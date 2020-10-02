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Новости Агрессия России против Украины
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Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский

Нагорный Карабах показывает, что

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на примере конфликта Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха украинцы и западные партнеры Украины должны понять, что не бывает "просто так "замороженных" конфликтов".

В этом он сказал на брифинге в пятницу в Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы, чтобы в этом вопросе наше государство, наши медиа и наше общество, и особенно наши западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так "замороженных" конфликтов. Их просто не существует. И вот вам пример такой. Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что на Донбассе не может быть какого-либо "замороженного" конфликта.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский

"Потому что будет потом, не важно, то ли диверсия, то ли провокация, но это будет все-таки "взрыв", даже если прошло 30 лет после того, как была война в том или ином месте на нашей планете. Поэтому нужно решать вопросы быстро", - указал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) Донбасс (26957) Нагорный Карабах (471)


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Незабаром....

Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8885
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02.10.2020 19:02 Ответить
+28
Зачем же ты делаешь такое на Донбассе?
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02.10.2020 19:01 Ответить
+28
А как должно быть? Вот вы, Владимир Александрович, 4 раза уклонились от призыва, зарабатываль бабло в стране агрессоре и выводили его в кипрский офшор, помогали олигарху Каломойскому воровать деньги в Украине, сливаетп секретную инфу в Парашу, штрафуете защитников Родины за ответный огонь, назначаете в ТГК маразматических подонков-предателей, сокращаете Армию во время войны, врете на каждном шагу, разворовали фонд борьбы с коронавирусом, обанкротили Нафтогаз и атомную энергетику, папашке своему пожизненую надбавку пытались насчитать из моего кармана х..й знает за что, и 90 баксами не побрезговав своровар сотни милионов, и много разной х..ни, за вами на пожизненое Так вы нас научите, КАК должно быть?
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02.10.2020 19:18 Ответить
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Страница 2 из 2
а там слов нет.одни действия
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02.10.2020 19:24 Ответить
Ну раз не должно быть ,ТОГДА В АТАКУ ...
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02.10.2020 19:07 Ответить
ЗЕ в атаку? Куди? Хіба що на рояль зі спущенними штанями...
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04.10.2020 04:44 Ответить
Тут запитують, а що то було? Когнітивний дисонанс то називається.
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02.10.2020 19:09 Ответить
Та да. "Скажи нет наркотикам!"
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02.10.2020 19:15 Ответить
Та то серйозніше, ніж просто наркота. То вроджене.
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02.10.2020 19:16 Ответить
Коли тупе, та ще й з наркотою, - це втричі страшніше.
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02.10.2020 19:24 Ответить
"Тому потрібно вирішувати питання швидко", - вказав він"

Швидко, це через т.зв. "формулу штанмайэра"?
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03.10.2020 09:32 Ответить
Што?
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02.10.2020 19:11 Ответить
И вот вам пример такой. Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3222633

КЛОУН - території треба відвойовувати, а не ворогу ДУПУ ЛИЗАТИ
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02.10.2020 19:12 Ответить
Это ты просто клоуном не был. Откуда тебе знать что надо делать?)))
Может как раз таки клоунов и создали чтоб что-то лизать да подлизывать.
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03.10.2020 08:38 Ответить
Ага, выбрали бы уролога президентом, все было бы иначе...
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03.10.2020 10:11 Ответить
Украине как можно больше нужна поддержка НАТО .
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02.10.2020 19:13 Ответить
Я не врубился...судя по заявлению...пора не договариваться, а идти в наступление...
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02.10.2020 22:06 Ответить
Если по химоружию , то да , с россией пора кончать по этому вопросу .
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02.10.2020 22:34 Ответить
Было бы желание , то и по всем остальным вопросам порешали ... .
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02.10.2020 22:41 Ответить
Для обороны да , а для освобождения территорий , хрен там , НАТО даже пальцем не пошевелит .Вот договор о статусе оборонного союзника США вне блока НАТО или союз с Турцией вот это реально поможет.
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03.10.2020 11:42 Ответить
Поддерживают обычно того кто куда то стремится. А если украинцы залезают в болото то как их можно в етом поддержать? В болото залезть нас Рашка поддерживает. Потому что и сама там сидит.
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03.10.2020 11:42 Ответить
набор слов
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02.10.2020 19:15 Ответить
Та да. Это не на пианино играть!...
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02.10.2020 19:20 Ответить
Чувак, делающий все шоб "заморозить" конфликт, говорит шо так делать нельзя. Шо там в голове...
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02.10.2020 19:15 Ответить
Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5171 https://censor.net/ru/comments/locate/3222633/019214b4-be70-728d-89b6-20f123da60ce
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02.10.2020 19:17 Ответить
"Чувак, делающий все шоб "заморозить" конфликт, говорит шо так делать нельзя. Шо там в голове..."

