Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский

Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу и не собирается поддерживать ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Речь не идет о том, что (Украина. - Ред.) будет оказывать военную помощь любой стране", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу.

Он также признал, что отношения с Азербайджаном в последние год-два стали особенно мощными как на экономическом, так и на геополитическом направлении.

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"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они также всегда, когда мы говорим о Крыме, что была незаконная аннексия Крыма - поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитет Украины", - напомнил Зеленский.

Президент считает, что нельзя допустить замораживания конфликта в Нагорном Карабахе. "Надо решать вопрос быстро", - подчеркнул Зеленский.

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Он также прокомментировал заявление народного депутата из фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко, которая ранее заявила, что Украина якобы готова в случае необходимости оказать военную помощь Азербайджану.

"Они у нас в Раде все говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, мы живем в свободном государстве", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что решение таких вопросов точно не находится в компетенции депутата.