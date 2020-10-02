Ан-26 мог рухнуть под Харьковом из-за того, что летчики не вовремя выпустили закрылки, - летчик-испытатель Лиходид
Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом могла стать ошибка летчиков, не вовремя выпустивших закрылки.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил летчик-испытатель Александр Лиходид, информирует Цензор.НЕТ.
"Там, очевидно, были довыпущены закрылки. Есть такая часть крыла, которая выполняет функции свои на взлете и на посадке. Но в некоторых случаях с закрылками нужно быть очень осторожным, потому что при подъемной силе они дают очень большое сопротивление. ... Падает скорость... И самолет сваливается. ... Вот так может быть", - озвучил он свою версию случившегося.
По словам Лиходида, возраст самолета вряд ли могут стать причиной катастрофы.
"Там ничего нового уже не придумаешь на Ан-26, надежнейшая машина. То, что она старая - это другой вопрос. Но над нами летали Б-52, которым уже по 60 лет. Ту-95 сейчас летают - им тоже 60 лет. ... Не стоит на старом самолете планировать убиться. Ну, нет такого. Старый - он обслуженный, вопросов нет", - пояснил летчик.
Читайте на Цензор.НЕТ: Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было
Также маловероятно, что причиной катастрофы стал отказ одного из двигателей, считает Лиходид.
"Здесь наложился отказ (двигателя. - Ред.). Но это отказ некритичный, вы поймите, что с такими отказами курсанты 4-го курса вдвоем на Ан-26 - они делают 40% посадок. Выключают на любой траектории: в зоне, на кругу, после взлета. Два курсанта 4-го курса, пацанам по 19-20 лет", - сказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Ректор Харьковского университета Воздушных сил Туринский рассказал хронологию авиакатастрофы под Чугуевом: Ан-26 доложил о готовности к посадке в 20:44, другой самолет сел в 20:40
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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а потом будем гадать, когда они появились - в момент "включения фар" или при "столкновении с землей"...эти два варианта навязывают нам "эксперты"...
и еще свидетель, кажется тарасов, который своими глазами видел падающий самолет, который не горел и загорелся при ударе о землю...ему включенные фары глаз не заслепили
2. Крушение произошло, после отказа датчика и последующей попытки зайти на посадку, что не похоже на действие для взрывного устройства
3. Вы что хотите испортить Клоуну "Мирный план"?! Записать в жертвы 20 подростков, которые бы повисли тяжким грузом на рейтинге безмозглого главнокомандующего?! Ага щазззз! Про такие выводы комиссии сразу можете забыть!!!
А даже если и был "при чем" и отказал, то они все равно могли преспокойно его посадить скорректировав тягу механикой (рули, закрылки). Эти самолеты расчитаны на отказ 1 двигателя. Т.е. полюбому была ошибка пилота!
Остается вероятность, что ошибка пилота была вызвана ошибочными показаниями датчиков, но это будет видно после расшифровки самописцев пишущих приборы.
В любом случае, пока это самое правдоподобное объяснение
Вот же блин докалупался к слову, я уже объяснил, что имел в виду - это новостной портал, а не форум специалистов, тут не до корректности терминологии!!!
А в эродинамике и гидродинамике, разбираюсь получше вашего и отлично знаю, и что такое число Рейнольдса, и что такое ламинарный и турбулентный поток, и что такое сопротивление формы...И в теории крыла кое что понимаю
а так да,это гипотетически возможная причина...в числе еще около десятка остальных
двигатель, давно выробатавший свой ресурс, не в счет.
главный вопрос - сколько летчики провели в тренажере - тренируя посадку с отказавшим двигателем в ночное время - и как давно это было
и с етого надо начинать.
действия екипажа в аварийной ситуации ето все таки пункт 2.
так в том-то и дело - отказ двигателя не может быть причиной крушения (если пилоты способны с этим справиться).
Салленбергер посадил [b] реактивный [/b] самолет при отказе всех двигателей, а реактивный без тяги управляется намного хуже чем АН-26
тут не надо спешить и вешать сразу всех собак на екипаж.
цель расследования в конце концов, ето предотвратить подобные катастрофы в будующем, а значит нужна правда.
Рассеялось внимание на фоне усталости
тут ответственность на руководителе полетов
Монотонно отрабатывали одно и то же упражнение.
Монотонность тоже утомляет.
но что-то не спешат обнародовать... значит есть что скрывать?
"человеческий фактор"... только ...чей? на погибших легче всего навесить
2) Уникальные кадры падения АН-26 под Балашовом, 23 червня 2017
https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE
Тут видно, що один рушій нерухомий, а другий не витягує - немає тяги - і літак падає, зогорівся; загинули люди.
3) Самолет Ан-26 набитый деньгами разбился в Южном Судане. Погибли 17 человек, груз загорелся, 22 серпня 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=zArhovF8lMg
То чи такий вже надійний АН-26 якщо в нього зношені рушії???
Черные ящики расшифрованы. Публикуйте данные, будет видно.
Скорее так и было, довыпустили закрылки и начали догонять скорость двигателем с неисправной ИКМ (руд вышел более 34 по УПРТ), хотя заранее знали об отказе. Жаль пацанов.