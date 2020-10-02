Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский
Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу и не собирается поддерживать ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Речь не идет о том, что (Украина. - Ред.) будет оказывать военную помощь любой стране", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу.
Он также признал, что отношения с Азербайджаном в последние год-два стали особенно мощными как на экономическом, так и на геополитическом направлении.
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"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и они также всегда, когда мы говорим о Крыме, что была незаконная аннексия Крыма - поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитет Украины", - напомнил Зеленский.
Президент считает, что нельзя допустить замораживания конфликта в Нагорном Карабахе. "Надо решать вопрос быстро", - подчеркнул Зеленский.
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Он также прокомментировал заявление народного депутата из фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко, которая ранее заявила, что Украина якобы готова в случае необходимости оказать военную помощь Азербайджану.
"Они у нас в Раде все говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, мы живем в свободном государстве", - сказал Зеленский.
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Президент добавил, что решение таких вопросов точно не находится в компетенции депутата.
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Без отих беканів ?
Как бы мы догадываемся, но если ты скажешь, то будет лучше..
Не больше и не меньше.
Мы знаем, что правда размазывается по плоскости необходимости?..
1) вона та поміч нікому зараз не потрібна
2) нема чим
3) головні спонсори України сказали, що не потрібно
4) як Україна комусь там допоможе, з обох боків отримає по пиці
5) недоцільно, бо є більш розумні з великим досвідом соплежуйних перемовин
6)... та інше
Компанія пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.
Тому вірити Зелєнському і його базіканню ,- себе не поважати !!
"Они у нас в Раде все говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Источник: https://censor.net/ru/n3222631
Краще б "они" взагалі в Раду не потрапляли ніколи,а Зюзік на Банкову
https://youtu.be/ssB1djqD2L4
Хлопці ви де?
Куди зник Амедов, Джамал, ти чому мовчиш?