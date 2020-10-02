Обеспечение снайперских подразделений находится на должном уровне и не нуждается в дополнительной помощи, - Сухопутные войска ВСУ
Обеспечение снайперских подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины находится на должном уровне и военнослужащие не нуждаются в дополнительной помощи для приобретения теплого обмундирования и обуви.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время в отдельных средствах массовой информации и на интернет-ресурсах распространяется информация с призывами к гражданам Украины по сбору денежных средств на закупку теплого обмундирования и обуви для военнослужащих-снайперов. С целью недопущения некорректного понимания ситуации, попыток манипуляции общественным мнением предоставляем разъяснения по обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день личный состав всех без исключения снайперских подразделений Сухопутных войск ВСУ полностью обеспечен надлежащим вещевым имуществом, в том числе теплым зимним и необходимым инвентарным имуществом.
"Вместе с тем, группой подготовки снайперов командования Сухопутных войск ВСУ проводится постоянная работа по совершенствованию как системы подготовки снайперов, так и экипировки с учетом стандартов НАТО и опыта АТО/ООС.
Так, были разработаны предложения о внесении изменений в нормы обеспечения снайперов. Согласно этим нормам служебная одежда, предметы экипировки, оружие и снаряжение снайпера будут соответствовать стандартам НАТО.
"Сформирована потребность и спланирован соответствующий финансовый ресурс. Закупку этого имущества планируется начать уже в конце текущего года и продолжить в течение 2021 года, а обеспечение будет осуществляться после прохождения военнослужащими-снайперами соответствующей профессиональной подготовки в школе снайперов Сухопутных войск ВСУ и получения сертификата снайпера. Таким образом, реальное состояние обеспечения снайперских подразделений находится на должном уровне и не нуждается в дополнительной помощи", - заявили в Сухопутных войсках.
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У Ріфа сьогодні день народження.
В ФБ буде багато привітань, які він не прочитає. За інших обставин в цей день друзі взяли б пляшечку віскаря, смаколики дітям і були б пісні, сміх, радість, багато гумору - як зазвичай. Але не сьогодні, вірно?
Проте я точно знаю те, чому він буде дійсно радіти. Це ті смаколики дітям, які ви не зможете принести, але його дружина купить, якщо буде за що купити. Це впевненість, що родині є за що придбати їжу, одяг, медичні маски, антисептик, ліки.
І це буде найкраще привітання, бо коли ти там, більш за все виносить мозок власна безпорадність по відношенню до рідних та їх проблем.
Мова не йде про великі суми, повірте, як волонтер я точно знаю, що 50- 100 грн, але всією патріотичною спільнотою рятує світ.
Давайте привітаємо Ріфа!
Юля Кузьменко і вся група підтримки.
Ще важливо всім патріотам зібратися в Києві 6 жовтня 14.00 в суді Солом'янська 2А. Це реальна можливість здобути справедливу свободу політв'язню Андрію Антоненку!!! Просимо підтримати сержанта ССО Ріффмастера небайдужим зі всіх областей України!
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козломордый детектед. в бан урода!
На тому виступі у Домі Офіцерів, Порошенком було сказано: «Українська Армія, все одно б перемогла россійських агресорів, але без Добробатів, це було б набагато важче.»
(в тире или на стрельбище...это не то....ибо кроме прицельной стрельбы (со всевозможными поправками) необходимо отрабатывать умение маскироваться на местности и "обживать" саму местность, плюс маршрут отхода и прикрытия (т.е взаимодействия с другими подразделениями)
снайперам всегда не хватает современных разработок, дополняющих их безопасность и усиливающие их опасность для врага...