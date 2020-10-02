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Новости Силовики
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СБУ задержала мужчину, который угрожал взорвать все электростанции страны и требовал $1 миллион

СБУ задержала мужчину, который угрожал взорвать все электростанции страны и требовал $1 миллион

Оперативники Службы безопасности Украины задержали жителя Запорожской области, который сообщил полиции о минировании всех электростанций страны. Мужчина говорил, чтобы взорвет их, если не получит миллион долларов.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Неизвестный требовал миллион долларов США, чтобы не произошли взрывы. Оперативники СБУ немедленно начали срочные мероприятия по установлению минера и быстро его вычислили", - отметили правоохранители.

Телефонным террористом оказался 46-летний житель области, уроженец города Васильевка. Свой поступок мужчина объяснить никак не смог.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за конфликта с дочерью женщина 13 раз сообщала о минировании столичного вуза, - прокуратура

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

вымогательство (428) задержание (6690) минирование (1446) правоохранительные органы (2970) СБУ (20033) силовики (2799) Запорожская область (3202)


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Топ комментарии
+5
Чтобы заминировать все электростанции страны, надо потратить минимум 10 миллионов долларов )))
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02.10.2020 17:56 Ответить
+4
Сильно бухой был злодей?
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02.10.2020 18:08 Ответить
+4
Там для медиков работа а не для СБУ ...
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02.10.2020 18:08 Ответить
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Чтобы заминировать все электростанции страны, надо потратить минимум 10 миллионов долларов )))
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02.10.2020 17:56 Ответить
очередной "Сабакин сын", работает за пару сотен баксов
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02.10.2020 19:28 Ответить
Уже просчитывали смету? Откуда такие цифры?
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03.10.2020 13:52 Ответить
количество всех электростанций,
на каждую по 2-3 внедренца,
каждому начальнику охраны за принятие внедренцев на работу
покупка закладок или материалов на их изготовление
тудым-сюдым
и немного себе

вот и 10 лямов
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03.10.2020 17:22 Ответить
что стремление к халяве (даже не наживе) с людьми делает
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02.10.2020 17:56 Ответить
Сильно бухой был злодей?
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02.10.2020 18:08 Ответить
Там для медиков работа а не для СБУ ...
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02.10.2020 18:08 Ответить
Потом для медиков, но выловить идиота должно СБУ!
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02.10.2020 23:51 Ответить
если бы он требовал один доллар и миллион вертолетов
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02.10.2020 18:13 Ответить
центами ?
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02.10.2020 18:18 Ответить
сообщил полиции о минировании всех электростанций страны
...
Голос з натовпу. Ні х*я собі!

(с) Лесь Подерв'янський "Данко"
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02.10.2020 18:24 Ответить
та оно... п*дло...все электростанции даже не перечислит...взрыватель хренов!
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02.10.2020 18:35 Ответить
Ага. Пусть занимает очередь за ахметкой и марамойшей!
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02.10.2020 19:00 Ответить
https://youtu.be/qfV0jTUHGBk?t=56
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02.10.2020 19:24 Ответить
И на всех электростанциях будет мясо, матюки, убийства и голые сиськи
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02.10.2020 19:34 Ответить
И блэкджек с верещук
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02.10.2020 22:47 Ответить
- Наворовали денег, а теперь в казино обедают, твари !

- В казино играют.

-Вот-вот, они обедают, а им играют !
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03.10.2020 17:25 Ответить
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02.10.2020 21:47 Ответить
Точно е...тый за такую работу один лимон запросил, просто объехать все лимона может не хватить. Таких казлов надо тоже закрывать надолго, дабы другим не повадно было.
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02.10.2020 22:36 Ответить
ДОВЕЛИ НАРОД КОРРУПЦИОНЕРЫ ГАЛИМЫЕ !!!
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03.10.2020 13:20 Ответить
 
 