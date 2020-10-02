Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на примере конфликта Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха украинцы и западные партнеры Украины должны понять, что не бывает "просто так "замороженных" конфликтов".

В этом он сказал на брифинге в пятницу в Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы, чтобы в этом вопросе наше государство, наши медиа и наше общество, и особенно наши западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так "замороженных" конфликтов. Их просто не существует. И вот вам пример такой. Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что на Донбассе не может быть какого-либо "замороженного" конфликта.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский

"Потому что будет потом, не важно, то ли диверсия, то ли провокация, но это будет все-таки "взрыв", даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому нужно решать вопросы быстро", - указал он.