Наверняка там, в голове - только бабло и неважно от кого, главное, что готов "принять в любом количестве с любой стороны": от Овоща или Каломойского - "какая разница"
Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6869
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03.10.2020 17:26 Ответить
Сказал шо выборы скоро. И шо слуги Кловуна пролетаю как фанера. И просит проголосовать хоть за какого-то урода от слуг.
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02.10.2020 19:16 Ответить
"Замороженных конфликтов не бывает", но конфликт "может быть заморожен на некоторое время"... Где логика, Вова ?
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02.10.2020 19:16 Ответить
Логика? Это не его"конёк"
Откуда он может знать, где она?)))
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02.10.2020 19:31 Ответить
У него что, память как у золотой рыбки?
На три месяца хватает и ладно!
Или просто клинический идиот...
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02.10.2020 19:17 Ответить
Третій рядок
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02.10.2020 19:18 Ответить
І шо піаніст для цього зробить?Буде як собака заглядать в очі хйлу і окупантам?Це ж не Алієв з Ердоганом.Сказли чітко- ми нє узбагоімся поки наша земля окупована.І так 30 років соплі жували з вашими сраними переговорами.Настав час говорить зброї.І диво, Москва свою бикуватість не показує,а просить сєсть за круглий стол пєрєгаворов))).Тільки азєрам то вже не цікаво.30 Років безтолку, їх вже не розведеш.
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02.10.2020 19:18 Ответить
А как должно быть? Вот вы, Владимир Александрович, 4 раза уклонились от призыва, зарабатываль бабло в стране агрессоре и выводили его в кипрский офшор, помогали олигарху Каломойскому воровать деньги в Украине, сливаетп секретную инфу в Парашу, штрафуете защитников Родины за ответный огонь, назначаете в ТГК маразматических подонков-предателей, сокращаете Армию во время войны, врете на каждном шагу, разворовали фонд борьбы с коронавирусом, обанкротили Нафтогаз и атомную энергетику, папашке своему пожизненую надбавку пытались насчитать из моего кармана х..й знает за что, и 90 баксами не побрезговав своровар сотни милионов, и много разной х..ни, за вами на пожизненое Так вы нас научите, КАК должно быть?
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02.10.2020 19:18 Ответить
наркоман, де ты взялся на нашу голову
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02.10.2020 19:20 Ответить
То ж він сам собі суперечить! Я от думаю, що то, напевно йому хтось підказав. Кумедно виходить, а якже "просто нужно перестать стрелять" і обіцянки закінчити війну?
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02.10.2020 19:21 Ответить
интересная тактика
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже

