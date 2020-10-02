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У "слуги народа" Дубинского обнаружены активы в Евросоюзе, - Центр противодействия коррупции

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Центр противодействия коррупции обнародовал данные словацкого бизнес-реестра о наличии в странах ЕС бизнеса у народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как пишет "УП", с 30 марта 2019 по 14 февраля 2020 он был единственным акционером словацкой компании DubPro s.r.o, однако не указал этого в декларации. По утверждениям ЦПК, 18 февраля 2020 акционером компании DubPro s.r.o стала жена Дубинского Леся Цыбко. В июле Соломенский райсуд Киева по ее заявлению постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в ООО DubPro с сентября 2019. В Центре противодействия коррупции подтвердили информацию, что это могло быть сделано, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.

Ранее адвокат Назар Черный в издании "Буквы" написал, что Дубинский пытался скрыть от НАПК И НАБУ наличие у него корпоративных прав в зарегистрированных за рубежом компаниях с помощью украинского суда. Адвокат пишет, что 17 июля 2020 Соломенский райсуд Киева вынес решение по делу № 760/6437/20, по заявлению Цыбко Леси к Дубинскому, согласно которому тот с 28 сентября 2019 не является владельцем и участником зарегистрированного в Словакии ООО "DubPro", а с 5 марта по 27 сентября 2019 не был руководителем предприятия. По мнению автора, Дубинский не только не внес в декларацию информацию о продаже доли компании, но и оставался ее полноправным владельцем месяц после принятия присяги народного депутата, а по данным Коммерческого реестра райсуда Братиславы - до февраля 2020. В расследовании приводятся факты системного недекларирования Дубинским информации о владении корпоративными правами в словацкой компании, данных о прибыли от продажи корпоративных прав. По мнению автора, имеет место манипуляция со сроками, когда Дубинский управлял компанией.

"Согласно словацкого реестра, Александр Дубинский был указан как руководитель компании до 14 февраля 2020, однако украинский суд установил, что лишь с 5 марта по 27 сентября 2019 Дубинский не был руководителем ООО "DubPro". Но проверки причастности Дубинского к управлению словацкой компанией в период с 27 сентября по 2019 по 14 февраля украинский суд не проводил и не доказал, что депутат не был руководителем словацкой компании будучи народным избранником. То есть Александр подпадает под действие статьи 1724 Кодекса Украины про административные правонарушения", - заключает Назар Черный.

Автор делает вывод, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы, так как либо имел место сговор Цыбко и Дубинского чтобы ввести суд в заблуждение, либо судом было вынесено неправомерное решение.

Ранее Bihus.info опубликовал расследование, в котором перечислил собственностьДубинского, его мамы и жены. Нардеп и его семья на протяжении последних лет стали собственниками 24 квартир, 17 авто, двух домов и 70 соток земли на сумму около 2 млн долл. При этом "официальные доходы семьи не могли позволить ему покупку имущества". За 5 лет Дубинский приобрел 10 новых авто. У матери нардепа за 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. С 2014 года Дубинскому принадлежат 2 квартиры на Подоле. Нардепу принадлежат 6 земельных участков в селе Хотив Киевской области, дом в Соломенском районе, квартира на Печерске и на Теремках. Еще семью квартирами владеет жена Дубинского. 19 объектов недвижимости (квартиры и гаражи в Киеве) принадлежат матери Дубинского.

Автор: 

Центр противодействия коррупции (250) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+35
Все просто: у власти моральные выродки.
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02.10.2020 18:30 Ответить
+26
мама любит активы в Евросоюзе... и шо тут криминального ????
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02.10.2020 18:30 Ответить
+24
Не мамалыгой единой......, да, ЗеДятлы? 😄
Ну, как вам без барИги?
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02.10.2020 18:31 Ответить
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мама любит активы в Евросоюзе... и шо тут криминального ????
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02.10.2020 18:30 Ответить
Интересно, а в Евросоюзе, куда мы идём, есть депутаты, непонятно откуда вылезшие, с десятками авто, квартир и земельных участков, а также с мамками-гонщицами и жёнами сплошь, как на подбор, бизнесвуменшами?
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02.10.2020 18:36 Ответить
Агент фсб зельцман никогда не говорил, что он ведет страну в европу.
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02.10.2020 18:38 Ответить
Словакия кстати очень быстро ЛИШАЕТ ГРАЖДАНСТВА И ОТБИРАЕТ ВИД НА ВРЕМЕННОЕ ИЛИ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА по фактам коррупции...а если Гражданство было скажем так куплено то Гражданство аннулируется... суд Словакии признает деньги грязными и изымает их просто в бюджет..а человека заносят в Черную Базу Интерпола, ЕС, Шенгенской зоны и так далее..
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02.10.2020 19:56 Ответить
Ой сказки! Покажите мне пример хоть одного такого случая. У них суды длятся десятилетиями.
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02.10.2020 21:00 Ответить
в Словакии как ни странно убийство журналистки которая выявила коррупцию в высших эшелонах власти привела к массовым протестам арестам увольнениям и отставкам без судов даже за 2 недели народ раскачал лодку так- что дурно стало даже в Брюсселе...
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02.10.2020 21:42 Ответить
Г**ноед !
У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 3565
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02.10.2020 19:59 Ответить
саша по кликухе ложь-киздеж - на редкость конченная тварь. Настолько конченная, что даже кичится везде своей подлостью и возможностью безнаказанно творить мерзости куче народу, брехать и оббрехивать десятки людей, получая кучу денег от такого же конченного бени бабломойского за свои "достоинства".
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02.10.2020 23:37 Ответить
Все просто: у власти моральные выродки.
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02.10.2020 18:30 Ответить
А шо ему. Рот то собачий.
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02.10.2020 18:31 Ответить
Гельмінт олександр дубинський - наймерзенніша **********, обличчя партії на ім' я зеленського - слуги наріду.
Займався і займається тим, що за великі гроші годує лайном виборців зеленського.
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02.10.2020 18:34 Ответить
Не мамалыгой единой......, да, ЗеДятлы? 😄
Ну, как вам без барИги?
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02.10.2020 18:31 Ответить
І оця шобла найголовніше волала про кричущу корупцію у попередників. Напевне тому, що дуже хотіла зайняти їхні місця.
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02.10.2020 18:31 Ответить
От ніколи такого не було, і от знову! Дубинський - лайно. Теж мені новина.
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02.10.2020 18:33 Ответить
Чувак снимавший фейки о проститутках на майдане, в реале сам оказался проституткой олигархов
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02.10.2020 18:37 Ответить
члены опг неприкасаемы, иначе все разбегутся
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02.10.2020 18:38 Ответить
Який мерзенний тип!
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02.10.2020 18:39 Ответить
євреї всі такі
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02.10.2020 18:43 Ответить
В тюрьму сабаку.
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02.10.2020 18:41 Ответить
"У "слуги народа" Дубинского обнаружены активы..."

