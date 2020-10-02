РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10649 посетителей онлайн
Новости Газовая война
1 544 12

За 9 месяцев 2020 г транзит газа через Украину сократился на 40% по сравнению с прошлым годом, - Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

За 9 месяцев 2020 г транзит газа через Украину сократился на 40% по сравнению с прошлым годом, - Оператор ГТС. ИНФОГРАФИКА

За 9 месяцев 2020 г через ГТС Украины транзитом транспортировано 39,5 млрд куб. м газа. Это на 40% меньше, чем за этот же период прошлого года (66,3 млрд куб. м).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

Ключевая причина сокращения объемов транзита - запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу.

За 9 месяцев 2020 г транзит газа через Украину сократился на 40% по сравнению с прошлым годом, - Оператор ГТС 01

В западном направлении было транзитировано 36,8 млрд куб. м газа (-40%). В частности, в Польшу - 2,9 млрд куб. м, Словакию - 27,1 млрд куб. м, Венгрию - 6,8 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 2,6 млрд куб. м (-76%). Из них 0,54 млрд куб. м - в Румынию и 2,05 млрд куб. м - в Молдову. Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев

За 9 месяцев 2020 г транзит газа через Украину сократился на 40% по сравнению с прошлым годом, - Оператор ГТС 02

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", заключенное в конце 2019 г. сроком на пять лет, предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах.

С начала 2020 года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 81%.

Читайте также: "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через нашу ГТС в октябре, - "Нафтогаз"

Автор: 

ГТС (994) Транзит газа (371) Оператор ГТС (87)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Головне що гаспрьом платить в повній мірі .. А качає ,хай скільки хоче .
показать весь комментарий
02.10.2020 19:34 Ответить
+2
Маме в США хватает.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:24 Ответить
+1
При папіредниках такого не було!
показать весь комментарий
02.10.2020 19:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как ни странно лето было не холодное ....
показать весь комментарий
02.10.2020 19:06 Ответить
При папіредниках такого не було!
показать весь комментарий
02.10.2020 19:22 Ответить
Маме в США хватает.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:24 Ответить
Від цього транзиту одні біди. Від усього що касається раші одні біди. З кацапнею ніяких відносин не повинно бути, тільки з людьми.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:30 Ответить
Головне що гаспрьом платить в повній мірі .. А качає ,хай скільки хоче .
показать весь комментарий
02.10.2020 19:34 Ответить
Ну так газ агрессорский же, все правильно, че
показать весь комментарий
02.10.2020 20:14 Ответить
Дык гейропейцам продают скрепоносцы!
показать весь комментарий
02.10.2020 20:44 Ответить
Ну да, нормальная практика же
показать весь комментарий
02.10.2020 21:53 Ответить
Да пофиг! Хоть 0.00. Платят все равно за 60.
Если больше 60 - допоплата по другому таифу.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:42 Ответить
А звідки ви знаєте що грязьпром платить ? Що рахували ті гроші ? В грудні минулого 19р раха кинула ЗЕкоманду :
Серед найважливіших домовленостей сторін:«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 рокус
торони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі - позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу
з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв'язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року після виконання цих умов - «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну

Водночас у протоколі не йдеться про позови проти Росії як держави: наприклад позов «Нафтогазу» щодо https://www.radiosvoboda.org/a/krym-nafta-haz-vydobutok/30181200.html активів, втрачених в нині окупованому Кремлем Криму .
показать весь комментарий
02.10.2020 21:36 Ответить
Ну как эти несщасные Японцы и Англичане выживают без транзита газа--просто диву даюсь.
показать весь комментарий
02.10.2020 22:28 Ответить
незабаром гас піде у зворотньому напрямку
показать весь комментарий
02.10.2020 22:36 Ответить
 
 