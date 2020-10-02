"Слуга народа" Дубинский по заказу Клименко дискредитировал Кличко во время Евромайдана: предлагал снять фейк о полетах в Москву, - СМИ
Во время Евромайдана Александр Дубинский выполнял заказ окружения Януковича по дискредитации Революции Достоинства и Виталия Кличко.
Об этом говорится в расследовании Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты обнародовали переписку Дубинского с Ольгой Семченко, главой медиахолдинга "Вести" и гражданской женой тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко. Дубинский расписал план "Майдан меньшинства", который среди прочего включал известный фейк "о проститутках на Майдане", а также "активности" по Кличко. Так, по сценарию Дубинского был снят постановочный видеоролик с участием проституток, которые рассказывали о том, что они оказывают секс-услуги участникам Евромайдана.
Кроме того, Дубинский предложил очернить Виталия Кличко фейковыми полетами в Москву. "Много оговаривается фейковый сюжет о Виталии Кличко (в переписке — ред.). Идея в том, чтобы показать, как Кличко летает в Москву. Для этого Дубинский предлагает арендовать один из чартерных самолетов, которым пользуется и Кличко, сгонять этот самолет в Россию, а потом просто нарисовать данные о пересечении границы. В тексте сюжета, который Дубинский высылает Ольге, отдельно выделено "фотошоп" и "подставной реалистичный спикер", — сообщил Бигус.
Фейковое "расследование" о полетах Кличко должно было выйти в двух сериях. Дубинский подготовку и дальнейшую рекламу оценил в 50 тыс. долларов. Общая стоимость плана "Майдан меньшинства" составила 500 тыс. долларов.
Дубинский продолжает кампанию по дискредитации Кличко до сих пор. Напомним, 16 июля 2020 года на съезде партии "Слуга народа" с участием президента и высших руководителей страны, Дубинский предложил использовать уголовные дела против окружения Кличко на местных выборах.
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що мама більше любить: Ростов, чи Хайфу?
"Мама любит скорость"... Нет, не так : "мама не знает, что такое совесть!". И никогда не знала, как и ее выродок.
Если присутствует две-три черты из перечисленных, знайте: перед вами донецкая пошесть, враг Украины.
А хіба
@ZelenskyyUa
не робив те ж саме на сцені?
Хуь@ві Казки
@Spirit_Ukraine
Ад пуст. Все бесы собрались в СН.
(из новой методички зебилов)