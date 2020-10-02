В Харькове проректор университета задержан на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке проректора одного из университетов Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Проректор вуза хотел получить 21 тыс. грн за решение вопроса по заключению договора на ответственное временное хранение имущества предпринимателя на территории образовательного учреждения.

Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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