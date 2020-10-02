ЛитПолУкрбриг нужно привлекать к участию в международных миротворческих операциях, - министр обороны Таран

Международную литовско-польско-украинский бригаду ЛитПолУкрбриг нужно привлекать к участию в международных миротворческих операциях, в частности в Косово.

На этом во время выступления в штабе ЛитПолУкрбриг в польском Люблине по случаю 5-летия создания бригады заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему мнению, успешное многолетнее существование бригады является основанием для расширения путей и форматов дальнейшего применения, в частности привлечение командования соединения к мероприятиям боевой подготовки, учений и тренировок, проводимых альянсом и Евросоюзом. Учитывая предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями предлагаю возобновить рассмотрение вопроса потенциальной возможности привлечения бригады к выполнению задач в составе международных операций и миссий, например к операциям в Косово", - заявил Таран.

Министр отметил, что реализация этой инициативы будет способствовать распространению международного имиджа бригады и подтвердит необратимость процессов интеграции Украины в евроатлантическую систему коллективной безопасности.

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Напоминаем, соглашение о создании ЛитПолУкрбрига было подписано в сентябре 2014 года, окончательно она была сформирована осенью 2015 года, а оперативную способность соединения достигло в январе 2017 года. Осенью 2017 бригада получила боевое знамя и почетное имя имени Константина Острожского. Командование бригады расположено в Люблине, высшее командование меняется каждые три года.