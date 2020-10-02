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Новости Взяточники
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В Харькове проректор университета задержан на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке проректора одного из университетов Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Харькове проректор университета задержан на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция 01

Проректор вуза хотел получить 21 тыс. грн за решение вопроса по заключению договора на ответственное временное хранение имущества предпринимателя на территории образовательного учреждения.

Взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Житомире доцент университета задержан при получении 2 900 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Харькове проректор университета задержан на взятке 21 тыс. грн, - Нацполиция 02

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Смотрите: Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6183) вуз (907) Нацполиция (16559) Харьков (7570)


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Топ комментарии
+1
Проєктор мав засвітітись - засвітився ****.
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02.10.2020 21:34 Ответить
+1
Юридический, этот универ есть кузница коррупции ,потом коммерческие суды благодаря депутатам , законами крутят как им выгодно или как сверху скажут, вы думаете взяточник будет сидеть от 5 лет до 8 лет? СМЕШНЫЕ ВЫ.
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02.10.2020 22:37 Ответить
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Проєктор мав засвітітись - засвітився ****.
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02.10.2020 21:34 Ответить
Это проректор Харьковского университета Воздушных сил. Ну не пруха этому универу
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02.10.2020 22:23 Ответить
Тацій не бере - брехня.
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02.10.2020 21:36 Ответить
на то він і проректор щоб головою не брати а - заробляти ...
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02.10.2020 21:59 Ответить
И шо, посадят? Кого уже посадили зе-борцуны с корупцией?
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03.10.2020 09:35 Ответить
А чего так скромно? Сказали А - говорите и Б. Что за универ?
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02.10.2020 22:30 Ответить
Юридический, этот универ есть кузница коррупции ,потом коммерческие суды благодаря депутатам , законами крутят как им выгодно или как сверху скажут, вы думаете взяточник будет сидеть от 5 лет до 8 лет? СМЕШНЫЕ ВЫ.
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02.10.2020 22:37 Ответить
140 реформ за пять лет.(2014-2019)И та же безнадёга?Не поверю.Та же азиатская безнаказанная корупция?!Это злые наговоры.Попытка очернить все понимаем кого.
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03.10.2020 00:12 Ответить
для себя, что ли?
всё - в семью, всё - деткам...
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03.10.2020 07:20 Ответить
 
 