"Крайний полет стал последним": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему во время учебного полета на Харьковщине погибли 26 военных

Сегодня, 2 октября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить, почему погибли 26 военных во время учебного полета на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Почему погибли 26 военных во время учебного полета? В каком состоянии украинская военная авиация? Есть ли будущее у Воздушных сил Украины? Война между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

Также будут говорить о протестах спортсменов в Беларуси.

Гостями ток-шоу станут:



Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, который возглавил государственную комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;

Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;

Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии;

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат от "Европейской солидарности";

Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;

Игорь Смешко, экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь";

Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенант запаса;

Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;

Екатерина Снитина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.

Всенародное честное голосование - еженедельно, а не раз в несколько лет. Такую цель ставит команда "Электронной демократии".

Это независимый онлайн-проект по изучению общественного мнения, который создал Савик Шустер вместе с лучшими программистами и социологами Украины.

Присоединяйтесь к самым активным и прогрессивных граждан Украины уже сейчас. Смотрите сегодня прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера" и участвуйте в голосовании. Для этого просто добавьте в ваш телефон или компьютер бот "Электронной демократии" и следуйте подсказкам электронного помощника:

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