https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
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02.10.2020 19:23 Ответить
а говорят что хитрожопые ары не умеют летать аки птицы небесные. Наверное брешут.
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02.10.2020 19:55 Ответить
Вірменський шашлик ;D
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03.10.2020 20:44 Ответить
Всю эту его многословную и путанную болтовню можно было изложить одной фразой : "замороженные конфликты рано или поздно оттаивают"...
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02.10.2020 19:25 Ответить
залежить від того, хто й на що вчився.... Нагадати вам, освіту оманського Зе!віслюка?
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03.10.2020 12:17 Ответить
Президент Зеленский первый честный Президент Украины в отличие от предыдущих которые своим воровством корупцией привели к ослаблению Украины что на Украину напали и Украина оказалась под внешним управлением.
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02.10.2020 19:27 Ответить
"Поэтому нужно решать вопросы быстро" - так фокен-вульв их и решал быстро, исполняя указания - успеть капитулировать до распада рашки. Но теперь когда верховный главнокомандущий сказал. что на Донбассе такого как в карабахе, не будет, я уверен на все 100 % - обязательно будет и намного серьезней.
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02.10.2020 19:32 Ответить
Так ты бубочка договаривай.....
Ты предлагаешь победить врага или капитулировать?
\риторический вопрос...... т.к. яиц и позвоночника у зеленой сопли нет\
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02.10.2020 19:33 Ответить
Четырежды с&кло рассказало о решении конфликтов. Забавно...
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02.10.2020 19:40 Ответить
Нужно отгораживаться от этой гадости . Там кацапская ментальность , - палим соседей , а потом , заходим туда " миротворцами " и раздаём подачки от росии , от путина .
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02.10.2020 19:43 Ответить
К сожалению бывают не только замороженные конфликты но и такие руководители государств.
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02.10.2020 19:44 Ответить
Кто это Вам такой текст написал а Ермак не против Вы уже согласовали с ним
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02.10.2020 19:46 Ответить
Зеленский, не пытайся стрить из себя умного человека, у тебя всё равно это плохо получается, особенно в продвижении идеи капитуляции.
Смотри не на Нагорный Карабах, а на историю ФРГ, НАТО и ГДР - вот тебе отлично сработавший пример для подражания.
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02.10.2020 19:47 Ответить
Снова ребусы-местоимения. Те кто это что-то бубнил, .. да кто-нибудь когда-то это закончит в конце каких-то чьих-то концов с той стороны?
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02.10.2020 19:49 Ответить
ну что тут скажешь. Идиот.
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02.10.2020 19:53 Ответить
"шок і трєпєт."(с)... які ще обрії неозорих відкриттів будуть, кхм,... відкриті в майбутньому?...
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02.10.2020 19:56 Ответить
"Поэтому нужно решать вопросы быстро"(с) земрази хотят быстро сдать интересы Украины,падлы-нас вас клейма уже негде ставить
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02.10.2020 20:03 Ответить
...ножкой забыл потопать...
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02.10.2020 20:14 Ответить
Топнул ножкой.
Из штанины на землю
Говно упало
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02.10.2020 20:31 Ответить
https://thebabel.com.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov
.
Наследие 30 лет предательства НАЦИИ.

Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4376
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02.10.2020 20:26 Ответить
https://censor.net/ru/news/3215815/v_sluchae_moeyi_pobedy_na_vyborah_ukraina_poluchit_letalnoe_voorujenie_bayiden/sortby/tree/order/asc/page/5#comment_74512703
26.08.20 01:57

В случае моей победы на выборах Украина получит летальное вооружение, - Байден. ХА.

Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8156
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02.10.2020 20:29 Ответить
Карабах - это
Азербайджан. Приднестровье - это Молдова. Абхазия и Южная Осетия - это Грузия.
Крым - это Украина... или России - быть не должно. тчк
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02.10.2020 20:34 Ответить
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02.10.2020 22:07 Ответить
Звичайно, але цікаво, що вся російська ліберасня, навіть ті хто проти окупації Криму, посипалися на цьому питанні і топлять на всю катушку за вірменів. Наприклад, Олександр Невзоров.
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04.10.2020 09:30 Ответить
https://kungurov.livejournal.com/279261.html А чо все так перевозбудились по поводу небольшого пиф-паф в Нагорном Карабахе?

Бабченко https://t.me/babchenko77/3384 предвкушает чуть не третью мировую войну, в которой, наконец, Турция отыграется за 200 лет беспрерывного харрасмента со стороны Российской империи в XVIII-XIX веках.

Какой-то https://ilyavaliev.livejournal.com/8745007.html ватный херостратег поднимает бокал за Армянский автономный округ в составе РФ, оргазмируя на фотку, на которой якобы «вежливые люди» якобы въезжают в свои будущие владения.

