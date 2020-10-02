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Чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло, нужно провести судебную реформу, - посол Фельдгузен

Чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло, нужно провести судебную реформу, - посол Фельдгузен

В Украине необходимо провести судебную реформу, для того, чтобы количество немецких инвестиций в страну возросло.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мне очень грустно было, когда я приехала год назад: немецкие инвестиции пока что на том же уровне, что и в 2015 году, когда я оставила Украину в последний раз. Это, честно говоря, из-за недостатка судебной реформы. Просто наши инвесторы не считают, что они могут здесь защитить свои права перед справедливым судом, и это им мешает прийти. Все об этом знают, потому что одна компания рассказывает другой. Это очень плохо. Я со всеми сейчас об этом говорю, потому что заинтересованность немецких инвесторов была большой до кризиса, и, я думаю, будет большой после кризиса", - сказала посол.

Фельдгузен подчеркнула, что сейчас в Украине есть "окно возможностей", чтобы делать больше, для того, чтобы судебная реформа началась.

"И украинский народ, я думаю, хочет справедливого суда, судебную реформу. Наши инвесторы этого хотят. Я думаю, что малый и средний бизнес в Украине также этого хочет. Больше всего большие компании и олигархи заинтересованы, чтобы ничего не изменилось. Но это будет очень сложная работа. И мне кажется, что всем надо сотрудничать, чтобы этот риск преодолеть", - добавила посол ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год, который работаю в Киеве, слышала столько абсурдных историй об украинских судах, что иногда мне кажется, что я живу в сериале, - посол Германии Фельдгузен

Дипломат также отметила, что из-за кризиса вокруг Covid-19 Германия могла бы перевезти в Украину свои производства лекарств.

"Я думаю, что мы можем перевезти сюда производства, например, лекарств, которые сейчас в Китае или Индии, мы поняли, что лучше иметь их ближе, есть логистические проблемы их привезти в Германию. Фармацевтическая отрасль в Украине - достаточно сильная. И, честно говоря, единственная новая инвестиция в последние месяцы - это было приобретение одного фармацевтического завода в Белой Церкви немецкой кампанией", - сказала Фельдгузен.

Также читайте: Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен

Автор: 

Германия (7070) инвестиции (1165) судебная реформа (1802) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+11
Ну привет ,а Петина реформа не подходит? .. а он говорил, что всё чики-пики
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02.10.2020 20:15 Ответить
+10
какике судебные реформы?
на венедиктову тока взлянуть, заплакать и забыть.
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02.10.2020 20:16 Ответить
+10
Портнов вернулся, теперь все ускорится..
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02.10.2020 20:19 Ответить
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Ну привет ,а Петина реформа не подходит? .. а он говорил, что всё чики-пики
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02.10.2020 20:15 Ответить
німцям не підходить, їм "Північний потік-2" підходить.
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02.10.2020 20:17 Ответить
Конечно, кацапы Сименс на болту с левой резьбой крутнули и ничего, облизнулись и дальше работают, а в Украине для них всегда будет не так
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02.10.2020 20:31 Ответить
А пете её и не дали закончить, вувузелы с вовками сговорились страну поделить.
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02.10.2020 20:19 Ответить
Портнов вернулся, теперь все ускорится..
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02.10.2020 20:19 Ответить
Реформа Януковича подходила. Но Майдан все испортил.
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02.10.2020 20:19 Ответить
Её довести до конца надо было, как было расписано по срокам.. А умники тормознули полтора года назад.
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02.10.2020 21:18 Ответить
Разруха - она в головах.
Самая главная Петина реформа - безвиз.
Народ начал ездить в цивилизацию. Их дети уже будут другими.
Лет через 30 может быть всё и у нас заработает, если российским лаптем всё не накроется из-за клоунов-агентов.
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02.10.2020 21:18 Ответить
Шо, Апять провести? Скільки ж можна...
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02.10.2020 20:15 Ответить
Ну так "підрахуй" ківалов чергову партію суддів наштампував треба ж їх трудовлаштувати щоб вони повернули собі потрачені на "науку" гроші!!!
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02.10.2020 20:18 Ответить
А як називається спеціальність у вузі, де на суддів навчають?
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02.10.2020 20:20 Ответить
Це ти у підрахуя спитай - в його "академії" таких штампують.
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02.10.2020 20:22 Ответить
Тобто комент просто так, а питати щось я мушу. )))
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02.10.2020 20:26 Ответить
Бухати припиняй - відпустить!
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02.10.2020 20:38 Ответить
У кого что болит, тот о том и говорит. )))
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02.10.2020 20:46 Ответить
какике судебные реформы?
на венедиктову тока взлянуть, заплакать и забыть.
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02.10.2020 20:16 Ответить
Її (реформу) вже іспішно провадили, провадять і все інше.
Влада працює сама на себе та на свою корпоративну недоторканість.
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02.10.2020 20:16 Ответить
Супер!!! Так працює, як в усі часи і в будь-якій країні.
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02.10.2020 20:18 Ответить
Порівнювати одне з перших місць по корупції з іншими?
Мені здається, що ми вже переплюнули зіибабве.
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02.10.2020 20:23 Ответить
Можна посилання на "одне з перших місць в корупції", плізззз...
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02.10.2020 20:25 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption&ved=2ahUKEwjLrfm0t5bsAhXs-ioKHaROBKEQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw0cB-GpnUB1b4v4YrdZbk3J&cshid=1601660081323

