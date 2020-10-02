Чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло, нужно провести судебную реформу, - посол Фельдгузен
В Украине необходимо провести судебную реформу, для того, чтобы количество немецких инвестиций в страну возросло.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мне очень грустно было, когда я приехала год назад: немецкие инвестиции пока что на том же уровне, что и в 2015 году, когда я оставила Украину в последний раз. Это, честно говоря, из-за недостатка судебной реформы. Просто наши инвесторы не считают, что они могут здесь защитить свои права перед справедливым судом, и это им мешает прийти. Все об этом знают, потому что одна компания рассказывает другой. Это очень плохо. Я со всеми сейчас об этом говорю, потому что заинтересованность немецких инвесторов была большой до кризиса, и, я думаю, будет большой после кризиса", - сказала посол.
Фельдгузен подчеркнула, что сейчас в Украине есть "окно возможностей", чтобы делать больше, для того, чтобы судебная реформа началась.
"И украинский народ, я думаю, хочет справедливого суда, судебную реформу. Наши инвесторы этого хотят. Я думаю, что малый и средний бизнес в Украине также этого хочет. Больше всего большие компании и олигархи заинтересованы, чтобы ничего не изменилось. Но это будет очень сложная работа. И мне кажется, что всем надо сотрудничать, чтобы этот риск преодолеть", - добавила посол ФРГ.
Дипломат также отметила, что из-за кризиса вокруг Covid-19 Германия могла бы перевезти в Украину свои производства лекарств.
"Я думаю, что мы можем перевезти сюда производства, например, лекарств, которые сейчас в Китае или Индии, мы поняли, что лучше иметь их ближе, есть логистические проблемы их привезти в Германию. Фармацевтическая отрасль в Украине - достаточно сильная. И, честно говоря, единственная новая инвестиция в последние месяцы - это было приобретение одного фармацевтического завода в Белой Церкви немецкой кампанией", - сказала Фельдгузен.
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Самая главная Петина реформа - безвиз.
Народ начал ездить в цивилизацию. Их дети уже будут другими.
Лет через 30 может быть всё и у нас заработает, если российским лаптем всё не накроется из-за клоунов-агентов.
на венедиктову тока взлянуть, заплакать и забыть.
Влада працює сама на себе та на свою корпоративну недоторканість.
Мені здається, що ми вже переплюнули зіибабве.
Це анти рейтинг. 126 місце з 189
Ви пишаєтеся?
Тому пішов в сраку, там собою і пишайся.
Австрийцы тоже готовы вкладывать в Украину , но надо убрать судейско криминальную мафию
А Зеленский укрепляет ее армией Портнова.
він реформував гру на фортепіано так, що вона вже ніколи не буде, як раніш
там все чесно..
Но в начале 90-х нам говорили, что как только произойдет приватизация гос. имущества, то мы заживем как на Западе. Но нас обманули, только все разокрали, а многое спустили на металолом.
Теперь говорят, что чтобы жить хорошо, нам нужны иностранные инвестиции. Может снова врут? Кстати, еще хотят додерибанить гос имущество.