РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10429 посетителей онлайн
Новости
7 949 40

"Слуга народа" Дубинский по заказу Клименко дискредитировал Кличко во время Евромайдана: предлагал снять фейк о полетах в Москву, - СМИ

Во время Евромайдана Александр Дубинский выполнял заказ окружения Януковича по дискредитации Революции Достоинства и Виталия Кличко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнародовали переписку Дубинского с Ольгой Семченко, главой медиахолдинга "Вести" и гражданской женой тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко. Дубинский расписал план "Майдан меньшинства", который среди прочего включал известный фейк "о проститутках на Майдане", а также "активности" по Кличко. Так, по сценарию Дубинского был снят постановочный видеоролик с участием проституток, которые рассказывали о том, что они оказывают секс-услуги участникам Евромайдана.

Кроме того, Дубинский предложил очернить Виталия Кличко фейковыми полетами в Москву. "Много оговаривается фейковый сюжет о Виталии Кличко (в переписке — ред.). Идея в том, чтобы показать, как Кличко летает в Москву. Для этого Дубинский предлагает арендовать один из чартерных самолетов, которым пользуется и Кличко, сгонять этот самолет в Россию, а потом просто нарисовать данные о пересечении границы. В тексте сюжета, который Дубинский высылает Ольге, отдельно выделено "фотошоп" и "подставной реалистичный спикер", — сообщил Бигус.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский является автором фейка о "проститутках Майдана", - СМИ. ВИДЕО

Фейковое "расследование" о полетах Кличко должно было выйти в двух сериях. Дубинский подготовку и дальнейшую рекламу оценил в 50 тыс. долларов. Общая стоимость плана "Майдан меньшинства" составила 500 тыс. долларов.

Дубинский продолжает кампанию по дискредитации Кличко до сих пор. Напомним, 16 июля 2020 года на съезде партии "Слуга народа" с участием президента и высших руководителей страны, Дубинский предложил использовать уголовные дела против окружения Кличко на местных выборах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нардеп Дубинский в присутствии Зеленского на праймериз СН рассказал, как перед выборами "мочил" рейтинг Кличко на "1+1". ВИДЕО

Автор: 

