спросить... 14 "нарушений тишины" только за вчера с противотанковыми гранатомётами и трассерами для поджога леса - это уже конец перемирию или по-прежнему "неприцельные провокации"?
2.
Реальные доходы украинцев упали впервые за четыре года, а **** ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году.
Не обращайте внимания на цифры - у нас всё хорошо!
Просто один мальчик был дебилом. Но он, как и положено дебилу, не знал, что он дебил. И поэтому жил счастливо.
А другой мальчик был очень умным. Но как положено умным, находился в поисках и терзаниях. Поэтому жил тревожно и неуверенно.
Однажды они встретились:
- Жизнь прекрасна! - воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно, - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-дебил.
И умный мальчик стал долго и подробно объяснять законы диалектики, экономики и другие материи, неподвластные уму мальчика-дебила.
Но тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты дебил?
И не дождавшись ответа, ускакал на одной ноге бросаться собачьими какашками по лягушкам. ©
3.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО. Также всё больше украинцев обвиняют Россию в развязывании войны на Донбассе.
За вступление в ЕС проголосовали бы 57,6% украинцев, против - 27%; 5,3% не определились. Кроме того, 60,3% опрошенных сказали, что войну на Донбассе начала Россия (в феврале 2019 таких было 48,5%).
Это единственное, что меня радует в настоящее время. И является предохранителем от того, чем вы сейчас пугаете друг друга - мол, Зеленский уйдёт, выберут Медведчука.
Не выберут. 60% населения точно не проголосует за пророссийские партии. Вопрос в другом: КАК доступно объяснить этому самому населению, КАКИЕ именно партии являются пророссийскими и за какими "патриотическими" лозунгами они прячутся.
4.
Рейтинг «слуг народа» на местных выборах в облсоветы снизился до 15,5%, - опрос.
По моим данным, этот процент ещё ниже - 13,9%. Единственная партия, которая нарастила поддержку - "Европейская солидарность". По данным группы "Рейтинг" она имеет 11,4% поддержки, по данным независимых опросов - 12,9%. Другими словами, только на 1% отстаёт от СН. Жалко, что заболел ПАП, но Марина Порошенко в строю и всё чаще проявляет себя как харизматичная личность, способная на политическое лидерство. Пожелаем ей удачи!
5.
Суд снова отложил рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+".
У этого дела остался один истец - Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского. Судебные инстанции, которые за 4 года не нашли ни одного нарушения в применении этой формулы, тупо ждут результатов выборов, чтобы после провала СН, послать Беню далеко в лес. Не тот уже нынче Игорь Валерьевич, не тот...
6.
Кравчук прокомментировал скандальные заявления Фокина по Донбассу - мол, в ОПУ не знали об истинных взглядах бывшего ПМ.
Уровень государственного менеджмента: назначать человека на политическую должность, не удосужившись узнать его политические взгляды. Маша дала Ермаку, Ермак поимел всю страну. Казалось бы, при чём здесь Зеленский?
- Господи, где же мы так согрешили?
- На избирательном участке.
- Господи, прости нас, мы больше не будем.
- Не льстите себе - будете...
7.
Лидеры ЕС достигли согласия по санкциям против режима Лукашенко. А белорусы массово получают СМСки от милиции о том, что они "установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий".
Такое впечатление, что белорусы жили в Бухенвальде, а сейчас с боями прорываются в Освенцим. Они думают, что нужно пройтись по улицам Минска какое-то количество километров, и Лукашенко уйдёт сам? Усатый таракан для себя уже точку невозврата прошёл и в гробу видел все эти хождения. Впрочем, каждый народ сам выбирает для себя цену, которую готов заплатить за свободу. Для Украины эта цена оказалась очень высокой, но и свобода в конце концов будет именно свободой, а не иллюзией протеста на коленях.
8.
Это моя интуиция: Климкин спрогнозировал 60% Байдена против 40% Трампа на выборах в США.
Уважаю Климкина. Но обозреватели отмечают, что если Трамп возьмёт Флориду, Аризону и Северную Каролину, ему достаточно будет выиграть в одном только Висконсине - такова система выборов в США. А дебаты большинство людей смотрит как шоу, уже будучи априори уверенными в своём выборе. Моя интуиция несколько скромнее: 52% на 48%.
Из последнего: у Трампа и еге жены - covid.
9.
Шёл 152 день реформ Саакашвили...
* * *
Ну, и традиционный пятничный анекдот:
- Е2-Е4!
- С2Н5ОН?
- Вот сволочь, всегда выигрываешь!!
Всё будет хорошо! А те, кто вас сейчас расстраивает, обязательно попадут в мир без секса, интернета, тортика, пива и Шарпа. Своим же друзьям желаю терпения и счастья - пусть небольшого, но регулярного. Шануймося, бандерівці