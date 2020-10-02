"Слуга народа" Дубинский по заказу Клименко дискредитировал Кличко во время Евромайдана: предлагал снять фейк о полетах в Москву, - СМИ

Во время Евромайдана Александр Дубинский выполнял заказ окружения Януковича по дискредитации Революции Достоинства и Виталия Кличко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнародовали переписку Дубинского с Ольгой Семченко, главой медиахолдинга "Вести" и гражданской женой тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко. Дубинский расписал план "Майдан меньшинства", который среди прочего включал известный фейк "о проститутках на Майдане", а также "активности" по Кличко. Так, по сценарию Дубинского был снят постановочный видеоролик с участием проституток, которые рассказывали о том, что они оказывают секс-услуги участникам Евромайдана.

Кроме того, Дубинский предложил очернить Виталия Кличко фейковыми полетами в Москву. "Много оговаривается фейковый сюжет о Виталии Кличко (в переписке — ред.). Идея в том, чтобы показать, как Кличко летает в Москву. Для этого Дубинский предлагает арендовать один из чартерных самолетов, которым пользуется и Кличко, сгонять этот самолет в Россию, а потом просто нарисовать данные о пересечении границы. В тексте сюжета, который Дубинский высылает Ольге, отдельно выделено "фотошоп" и "подставной реалистичный спикер", — сообщил Бигус.

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Фейковое "расследование" о полетах Кличко должно было выйти в двух сериях. Дубинский подготовку и дальнейшую рекламу оценил в 50 тыс. долларов. Общая стоимость плана "Майдан меньшинства" составила 500 тыс. долларов.

Дубинский продолжает кампанию по дискредитации Кличко до сих пор. Напомним, 16 июля 2020 года на съезде партии "Слуга народа" с участием президента и высших руководителей страны, Дубинский предложил использовать уголовные дела против окружения Кличко на местных выборах.

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