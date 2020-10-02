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Новости Агрессия России против Украины
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Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский

Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу и не собирается поддерживать ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Речь не идет о том, что (Украина. - Ред.) будет оказывать военную помощь любой стране", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу.

Он также признал, что отношения с Азербайджаном в последние год-два стали особенно мощными как на экономическом, так и на геополитическом направлении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Марченко: Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану. ВИДЕО

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они также всегда, когда мы говорим о Крыме, что была незаконная аннексия Крыма - поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитет Украины", - напомнил Зеленский.

Президент считает, что нельзя допустить замораживания конфликта в Нагорном Карабахе. "Надо решать вопрос быстро", - подчеркнул Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" о заявлении нардепа Марченко: Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, тем более, государства

Он также прокомментировал заявление народного депутата из фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко, которая ранее заявила, что Украина якобы готова в случае необходимости оказать военную помощь Азербайджану.

"Они у нас в Раде все говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, мы живем в свободном государстве", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Азербайджанские "Байрактары" уничтожают армянские зенитные установки ЗУ-23 на МТЛБ. ВИДЕО

Президент добавил, что решение таких вопросов точно не находится в компетенции депутата.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Зеленский Владимир (20849) помощь (7872) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+18
Все нормальные страны поддерживают Азербайджан, а это чмо боится, по тому что как ему потом Путину в глаза смотреть ...
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02.10.2020 18:47 Ответить
+16
Я тобі нагадаю кого.....

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6994
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02.10.2020 19:00 Ответить
+14
Він може хоч одне речення сформулювати правильно ?
Без отих беканів ?
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02.10.2020 18:41 Ответить
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А если и будет, то не надо об этом кукарекать на каждом углу
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02.10.2020 18:40 Ответить
оно же клоун! привыкло языком как помелом мести, чего с него взять!? анализы и то не взяли.
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02.10.2020 18:45 Ответить
Не буде. І навіть, якщо б це було у її інтересах (зараз це не так), то при цьому головнокомандувачу це не можливо. Думаю, Азербайджану, який знаходиться у ситуації, схожій з українською більше важлива моральна підтримка.
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02.10.2020 18:48 Ответить
Ну хто тепер скаже, що ПРИРОДА не мудра ?
Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3827 Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9260
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02.10.2020 18:56 Ответить
Він може хоч одне речення сформулювати правильно ?
Без отих беканів ?
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02.10.2020 18:41 Ответить
то у нього від айкосів
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02.10.2020 19:14 Ответить
Как не будет, а предложить Минский формат?
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02.10.2020 18:42 Ответить
Азербайджанцы 26 лет жили в Минском формате. Это не шутка. Там был договор в Минске под эгидой ОБСЕ при участии США, Франции и запоребрика.
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02.10.2020 18:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Gow1RY-P4w0
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02.10.2020 18:42 Ответить
Нихрена не понял!? Эдик, ты за кого топишь?
Как бы мы догадываемся, но если ты скажешь, то будет лучше..
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02.10.2020 19:39 Ответить
Я топлю за правду и объективность.
Не больше и не меньше.
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02.10.2020 19:49 Ответить
Эдик! Ты юрист! Я юрист!....
Мы знаем, что правда размазывается по плоскости необходимости?..
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02.10.2020 20:13 Ответить
Do you go to Ararat mountain?
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02.10.2020 19:47 Ответить
You should`t hit back. I see
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02.10.2020 19:58 Ответить
Помощь в быстрой капитуляции "сторонам конфликта" не требуется.
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02.10.2020 18:43 Ответить
Дайте ядерку одной из сторон конфликта. На второй день все затихнет.
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02.10.2020 18:44 Ответить
Единственное верное решение , несмотря на Бубочкину способность к дурацким поступкам .
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02.10.2020 18:44 Ответить
вірне рішення, бо:
1) вона та поміч нікому зараз не потрібна
2) нема чим
3) головні спонсори України сказали, що не потрібно
4) як Україна комусь там допоможе, з обох боків отримає по пиці
5) недоцільно, бо є більш розумні з великим досвідом соплежуйних перемовин
6)... та інше
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02.10.2020 20:05 Ответить
Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2905
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02.10.2020 18:44 Ответить
Предатель.
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02.10.2020 18:44 Ответить
Кого именно он предал?
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02.10.2020 18:47 Ответить
Действительно. Он всегда был московитским выкидышем.
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02.10.2020 18:49 Ответить
Я тобі нагадаю кого.....