Кличко Виталий (4652) Клименко (365) евромайдан (7835) Бигус (193) Дубинский Александр (430)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
Кумир виборців Зеленського.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:58 Ответить
+35
Читаючи як це падло розвело зе-баранів " как котят " , я ні скільки не дивуюсь . Я завжди знав що він бурбелить їм прямо в очі , брехнею . Як і Шабунін - Ротердамом , і Бігус - Свинарчуками , і інші журнашлюхи - медіакілери . .
показать весь комментарий
02.10.2020 20:05 Ответить
+29
дубинский отпетая мерзота, пробу ставить негде - слуга "бени коломойского". как и вся нынешняя власть.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кумир виборців Зеленського.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:58 Ответить
Читаючи як це падло розвело зе-баранів " как котят " , я ні скільки не дивуюсь . Я завжди знав що він бурбелить їм прямо в очі , брехнею . Як і Шабунін - Ротердамом , і Бігус - Свинарчуками , і інші журнашлюхи - медіакілери . .
показать весь комментарий
02.10.2020 20:05 Ответить
У Бігуса зв'язки з ФСБ РФ, що він і сам заявляв.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:12 Ответить
Напевно вони йому й підкинули ту брехню по Свинарчуках . Мабуть самі не змогли розкрити канали поставок з заводів паРаші , обладнання і запчастин до військової техніки ЗСУ . Вирішили зробити це руками СБУ і ГПУ , на основі матеріалів розповсюджених БіГусьом .
показать весь комментарий
02.10.2020 20:27 Ответить
Брат жены журналиста Бигуса Андрей Соболев является подполковником ФСБ. Его отец, бывший контрразведчик ФСБ Олег Соболев - сейчас он занимается крупным бизнесом.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:17 Ответить
бигус это тот же дубинский, только в профиль
показать весь комментарий
03.10.2020 01:01 Ответить
И их собачек, которых он "рот ..."
показать весь комментарий
02.10.2020 20:07 Ответить
в мене тільки одне питання
що мама більше любить: Ростов, чи Хайфу?
показать весь комментарий
02.10.2020 19:59 Ответить
мама любит лохов
показать весь комментарий
02.10.2020 20:48 Ответить
дубинский отпетая мерзота, пробу ставить негде - слуга "бени коломойского". как и вся нынешняя власть.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:59 Ответить
отметим - и всех этих чмирей выбрал себе в представителей "мудрый народ". Добавлю, ещё и сегодня последние опросы показывает что очень многие этим довольны, ведь слуги в лидеры до сих пор.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:59 Ответить
Сжечь 3,14дора!
показать весь комментарий
02.10.2020 20:02 Ответить
К бєбєням !
показать весь комментарий
02.10.2020 20:04 Ответить
Дубинский продолжает кампанию по дискредитации Кличко до сих пор. /Теперь понятен источник аргументов противников Кличко.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:02 Ответить
Человек, личность формируется с детства, в семье. Теперь понимаете, что за ублюдошная семейка, в которой родился этот урод?
"Мама любит скорость"... Нет, не так : "мама не знает, что такое совесть!". И никогда не знала, как и ее выродок.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:02 Ответить
Тато Дубінського- житель Донецька, активіст ;республіки;.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:04 Ответить
"Донецкие" - это клеймо на всю жизнь. Без исключений. В их генетическом коде записаны отсутствие совести; цинизм; подмена понятий; безудержная жажда денег; предательство и продажность; показная религиозность.
Если присутствует две-три черты из перечисленных, знайте: перед вами донецкая пошесть, враг Украины.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:15 Ответить
Возмущаться деятельностью "черного PR-щика" это как возмущаться поведением опарыша.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:03 Ответить
пусть ВИТАЛИЙ НАСТУЧИТ ЕМУ ПО ЕГО ГРОМАДНЫМ УШАМ.....)) я как вижу дубинского... так сначала его уши .а потом уже в сё остальное...))
показать весь комментарий
02.10.2020 20:03 Ответить
жопа коломойши!мразота еще та!
показать весь комментарий
02.10.2020 20:06 Ответить
Походу этого Дубинского кто-то заказал. Он куда-то баллотируется?
показать весь комментарий
02.10.2020 20:11 Ответить
Может в жмуры?
показать весь комментарий
02.10.2020 20:13 Ответить
уже в команду 200, пока только кандидатом, но будет принят 100%
показать весь комментарий
02.10.2020 20:15 Ответить
Згадайте замовні протести під НБУ і цькування Смолія. Той же цуцик, тих же хазяїв
показать весь комментарий
02.10.2020 20:13 Ответить
Дубінеску потрібне підвищення кваліфікації. Пропоную направити його на коучинг до Бузини.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:14 Ответить
Виталя, заряди в его собачий рот, сделай доброе дело! За тебя вся Украина проголосует!
показать весь комментарий
02.10.2020 20:15 Ответить
Достойными людьми окружил себя клоун, особенно эта псина бени коломойши, профессиональная шлюха, негде печать ставить, полностью готовый клиент для сбу и набу, работы и бабла всем хватит, надо это животное брать, пока не сделал ноги.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:39 Ответить
Це все один колгоспний цирк, а Зеленський там Верховний Клоун та величний Присєдатєль.
показать весь комментарий
02.10.2020 22:01 Ответить
Дубінський під час Революції Гідності створював і розкручував антимайданівські фейки - розслідування https://newsua.one/news/dubinskii-pid-chas-revolyucii-gidnosti-stvoryuvav-i-rozkruchuvav-antimaidanivski-feiki-rozsliduvannya.html… а в когось були сумніви,що Дубінеску антимайданівець?
А хіба
@ZelenskyyUa
не робив те ж саме на сцені?
показать весь комментарий
02.10.2020 20:49 Ответить
Філатов достойну цьому покидьку приліпив клікуху - "Говорящая ЖОПА Коломойского"!!! И не поспоришь!!!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:20 Ответить
https://twitter.com/Spirit_Ukraine

Хуь@ві Казки
@Spirit_Ukraine

Ад пуст. Все бесы собрались в СН.
показать весь комментарий
02.10.2020 21:34 Ответить
Надеюсь, когда-нибудь Виталя втащит этому ризеншнауцеру, шоб аж кипа слетела!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:38 Ответить
"Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7319
показать весь комментарий
02.10.2020 23:09 Ответить
Это окружение плохое, Бубочка хороший.
(из новой методички зебилов)
показать весь комментарий
03.10.2020 00:43 Ответить
давно пора Виталику, взять и сломать челюсть этому бородатому ******, реально всех достал падаль бенина!
показать весь комментарий
03.10.2020 11:46 Ответить
ТАК ДУБИНСКИЙ ГРЯЗНЫЙ ЖД )))
показать весь комментарий
03.10.2020 13:15 Ответить
Прочитавши всю оцю муйню зробив висновок - не вірити ні одному слову "зеленої" і "голубої" братви. Всі вони з кацапами дурять нарід, щоб його захопити і знищити, а тих хто може працювати - хай працюють під надзором. Партія жидів, кацапів-брехунів.
показать весь комментарий
03.10.2020 14:35 Ответить
 
 