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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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По итогам саммита с ЕС готовится принятие "амбициозного документа" по дальнейшему сотрудничеству Киева и Брюсселя, - Офис президента

По итогам саммита с ЕС готовится принятие

Совместное заявление лидеров Украины и ЕС по итогам саммита в Брюсселе 6 октября, согласование которого сейчас продолжается, является достаточно амбициозным документом, который фиксирует прогресс по приоритетным для Украины вопросам в отношениях с ЕС,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление сделал заместитель руководитель Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Несмотря на пандемию, которая помешала нам реализовать некоторые планы двусторонних визитов, Украина и ЕС подошли к саммиту с серьезными наработками, которые позволяют обеспечить максимально содержательную и результативную дискуссию на саммите по ключевым вопросам повестки дня", - сказал он комментарии агентству.

Жовква указал, что во время саммита важное внимание будет уделено вопросам возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом контексте к конкретным результатам саммита можно отнести принятие решения ЕС о введении санкций за строительство Россией железной дороги через Керченский мост. Также Украина представит лидерам ЕС инициативу о создании Крымской платформы и планирует обсудить пути привлечения ЕС к ее реализации. Ожидается, что по итогам Самита сторона ЕС подтвердит, что секторальные санкции ЕС против РФ будут оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей. "На сегодняшний день у нас есть полная поддержка со стороны ЕС усилий Украины в рамках мирного урегулирования на Донбассе", - подчеркнул Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Брюсселе 6 октября состоится первый с начала пандемии двусторонний саммит Украина-ЕС

Замглавы ОП также обратил внимание, что будет возобновлено участие Украины в операциях под руководством ЕС после почти 7-летнего перерыва путем направления представителя Украины в состав операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине (EUFOR ALTHEA).

По его словам, Украина представит на саммите свои предложения по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в торговой и отраслевой части. "Актуальность обновления соглашения обусловлена существенными изменениями в структуре экономик Украины и ЕС с момента, когда велись переговоры о соглашении (2007-2011 года), а также новыми тенденциями в развитии ЕС и прогрессом Украины", - пояснил Жовква.

Он подчеркнул, что ожидается договоренность начать в 2021 году совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев готовы поддержать вступление в НАТО и в ЕС, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

В целом, ожидается, что совместное заявление самита подтвердит общую цель по постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС на базе выполнения Соглашения об ассоциации.

Что касается секторального сотрудничества, важным достижением самита станет начало работы экспертной оценочной миссии о готовности Украины к заключению соглашения о так называемом "промышленном безвизе".

Жовква рассказал, что также ожидается согласование сроков подписания Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Кроме того, есть все основания рассчитывать на положительную оценку выполнения Украиной обязательств в рамках безвизового режима и подтверждение готовности ЕС к полному открытию границ для граждан Украины и восстановлению свободы передвижения после улучшения эпидемической ситуации.

Он отметил, что во время самита состоится подписание финансовых соглашений в рамках Европейского инструмента соседства, предусматривающих привлечение помощи ЕС на общую сумму $60 млн, в том числе по поддержке востока Украины (EUR30 млн), поддержке гражданского общества (EUR20 млн) и климата (EUR10 млн).

Также будут подписаны соглашения с Европейским инвестиционным банком, предусматривающих привлечение финансирования на улучшение энергоэффективности общественных зданий (сумма кредита – EUR300 млн) и модернизацию и цифровизация "Укрпошты" (кредит – EUR30 млн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение саммита Украина - ЕС запланировано на 1 октября, - замглавы ОП Жовква

Автор: 

Евросоюз (17267) Офис Президента (1803) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+14
а брюссель знает?
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02.10.2020 20:11 Ответить
+13
а,ну да...

По итогам саммита с ЕС готовится принятие "амбициозного документа" по дальнейшему сотрудничеству Киева и Брюсселя, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6659
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02.10.2020 20:17 Ответить
+8
амбіційна заява - безвізу кирдик?
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02.10.2020 20:12 Ответить
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а брюссель знает?
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02.10.2020 20:11 Ответить
А яке це має значення?
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02.10.2020 20:13 Ответить
а,ну да...

По итогам саммита с ЕС готовится принятие "амбициозного документа" по дальнейшему сотрудничеству Киева и Брюсселя, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6659
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02.10.2020 20:17 Ответить
Та байдуже, що там собі той Зебородько і навіть той Брюсель зі свома "санкціями", разом з так зв. "формулою Штайнмаєра". Для України найголовніше підтримка США та в перспективі членство в НАТО, це №1, усе інше, це вже №2.
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03.10.2020 08:48 Ответить
Доказал, одними матёрными словами говорят, их набор уже заканчивается.
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03.10.2020 08:51 Ответить
амбіційна заява - безвізу кирдик?
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02.10.2020 20:12 Ответить
Взять еще в долг? Амбициозно, че
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02.10.2020 20:12 Ответить
Так ЗЕлупе же сказали, что ЕС - не банкомат.
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03.10.2020 13:36 Ответить
Отказ в кредитах та безвізі?
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02.10.2020 20:12 Ответить
Сорі - відмова
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02.10.2020 20:13 Ответить
Не каже гоп...
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02.10.2020 20:12 Ответить
Не кажи гоп...
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02.10.2020 20:13 Ответить
обісраному клоуну зеленському пообіцяли 50 млн?
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02.10.2020 20:13 Ответить
Какое там! ЕС не банкомат!
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03.10.2020 08:52 Ответить
Хорошо ,главное,чтобы ЕС был в курсе ...
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02.10.2020 20:13 Ответить
І що тут амбіційного? Поклянчити ще грошей? Цирк-шапіто і блазень на арені. Нехай бубочка піаніно візьме і заграє на саміті тоді може й справді дадуть
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02.10.2020 20:24 Ответить
Ну я думаю якщо грандіозний - то як мінімум безвіз відмінять... Ще треба в Грецію скататится - з Томосом "порішать" ...
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02.10.2020 20:39 Ответить
Для зелених важливі не справи, а слова, якими вони розкажуть про них. Бо українці реагують як раз на слова, не контролюючи їх відповідність справам. На жаль.
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02.10.2020 22:16 Ответить
хорошо. правильно.
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02.10.2020 23:59 Ответить
Как бы не получилось как у того пана, обучавшемуся кузнечному делу, - пшик. "Зашквары" стали привычными, "пшиков" не хватает.
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03.10.2020 08:48 Ответить
Дебилам же понятно объяснили , что ЕС не банкомат . А Ослу Оманскому от них кроме бабок не хрена не надо , не нравится ему , когда дяди и тети из ЕС в обмен на бабки требуют бороться с коррупцией и реформы проводить . Ну не может Осел бороться сам с собой и с товарищами олигархами , особенно с Беней. Его надежды сводятся к тому , что ЕС и Штаты просто не допустят до голодных бунтов и хаоса в Украине , но иди знай Осел может и ошибаться . Хаос им точно не нужен , но что бы до него не доводить им проще пустить Осла на мясо.
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03.10.2020 10:40 Ответить
А помните с чего начался обратный отсчёт правления петуховича? С саммита Украина-ЕС. Вобщем, пристегните ремни - зебилов ждет грандиозный шухер
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03.10.2020 11:43 Ответить
Я думаю ,называется этот документ,окончание безвизового вьезда граждан Украины на территорию ЕС ! Так или по другому?
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03.10.2020 12:31 Ответить
ПОРА ОТРЕЗАТЬ МОСКВУ И ПИТЕР !!!
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03.10.2020 13:49 Ответить
Зеленсеий и балалайка
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03.10.2020 15:03 Ответить
 
 