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6994
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02.10.2020 19:00 Ответить
Я когда вижу фото его дочери с его фоткой, я на монитор компурера смотреть не могу... мне херово! .. мне реально херово!
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02.10.2020 20:18 Ответить
Украину
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02.10.2020 19:23 Ответить
Расшифруйте, пожалуйста.
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02.10.2020 19:24 Ответить
Все нормальные страны поддерживают Азербайджан, а это чмо боится, по тому что как ему потом Путину в глаза смотреть ...
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02.10.2020 18:47 Ответить
Вы не умеете читать текст? Зачем пишете? "Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они также всегда, когда мы говорим о Крыме, что была незаконная аннексия Крыма - поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитет Украины", - напомнил Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3222631
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02.10.2020 19:26 Ответить
Віслюк Оманський

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3058
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02.10.2020 18:47 Ответить
Небось ***** запретил?
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02.10.2020 18:52 Ответить
не,не запретил...зелебеня сам чего то в ******** глазах прочитал...
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02.10.2020 18:56 Ответить
Азера и без твоей помощи хачиков давят, помощник хренов.
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02.10.2020 18:55 Ответить
А зря. Могли помочь азербайджанцам, заодно и испытать новые образцы военной техники и самим подсмотреть новые виды вооружения Азербайджана и Турции.
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02.10.2020 18:59 Ответить
Та вони в себе дома не можуть дослідити, оплоти як були 10 шт так і лишились лесь заховані.
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02.10.2020 19:09 Ответить
Російська кінокомпанія "Грин Филмс", яку заснував Зеленський та його найближче оточення, не припиняла свою діяльність, і наразі планує наростити свої прибутки.
Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.
Тому вірити Зелєнському і його базіканню ,- себе не поважати !!
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02.10.2020 18:59 Ответить
А Ка💩🤡🤢🤖лоботы и журнашлюхи так воняли ,так орали « Липецкая фабрика», барыга на крови - это Зельцман иуда
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02.10.2020 19:28 Ответить
По заявлениям Президента Зеленского видно что он хорошо разбирается и во внутренней и во внешней политике государства.
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02.10.2020 19:01 Ответить
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02.10.2020 19:06 Ответить
Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1429
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02.10.2020 19:07 Ответить
Это совкодрочер ,гебня на пенсии
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02.10.2020 19:29 Ответить
Бляха ну хто його за язик тягне. Не хоч помагати ну то сиди і мовчи техенько. А тепер як нашим союзникам нам помагати в по суті подібній ситуації
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02.10.2020 19:05 Ответить
несприймаю його президентом,МЗС ніякий.
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02.10.2020 19:12 Ответить
...і далі - мая хата с краю нічіво ні знаю...
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02.10.2020 19:18 Ответить
Під столом!Лідєр про своє стадо зебаранів.

"Они у нас в Раде все говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Источник: https://censor.net/ru/n3222631
Краще б "они" взагалі в Раду не потрапляли ніколи,а Зюзік на Банкову
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02.10.2020 19:20 Ответить
А я бы оказывал. Одной стороне, чью землю захватили другие. С такими "базарами" НАМ ни ************ не будет. Сказочный, в натуре
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02.10.2020 19:32 Ответить
Сиди уже и молчи..помощь..!-- "А мы за мир во всём мире")--Война не спрашивает не у кого мнения--она приходит и всё-- как извержение вулкана,как землетрясение: причина которых лежит глубоко под землёй,-- как и причина войн, глубоко спрятавшись в человеческой природе.
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02.10.2020 19:34 Ответить
Трусливый кролик.Азербайджан должен знать - украинцы полностью на его стороне,армяшки должны быть разбиты и полностью вышвырнуты из Азербайджана,никаких переговоров с агрессором и оккупантом.
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02.10.2020 19:38 Ответить
Помощь оказывать не нужно, там есть кому. Но покупатель из Азербайджана интересный. При деньгах и голодный после потерь в войне будет. Нужно уже прорабатывать варианты кооперации, продаж, или лицензий по Оплотам, Ольхе и ПТРК, модернизации вертолетов, Сушек и т.п. Загрузка оборонки и валюта очень нужны.
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02.10.2020 19:48 Ответить
мабуть нема чим, бо все розкрали
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02.10.2020 19:55 Ответить
Вірмени мали державу Урарту ще тисячу років до нашої ери. Тому вони досі вважають всіх інших сусідів "людьми другого сорту" і весь час підтримують росію проти Туреччини, і будуть підтримувати ще сотні років. Туреччина підтримуватиме тюрків держав Середньої Азії : азербайджанців, туркменів, казахів, узбеків. І це гратиме на користь України в стратегічній перспективі, бо зростатиме самооцінка і в татарів з дагестанцями, які належать до тюрків. І вони почнуть міняти сутність російської імперії з псевдо-європейської на азійську, що послабить росію : щезне теорія походження царів від Києва і з'явиться теорія походження їх від Казані. А вже за допомогою турків Київ за Казанню домовиться. Рано зєлєнскій виступив : зараз Азербайджан звільнює свою територію і справляється за допомогою Туреччини, зараз цей виступ зєлєнского нікому не потрібний. Він мав сказати таке "в разі якщо в конфлікт вмішається росія тоді Україна допомагатиме Азербайджану". Оце було б правильно.
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02.10.2020 20:17 Ответить
ви що дурні? думаєте, що Зеленський це сам вигадав? Як через МЗС йому підказали старші брати з ЕС та Америки, так і зробив, і правильно
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02.10.2020 20:41 Ответить
Шейтан Ерменлилар бизимдир гёрбагер.
https://youtu.be/ssB1djqD2L4
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03.10.2020 00:05 Ответить
І жодної вподобайки від зеботів.
Хлопці ви де?
Куди зник Амедов, Джамал, ти чому мовчиш?
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03.10.2020 00:11 Ответить
Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 591
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03.10.2020 00:35 Ответить
 
 