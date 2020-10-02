Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на примере конфликта Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха украинцы и западные партнеры Украины должны понять, что не бывает "просто так "замороженных" конфликтов".
В этом он сказал на брифинге в пятницу в Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я хотел бы, чтобы в этом вопросе наше государство, наши медиа и наше общество, и особенно наши западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так "замороженных" конфликтов. Их просто не существует. И вот вам пример такой. Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время", - сказал Зеленский.
Президент убежден, что на Донбассе не может быть какого-либо "замороженного" конфликта.
Также на Цензор.НЕТ: Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский
"Потому что будет потом, не важно, то ли диверсия, то ли провокация, но это будет все-таки "взрыв", даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому нужно решать вопросы быстро", - указал он.
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Швидко, це через т.зв. "формулу штанмайэра"?
КЛОУН - території треба відвойовувати, а не ворогу ДУПУ ЛИЗАТИ
Может как раз таки клоунов и создали чтоб что-то лизать да подлизывать.
Наверняка там, в голове - только бабло и неважно от кого, главное, что готов "принять в любом количестве с любой стороны": от Овоща или Каломойского - "какая разница"
Откуда он может знать, где она?)))
На три месяца хватает и ладно!
Или просто клинический идиот...
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже
https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
Ты предлагаешь победить врага или капитулировать?
\риторический вопрос...... т.к. яиц и позвоночника у зеленой сопли нет\
Смотри не на Нагорный Карабах, а на историю ФРГ, НАТО и ГДР - вот тебе отлично сработавший пример для подражания.
Из штанины на землю
Говно упало
.
Наследие 30 лет предательства НАЦИИ.
26.08.20 01:57
В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден. ХА.
Азербайджан. Приднестровье - это Молдова. Абхазия и Южная Осетия - это Грузия.
Крым - это Украина... или России - быть не должно. тчк
Бабченко https://t.me/babchenko77/3384 предвкушает чуть не третью мировую войну, в которой, наконец, Турция отыграется за 200 лет беспрерывного харрасмента со стороны Российской империи в XVIII-XIX веках.
Какой-то https://ilyavaliev.livejournal.com/8745007.html ватный херостратег поднимает бокал за Армянский автономный округ в составе РФ, оргазмируя на фотку, на которой якобы «вежливые люди» якобы въезжают в свои будущие владения.
Но, пожалуй, переходящее знамя «****** года» года переходит к поехавшему кукухой Вите Шендеровичу, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3489219224480129&id=100001762579664&__cft__%5b0%5d=AZXFgVomXMLyKLON1mQwLms5JrdQZ_IB3kqAQcroYnOt21DLoL6_W0y2jnpiuMYsjzU9yV7QnELjO7okupvlmYyIi_Sm02Ku9V7-0WMgVtmqWa8ucxzY2DFh66vYj0ZPnlo&__tn__=%2CO%2CP-R накатавшему пост о том, что «наша страна», ну то есть путинский рейх, должна немедля заняться «миротворчеством» на Кавказе.
Набирал текст он одной левой рукой, правая при этом непроизвольно зиговала.
А переходит к нему указанное знамя от лысо-масона и самопровозглашенного агента влияния трех мировых правительств Валеры Соловья, объявлявшего ранее, что не позднее 10 марта сего года колонны «Армат» отправятся умиротворять Прибалтику, потому что Плешивый жаждет вяличия, а НАТО ссыт.
Впрочем, профессор еще может отыграться, я верю в его способность отжечь нипадецки.
По-моему, начинать возвращать территории нужно не с донбасса, а с крыма. Или вообще с таганрога и белгорода.
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Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия показывают, что "замороженные" конфликты без войны существуют, - Пирожок. И на Донбассе будет так же.
Да нет вапросов!
Во - первых... Конфликт-конфликту РОЗНЬ. Не надо путать Божий дар с яичницей. Конфликт в Карабахе не искусственный. Это тяжёлое наследие исторических обстоятельств и, сколько ты его ни замораживай, он всё равно ВЗОРВЁТСЯ.
Война в Донбассе- совсем другое дело. Искусственное. Его вполне можно и нужно ЗАМОРОЗИТЬ. И не нужно НАВСЕГДА. Придёт время и он будет решён. На приемлемых для Украины условиях. )))