Но, пожалуй, переходящее знамя «****** года» года переходит к поехавшему кукухой Вите Шендеровичу, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3489219224480129&id=100001762579664&__cft__%5b0%5d=AZXFgVomXMLyKLON1mQwLms5JrdQZ_IB3kqAQcroYnOt21DLoL6_W0y2jnpiuMYsjzU9yV7QnELjO7okupvlmYyIi_Sm02Ku9V7-0WMgVtmqWa8ucxzY2DFh66vYj0ZPnlo&__tn__=%2CO%2CP-R накатавшему пост о том, что «наша страна», ну то есть путинский рейх, должна немедля заняться «миротворчеством» на Кавказе.
Набирал текст он одной левой рукой, правая при этом непроизвольно зиговала.

А переходит к нему указанное знамя от лысо-масона и самопровозглашенного агента влияния трех мировых правительств Валеры Соловья, объявлявшего ранее, что не позднее 10 марта сего года колонны «Армат» отправятся умиротворять Прибалтику, потому что Плешивый жаждет вяличия, а НАТО ссыт.
Впрочем, профессор еще может отыграться, я верю в его способность отжечь нипадецки.
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02.10.2020 20:50 Ответить
Якого такого не було? Звільненя рідної землі від окупантів? Як сказав би прапорщик Волєнтір - "Ты что рехнулся парень".
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02.10.2020 21:05 Ответить
Когда перестаёшь стрелять, то война тут же «замораживается». Территориальные конфликты имеют только (!) военное решение. Да вот проблема, у Бубочка нет ни воли, ни духа для решительных действии.
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02.10.2020 21:22 Ответить
Ну тогда почему ты тянешь?
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02.10.2020 21:43 Ответить
квартальна ГНИДА!
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02.10.2020 21:45 Ответить
и на Донбассе только ли??? Ох у угашенное вафло, как же оно ***** очкует... а про Крым ***** ты забыл???
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02.10.2020 21:51 Ответить
походу отрабатывает заказ. Это была тактика пуйла - оккупировать крым и замутить бучу на донбассе, чтобы отвлечь внимание. Типа, "пока Украина будет разбираться с донбассом - мы переварим крым".
По-моему, начинать возвращать территории нужно не с донбасса, а с крыма. Или вообще с таганрога и белгорода.
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02.10.2020 22:38 Ответить
...а потом возвращать таганрог потихоньку и нехотя, типа мы же хорошие люди, нам чужого не надо, но раз уж вы уходите из крыма...
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02.10.2020 22:40 Ответить
цікаво-хто Гловкому такі дурні спічі пише...?! то не бойовики ліси в зоні ООС палять...то "мір" йому потрібен "любой ценой"...де він взявся на нашу голову...?!
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02.10.2020 22:06 Ответить
УНИЧТОЖЕНИЕ ЖИВОЙ СИЛЫ И ТЕХНИКИ АРМЯНСКИХ ОККУПАНТОВ. https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
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02.10.2020 22:09 Ответить
не понимаю, что у него в голове. "замороженных конфликтов не бывает", и "решать нужно быстро", но при этом "надо просто перестать стрелять". Это же явное противоречие!
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02.10.2020 22:36 Ответить
Ну нічо собі. Єрмак вийшов на 5 хв покурити і Зеленський таку заяву видав.
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02.10.2020 22:37 Ответить
Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский

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Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия показывают, что "замороженные" конфликты без войны существуют, - Пирожок. И на Донбассе будет так же.
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02.10.2020 23:39 Ответить
встань на колени быстро и подними руки вверх
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03.10.2020 04:20 Ответить
Военное освобождение Донбасса - это и есть ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ проблемы и конфликта, ибо по другому с паРашинской ымперией решать аопросы не получится, они ничего не понимают, кроме грубой силы и насилия!
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03.10.2020 05:34 Ответить
из окопа пишешь ? Или ты готов только сидеть на диване где-нибудь на Оклахомщине, а воюют за тебя пусть другие - так ?
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03.10.2020 09:22 Ответить
да хоть с южного полюса пишу, все равно по другому не получится (ну. если только полностью не сдать всю Украину в москальскую ымперию, чего собственно и добиваются кремляди разными путиями и способами)!
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03.10.2020 13:06 Ответить
Азера 30 лет готовились , по тому шапками закидать кацапов у нас не получится , и союзник у них сильнее кацапов , а сами прямую войну с Мордором сей час мы не потянем. А вот вести активную оборону , каждый день поднимая кацапам цену оккупации вот это то , что нам сей час надо.
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03.10.2020 11:52 Ответить
З приходом до влади команди ВІДморожених ЗЕбілів, розпочалась нова епоха в політиці: "ЗЕморожених" або ВІДморожених конфліктів.
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03.10.2020 06:27 Ответить
Идиот
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03.10.2020 08:43 Ответить
Освободи Донбасс от кацапщины,и тогда такого как в Карабахе не будет.
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03.10.2020 09:04 Ответить
Ага еще постучи своїм обрезаным по роялю как когдато хрущев туфлем)))
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03.10.2020 09:55 Ответить
Здравая мысль от Торчка! Наверняка все смотрели потрясающую комедию " Догма", помните там эризод на парковке, когда Голос говорит главной героине ,указывая на Молчаливого Боба и его спутника-" Это Пропоки!". На что героиня отвечает-" Ты что издеваешься!"
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03.10.2020 09:58 Ответить
Ну що ви,вояки диванні,пискаєте?Головний Зеяць хоче забути за "буває-і мотига стрілляє",аби перестати у кущах тремтіти і тільки.А в той час 30-ть років окупації азерівської території даремно там не пройшли-азери готувалися до повернення свого,навідміну від українських привладних злодюг,бо є нацією.Що Україна сьогодні має?Має тільки при владі віддзеркалення того,кого заслуговує?Благо-справжні патріоти ще не перевелися,ще стримують агресора на лінії розмежування -от вони -єдині,кому честь тут і хвала!Можливо,з них і утвориться національна еліта через тридцять років,але це тільки тоді,коли ще залишиться після вас,зеяців,ще щось цінне на цій українській землі,бо 30-ть років Незалежності, і тільки вчора ваш факін покинув державну службу.То яка ви нація?Ви-зеяці,а не українці!
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03.10.2020 10:59 Ответить
Мир в обмен на государственный суверенитет?
Да нет вапросов!
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03.10.2020 11:31 Ответить
Ну Осел Оманский дебил , по тому реально не догоняет , что его слова входят в прямое противоречие с его действие.
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03.10.2020 11:53 Ответить
И... !!!???
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03.10.2020 12:45 Ответить
Тому зараз Азербайджан робить те саме, щоби той довготривалий конфлікт завершився... І це ЄДИНИЙ шлях... А бубочка якраз і намагається заморозити війну з фєдєрастами...
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03.10.2020 13:48 Ответить
Величайший ***** мыслитель современности
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03.10.2020 15:42 Ответить
на прикладі конфлікту Азербайджану та Вірменії, потрібно зрозуміти, що ПОСТУПКИ У ВІЙНІ МОСКАЛЮ БУТИ НЕ ПОВИННО!
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03.10.2020 15:58 Ответить
"Я хотел бы, чтобы в этом вопросе наше государство, наши медиа и наше общество, и особенно наши западные партнеры обратили внимание, что не бывает просто так "замороженных" конфликтов. Их просто не существует. И вот вам пример такой. Почему? Потому что он может быть заморожен на некоторое время", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3222633

Во - первых... Конфликт-конфликту РОЗНЬ. Не надо путать Божий дар с яичницей. Конфликт в Карабахе не искусственный. Это тяжёлое наследие исторических обстоятельств и, сколько ты его ни замораживай, он всё равно ВЗОРВЁТСЯ.
Война в Донбассе- совсем другое дело. Искусственное. Его вполне можно и нужно ЗАМОРОЗИТЬ. И не нужно НАВСЕГДА. Придёт время и он будет решён. На приемлемых для Украины условиях. )))
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03.10.2020 17:03 Ответить
про швидко, ти потім на лаві підсудних більш детально росповіси...
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03.10.2020 18:36 Ответить
а що власне на Донбасі зараз "заморожено"???? ТАМ ВСЕ ГОРИТЬ ПО ПОВНІЙ ПРОГРАМІ, завдяки ПОПОЧЛЄНЦАМ!
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04.10.2020 03:32 Ответить
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