Це анти рейтинг. 126 місце з 189
Ви пишаєтеся?
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02.10.2020 20:36 Ответить
А можна посилання зробити активним, аби дійсно було чим пишатися?
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02.10.2020 20:47 Ответить
Скопіюй встав в у пошук, я з планшета і браузер не дозволяе дати активне.
Тому пішов в сраку, там собою і пишайся.
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02.10.2020 20:53 Ответить
Тобто всралася невістка, бо твої труси смердять?
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02.10.2020 21:07 Ответить
Бизнес няни из СБУ, ЗЕшобла, жулье из европейской солидарности энд жопоблока, и лично судья Вовк, передают немецкому послу большой привет
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02.10.2020 20:17 Ответить
Ви дали виключно ПОВНУ оцінку стану справ на теперішній момент!
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02.10.2020 20:24 Ответить
И не только немцы
Австрийцы тоже готовы вкладывать в Украину , но надо убрать судейско криминальную мафию
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02.10.2020 20:18 Ответить
які інвестиції ?? ви це про що ?? Який дурень буде вкладати бабло в країну Зімбабве де день через день рейдерські захоплення ?? Кому з західників потрібен цей головняк?
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02.10.2020 20:18 Ответить
а де в статті йдеться про цю країну?
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02.10.2020 20:22 Ответить
При Порошенко было все нормально с инвестициями и рост экономики был.Сегодня Украине не даст бабло НИКТО...Жуйте 73 % Зелемойских...
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02.10.2020 20:21 Ответить
Ніколи в Україні не було нормально з інвестиціями. І точно, що ще довго не буде.
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02.10.2020 20:24 Ответить
Не неси херню. Посмотри на 2005-2008-й года. Было все очень даже неплохо. Но потом пришел петухович со своей бандой.
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02.10.2020 22:33 Ответить
Подивився. Вісім цифр і тире, а де інвестиції?
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03.10.2020 06:55 Ответить
Все призывают и призывают, но проблемы правильное понимание, что не выгодна реформа нашей элите, нашим олигархам и высшим чиновникам у власти, ведь тогда надо же по закону жить, а кто же добровольно откажется от халявы или кому нужны конкуренты в виде инвестиций, где они полноправные паны? Вот что делать дальше, кроме призывов, кто бы сказал.
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02.10.2020 20:22 Ответить
Уже не только украинцы, уже и немцы хотят устранения суддейской мафии.
А Зеленский укрепляет ее армией Портнова.
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02.10.2020 20:23 Ответить
Выходит в раисси судебная система эффективнее, чем у нас, раз немецких инвестиций у них на порядок больше? По-моему бред, инвестициям нужна в первую очередь прибыль, и если её нет, никакие идеальные суды не помогут. Хотя суды важны конечно.
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02.10.2020 20:24 Ответить
Доречно , завод "фольксваген" на росії побудували , а не в Україні .
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02.10.2020 20:32 Ответить
Ага, кацапские полуседаны нигде кроме ********* так и не продают.
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02.10.2020 22:37 Ответить
Канечно у кацапов на порядок больше ведь у них нефтегазодоллары и в 4 раза больше народа чем у нас.
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02.10.2020 22:36 Ответить
При Порошенко миллиардеры Коломойский Новинский,Фирташ,Ведмедчук и прочие Могилевичи тот же Зеленский зарабатывали бабло нехило...Плохой Порох был Болваны блин...
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02.10.2020 20:26 Ответить
а в нас тут, як раз, при владі Великий Реформатор
він реформував гру на фортепіано так, що вона вже ніколи не буде, як раніш
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02.10.2020 20:27 Ответить
А як жеж 145 успішних реформ попередника ?
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02.10.2020 20:33 Ответить
а як жеж 0 реформ задніка?
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02.10.2020 20:41 Ответить
А інвестиційні няні?!
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02.10.2020 20:56 Ответить
На сайте Кабмина есть все данные начиная с 2014 года и по сегодня по экономике.Кто из вас смотрел данные? НИКТО... уверен.А там много интероесного про Яценюка и Гросмана.. .
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02.10.2020 20:32 Ответить
В Україні судовою системою керує якийсь кацапський зоофіл.
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02.10.2020 20:52 Ответить
Для зеленых идиотов судреформа - это неактуально,вот кассовые аппараты малому бизнесу - это первая необходимость для страны,или там холокостный мемориал на путинские деньги,или опять поднять тарифы ради интересов ахметки,или акцизы на автогаз поднять поднять ради интересов бени.
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02.10.2020 20:53 Ответить
та ні, треба просто перестати обирати дурнів!! Але з нашим дурним народом це неможливо
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02.10.2020 21:33 Ответить
Лучший способ узнать про успехи в судебной реформы зе-коМанды почитать в новости: там что не день то очередной рейдерский захват: то агрофирмы, то нефтехранилища, то жилого комплекса. Каких вам еще реформ от зеленского не хватает?!
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02.10.2020 22:42 Ответить
воно бені треба?.. у нього є окружний адмінсуд..
там все чесно..
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02.10.2020 23:16 Ответить
фрау, здесь безбожники в судах заседают, какие инвестиции?
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02.10.2020 23:44 Ответить
Конечно, судебную реформу необходимо делать.
Но в начале 90-х нам говорили, что как только произойдет приватизация гос. имущества, то мы заживем как на Западе. Но нас обманули, только все разокрали, а многое спустили на металолом.
Теперь говорят, что чтобы жить хорошо, нам нужны иностранные инвестиции. Может снова врут? Кстати, еще хотят додерибанить гос имущество.
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02.10.2020 23:56 Ответить
 
 