За 9 месяцев 2020 г транзит газа через Украину сократился на 40% по сравнению с прошлым годом, - Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

За 9 месяцев 2020 г через ГТС Украины транзитом транспортировано 39,5 млрд куб. м газа. Это на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (66,3 млрд куб. м).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

Ключевая причина сокращения объемов транзита - запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу.

В западном направлении было транзитировано 36,8 млрд куб. м газа (-40%). В частности, в Польшу - 2,9 млрд куб. м, Словакию - 27,1 млрд куб. м, Венгрию - 6,8 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 2,6 млрд куб. м (-76%). Из них 0,54 млрд куб. м - в Румынию и 2,05 млрд куб. м - в Молдову. Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

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Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", заключенное в конце 2019 г. сроком на пять лет, предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах.

С начала 2020 года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 81%.

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