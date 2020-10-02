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Новости
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"БРСМ-Нафта" сообщила о незаконном захвате нефтебазы под Киевом, в компании подозревают Куфтырева

В селе Переяславском Киевской области произошел рейдерский захват нефтебазы компании "БРСМ-Нафта".

 Сегодня, 2 октября, порядка 100 титушек в балаклавах под прикрытием сотрудников полиции ворвались на предприятие, передает УНИАН.

Как сообщил директор департамента компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук в Facebook, среди нападавших были представители общественной организации "Фонд преодоления Васильковской трагедии" и ее глава Олег Верник.

По словам Мельничука, нападавшие ворвались на территорию предприятия и выгнали работников, а полиция происходящему не препятствовала.

Директор департамента "БРСМ-Нафты" отметил, что без решения суда частное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику, который якобы руководил захватом.

"Это абсурдно и не поддается здравому смыслу. Такие действия могли производиться только по судебному решению, чего не было вообще. Не дожидаясь представителей нашей компании, они начали ломать ворота и выгонять всех сотрудников с территории", — рассказал Мельничук.

Он заявил: цель рейдерской атаки — остановить нефтебазу и тем самым заблокировать работу сети автозаправочных станций. Он напомнил, что ОО "Фонд преодоления Васильковской трагедии" несколько лет судится с "БРСМ-Нафта" и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года. "Если остановится нефтебаза, мы перестанем получать нефтепродукты на наши заправочные станции, они начнут простаивать. Это делается специально, чтобы вынудить нас заплатить им те деньги, которые они вымогают… Это безосновательно, и в судах такое пройти не может. Раз в судах не получается, и они пошли по беспределу", — сказал Мельничук.

Он заявил, что за общественной организацией стоит известный экорейдер Павел Куфтырев, который якобы действует руками Верника и пользуется прикрытием со стороны правоохранительных органов.

В результате рейдерской атаки легальный бизнес может прекратить существование, а сотни людей остаться без работы. "Наш президент обещал создать инвестклимат", чтобы приходили в страну инвесторы. Сейчас мы видим противоположное. "Кровавые" инвестиционные няни рейдерят частный честный бизнес. Они спокойно входят в сговор с государственной властью, с полицией, с СБУ, ГПУ и творят все, что хотят. Им плевать на Конституцию, законы и кодексы", — заявил представитель компании.

Как сообщали ранее СМИ, Павел Куфтырев фигурировал в рейдерских захватах фармкомпании "Дарница", Киевской фабрики технических бумаг, Украгрожитлопобутбуд, агрокомплекса "Агромас", Николаевского глиноземного завода. Его журналисты прозвали экорейдером за созданную им сеть карманных псевдоэкологических общественных организаций, активистов которых привлекает к атакам на бизнес.

Куфтырев, по информации СМИ, также был один из самых частных посетителей скандального ресторана "Велюр", где в период карантина встречался с высокопоставленными чиновниками и силовиками.




Автор: 

рейдерство (918) БРСМ-Нафта (22)


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Топ комментарии
+3
аваковские няни
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02.10.2020 18:05 Ответить
+2
последний абзац...таки абзац полнейший (вот откуда ноги растут...да коля-катлета?)))
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02.10.2020 18:32 Ответить
+1
А чего вы хотели. БРСМ демпингует на рынке низкими ценами. Конкуренты решили задавить
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02.10.2020 19:04 Ответить
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Коротко про ситуацію "Їбала жаба гадюку!"
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02.10.2020 18:05 Ответить
аваковские няни
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02.10.2020 18:05 Ответить
последний абзац...таки абзац полнейший (вот откуда ноги растут...да коля-катлета?)))
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02.10.2020 18:32 Ответить
Не, ну раз тут замешан Коля Попакакуким, то это ж не коррупция. Он жеж "слуга народа", а они все - честнейшие и бескорыстнейшие, как их вЯЯликий вошдь, который не лох.
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02.10.2020 19:04 Ответить
та ясен пень )))) тут ваще без вариантов!
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02.10.2020 19:13 Ответить
Перепрофилируют нефтебазу на катлетную базу.
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02.10.2020 20:28 Ответить
А чего вы хотели. БРСМ демпингует на рынке низкими ценами. Конкуренты решили задавить
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02.10.2020 19:04 Ответить
Зiмбабве ****...
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02.10.2020 20:10 Ответить
Кто там из зеленых говорил, что рейдерские захваты уже невозможны?
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02.10.2020 20:12 Ответить
та треба булло в ЄС розкручувати бізнес. Навіщо це робити в Україні? Значить є якась причина. То і не скавуліть.
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02.10.2020 20:14 Ответить
НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!! ПОРА ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК !!!
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03.10.2020 13:32 Ответить
 
 