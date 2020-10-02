Российская оппозиционная журналистка Славина сожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде

Главред независимого новостного издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде. Она погибла. Накануне в женщине приходили с обыском.

Об этом Цензор.НЕТ сообщается с ссылкой на "Настоящее Время".

Накануне у Славиной и ряда других оппозиционеров из Нижнего Новгорода прошли обыски.

"Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы, – рассказала Славина. – Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет".

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До этого Савину несколько раз штрафовали из-за оппозиционной деятельности. Первый раз это произошло в марте 2019 года. Тогда суд взыскал с журналистки 20 тысяч рублей (7233 грн. - Ред.), признав ее виновной в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова. После этого осенью 2019 года суд Нижнего Новгорода оштрафовал Славину уже на 70 тысяч рублей (25 318 грн. - Ред.) по статье о неуважении к власти и обществу (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Дело на журналистку было заведено из-за ее поста в Фейсбуке. В нем Славина написала: "После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в Ша***ню". Название российского города Шахунья она переиначила так, что корнем в нем стало нецензурное слово, которое означает мужской половой орган. Заявление на Славину в Следственный комитет подали представители нижегородского отделения КПРФ.

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Самосожжение Славиной - это второе такое громкое самоубийство в России. В сентябре 2019 года в Удмуртии у здания Государственного совета республики в Ижевске поджег себя заслуженный деятель Удмуртии Альберт Разин. Он пришел к Госсовету с плакатом, на котором написано: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Разин получил практически 100% ожогов тела и скончался через несколько часов.