Якщо є "актив", то для компенсації його потрібно зробити "пасивом".
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02.10.2020 18:41 Ответить
"Новиє, молодиє, чесниє лиТЦа". Це не просто корумпована бидлота, це істоти без честі і совісті. Вони продадуть все, до чого дотягнуться. І Україна для них, лише товар.
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02.10.2020 18:41 Ответить
запАлАлА дУпа У дУбинско-го,
запАлАлА -лА-лА-лА...


пІдгорела дУпа У зленскО-го,
запАлАлА -лА-лА-лА
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02.10.2020 18:42 Ответить
Насмоктав??Нє??
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02.10.2020 18:42 Ответить
Наколядував
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02.10.2020 18:44 Ответить
Чего удивляться, он же румын!
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02.10.2020 18:47 Ответить
У "слуги народа" Дубинского обнаружены активы в Евросоюзе, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 4173
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02.10.2020 18:51 Ответить
Вата - вона така: як тягнути країну в дупу запорєбрику, так вони герої, а як бабло зберігати, так у "буржуїв"
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02.10.2020 18:54 Ответить
а зеленского у слуги дубинского еще не обнаружили?
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02.10.2020 18:54 Ответить
зеленский хороший. Он просто не в курсе)
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02.10.2020 19:13 Ответить
Эта мразь не зсслуживает даже повешения, не говоря о растреле, утопил бы лично эту мерзоту в выгребной яме.
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02.10.2020 18:59 Ответить
"У матери нардепа за 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati". - кроме того, что у этой поганой семейки полное отсутствие совести, они еще нуждаются в неотложной помощи психиатра.
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02.10.2020 18:59 Ответить
Це як Сталін подав позов до Берії за тортури...позов задовольнили. Сталін до тортур непричетний! У чому річь??
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02.10.2020 19:09 Ответить
Та ти шо) А чого ж ДО виборів вас дубинський не цікавив? Коли "робили це разом"
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02.10.2020 19:12 Ответить
А какие у Дубинского есть паспорта кроме украинского ?
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02.10.2020 19:19 Ответить
Если у него вилла в Италии , то по какому документу он туда въезжает и там находится?
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02.10.2020 19:21 Ответить
Активи на загнівающєм Западє? Не може бути, це ж новиє ліца Буратіни.
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02.10.2020 19:26 Ответить
У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 7792У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 6251
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02.10.2020 20:30 Ответить
Почему-то это не удивляет. Надо було выродков не бросать в урны, а ставить к стенке. Сейчас бы Украина была бы куда чище!
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02.10.2020 19:29 Ответить
Эта тварь не просто банальный вор - коррупционер. Это типичный выразитель расеянской идеологии, когда сам её выразитель гневно клеймит "коллективный Запад", "соросят", призывает послать нах "грабительский МВФ", выйти из под "внешнего влияния" и отправить весь "нарид", который он считает стадом, в сторону Венесуэлы и рашки. Но при этом, себе любимому и другим избранным отводит место в цивилизованном мире, готовя там запасные аэродромы в виде финансовых активов, элитной недвижимости и легального бизнеса. Он просто паразитирует на тупости местного быдла, не способного к элементарному анализу и потому верящему в тупые, лживые лозунги Слуг Народа.
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02.10.2020 21:16 Ответить
Ихняя фирма? Гляньте - http://orsr.sk/vypis.asp?ID=460765&SID=2&P=0

TsybPro s. r. o.
Lesia Tsybko http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Tsybko&MENO=Lesia&SID=0&T=f0&R=0
ul.Šapovala 18/2a
Kyjev 031 10
Ukrajina
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03.10.2020 03:38 Ответить
 
 