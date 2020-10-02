Ан-26 мог рухнуть под Харьковом из-за того, что летчики не вовремя выпустили закрылки, - летчик-испытатель Лиходид

Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом могла стать ошибка летчиков, не вовремя выпустивших закрылки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил летчик-испытатель Александр Лиходид, информирует Цензор.НЕТ.

"Там, очевидно, были довыпущены закрылки. Есть такая часть крыла, которая выполняет функции свои на взлете и на посадке. Но в некоторых случаях с закрылками нужно быть очень осторожным, потому что при подъемной силе они дают очень большое сопротивление. ... Падает скорость... И самолет сваливается. ... Вот так может быть", - озвучил он свою версию случившегося.

По словам Лиходида, возраст самолета вряд ли могут стать причиной катастрофы.

"Там ничего нового уже не придумаешь на Ан-26, надежнейшая машина. То, что она старая - это другой вопрос. Но над нами летали Б-52, которым уже по 60 лет. Ту-95 сейчас летают - им тоже 60 лет. ... Не стоит на старом самолете планировать убиться. Ну, нет такого. Старый - он обслуженный, вопросов нет", - пояснил летчик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было

Также маловероятно, что причиной катастрофы стал отказ одного из двигателей, считает Лиходид.

"Здесь наложился отказ (двигателя. - Ред.). Но это отказ некритичный, вы поймите, что с такими отказами курсанты 4-го курса вдвоем на Ан-26 - они делают 40% посадок. Выключают на любой траектории: в зоне, на кругу, после взлета. Два курсанта 4-го курса, пацанам по 19-20 лет", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Ректор Харьковского университета Воздушных сил Туринский рассказал хронологию авиакатастрофы под Чугуевом: Ан-26 доложил о готовности к посадке в 20:44, другой самолет сел в 20:40

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.