"Крайний полет стал последним": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему во время учебного полета на Харьковщине погибли 26 военных
Сегодня, 2 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить, почему погибли 26 военных во время учебного полета на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Почему погибли 26 военных во время учебного полета? В каком состоянии украинская военная авиация? Есть ли будущее у Воздушных сил Украины? Война между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?
Также будут говорить о протестах спортсменов в Беларуси.
Гостями ток-шоу станут:
Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, который возглавил государственную комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;
Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;
Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии;
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат от "Европейской солидарности";
Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
Игорь Смешко, экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь";
Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенант запаса;
Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;
Екатерина Снитина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.
Всенародное честное голосование - еженедельно, а не раз в несколько лет. Такую цель ставит команда "Электронной демократии".
Это независимый онлайн-проект по изучению общественного мнения, который создал Савик Шустер вместе с лучшими программистами и социологами Украины.
Присоединяйтесь к самым активным и прогрессивных граждан Украины уже сейчас. Смотрите сегодня прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера" и участвуйте в голосовании. Для этого просто добавьте в ваш телефон или компьютер бот "Электронной демократии" и следуйте подсказкам электронного помощника:
Telegram - Telegram - http://t.me/svoboda_slova_bot
Viber - http://savikshuster.com/viber
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яке може бути обговорення, коли немає висновків!!!!
І ніхто нічого толком не знає, одне патякання!!!
ЛІТАК БУВ ЗБИТИЙ, АБО ЗВАЛЕНИЙ!!!!