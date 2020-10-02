СБУ задержала мужчину, который угрожал взорвать все электростанции страны и требовал $1 миллион
Оперативники Службы безопасности Украины задержали жителя Запорожской области, который сообщил полиции о минировании всех электростанций страны. Мужчина говорил, чтобы взорвет их, если не получит миллион долларов.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Неизвестный требовал миллион долларов США, чтобы не произошли взрывы. Оперативники СБУ немедленно начали срочные мероприятия по установлению минера и быстро его вычислили", - отметили правоохранители.
Телефонным террористом оказался 46-летний житель области, уроженец города Васильевка. Свой поступок мужчина объяснить никак не смог.
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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
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