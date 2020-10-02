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Новости
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"Крайний полет стал последним": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему во время учебного полета на Харьковщине погибли 26 военных

Сегодня, 2 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить, почему погибли 26 военных во время учебного полета на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Почему погибли 26 военных во время учебного полета? В каком состоянии украинская военная авиация? Есть ли будущее у Воздушных сил Украины? Война между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

Также будут говорить о протестах спортсменов в Беларуси.

Гостями ток-шоу станут:

Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, который возглавил государственную комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;

Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;

Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии;

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат от "Европейской солидарности";

Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;

Игорь Смешко, экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь";

Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенант запаса;

Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;

Екатерина Снитина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.

Всенародное честное голосование - еженедельно, а не раз в несколько лет. Такую цель ставит команда "Электронной демократии".

Это независимый онлайн-проект по изучению общественного мнения, который создал Савик Шустер вместе с лучшими программистами и социологами Украины.

Присоединяйтесь к самым активным и прогрессивных граждан Украины уже сейчас. Смотрите сегодня прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера" и участвуйте в голосовании. Для этого просто добавьте в ваш телефон или компьютер бот "Электронной демократии" и следуйте подсказкам электронного помощника:

 Telegram - Telegram - http://t.me/svoboda_slova_bot
 Viber - http://savikshuster.com/viber

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Беларусь (7921) Шустер Савик (681) АН (63)


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Топ комментарии
+5
Савік наживається на проблемах українців.
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02.10.2020 17:40 Ответить
+4
Что там обсуждать? Выводов комиссии еще нет. Зачем туфту разгонять?
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02.10.2020 17:40 Ответить
+2
Толку от разговоров?
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02.10.2020 17:35 Ответить
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Толку от разговоров?
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02.10.2020 17:35 Ответить
слишком много сложных тем...слишком много цвириньканья...бесполезного...
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02.10.2020 17:36 Ответить
Что там обсуждать? Выводов комиссии еще нет. Зачем туфту разгонять?
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02.10.2020 17:40 Ответить
Савік наживається на проблемах українців.
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02.10.2020 17:40 Ответить
А всё потому, что нормальное слово "последний" вдруг стало суеверием.
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02.10.2020 18:05 Ответить
Шустік - пройдисвіт-маніпулятор, вже не раз "обговорював" вагнерівців. Падлюка підбирає учасників так, щоб один казав, що операція і злив були, - і це як правило хтось з Європейської солідарності або з українських патріотів, - а проти нього гавкає штук п'ять тхорів, та роблять з нього дурня та висміюють. І це як правило, колишні риги та слуги кремля, явні і законсервовані.
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02.10.2020 17:47 Ответить
"Крайній політ став останнім": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 3070
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02.10.2020 17:49 Ответить
Незаміний Шустрик набрид ти вже в Україні, точно так як незаміний Аваков і авантюрист Саакавшвілі.
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02.10.2020 18:11 Ответить
Нацмени типу Сави Шустряка вішають лапшу хохлуям, бо в Україні українців немає, одна шелуха, яка голосує за ЗЕ!
Яке може бути обговорення, коли немає висновків!!!!
І ніхто нічого толком не знає, одне патякання!!!
ЛІТАК БУВ ЗБИТИЙ, АБО ЗВАЛЕНИЙ!!!!
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02.10.2020 19:43 Ответить
А почему авиационные эксперты в студии только Миша Саакашвили и глава Харьковской обладминистрации? Требуем приглашения мэра города Чугуева!
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02.10.2020 20:42 Ответить
Савик похож на навозного жука. Нет г..., нет и Савика. Это такая категория псевдожурналистов" которые не могут (не способны, не хтотят) писать интересно о хорошем, им обязательно нужен скандал и гадости...А дурні слухають... Жаль!
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02.10.2020 23:57 Ответить
ОПЯТЬ ЖДЫ НА УКРАИНСКИХ КОСТЯХ ПЛЯШУТ !!!
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03.10.2020 13:35 Ответить
 
 