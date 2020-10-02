РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11594 посетителя онлайн
Новости
28 884 104

Российская оппозиционная журналистка Славина сожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде

Российская оппозиционная журналистка Славина сожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде

Главред независимого новостного издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде. Она погибла. Накануне в женщине приходили с обыском.

Об этом Цензор.НЕТ сообщается с ссылкой на "Настоящее Время".

Накануне у Славиной и ряда других оппозиционеров из Нижнего Новгорода прошли обыски.

"Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы, – рассказала Славина. – Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

До этого Савину несколько раз штрафовали из-за оппозиционной деятельности. Первый раз это произошло в марте 2019 года. Тогда суд взыскал с журналистки 20 тысяч рублей (7233 грн. - Ред.), признав ее виновной в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова. После этого осенью 2019 года суд Нижнего Новгорода оштрафовал Славину уже на 70 тысяч рублей (25 318 грн. - Ред.) по статье о неуважении к власти и обществу (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Дело на журналистку было заведено из-за ее поста в Фейсбуке. В нем Славина написала: "После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в Ша***ню". Название российского города Шахунья она переиначила так, что корнем в нем стало нецензурное слово, которое означает мужской половой орган. Заявление на Славину в Следственный комитет подали представители нижегородского отделения КПРФ.

Также на Цензор.НЕТ: РФ перебрасывает технику в Армению через Иран, - СМИ. ФОТО

Самосожжение Славиной - это второе такое громкое самоубийство в России. В сентябре 2019 года в Удмуртии у здания Государственного совета республики в Ижевске поджег себя заслуженный деятель Удмуртии Альберт Разин. Он пришел к Госсовету с плакатом, на котором написано: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Разин получил практически 100% ожогов тела и скончался через несколько часов.

Автор: 

репрессии (2771) россия (96157) самосожжение (70) самоубийство (1011)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
Зачем? Скоты просто переступят и пройдут дальше. Как жаль. Такая красивая , молодая женщина. Живая она бы смогла сделать больше.
показать весь комментарий
02.10.2020 17:52 Ответить
+40
Просто сдали нервы.......... жалко девушку, погибла из-за мразей.
показать весь комментарий
02.10.2020 18:04 Ответить
+40
жечь нужно не себя (раз уж решилась на такое) - а власть... пошла бы в ФСБ, в мвд и подожгла бы их - эффект будет намного сильнее.
показать весь комментарий
02.10.2020 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Прости ее, Господи. Приняла мученическую смерть за свободу своей страны. Будь проклят Путин!
показать весь комментарий
03.10.2020 08:16 Ответить
Я знаю одно: Соловьев, Киселев, Скабеева сами не повесятся....
Продолжать мысль не нужно.
показать весь комментарий
03.10.2020 10:52 Ответить
ЕСЛИ НА ТАКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НЕ РЕАГИРУЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО !!! ТОГДА ЗАЧЕМ ЭТО СООБЩЕСТВО ВООБЩЕ НУЖНО !?
показать весь комментарий
03.10.2020 13:25 Ответить
НЕОБХОДИМО НАРОДАМ ПАЛИТЬ ДОМА КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 13:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 