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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Ан-26 мог рухнуть под Харьковом из-за того, что летчики не вовремя выпустили закрылки, - летчик-испытатель Лиходид

Ан-26 мог рухнуть под Харьковом из-за того, что летчики не вовремя выпустили закрылки, - летчик-испытатель Лиходид

Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом могла стать ошибка летчиков, не вовремя выпустивших закрылки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил летчик-испытатель Александр Лиходид, информирует Цензор.НЕТ.

"Там, очевидно, были довыпущены закрылки. Есть такая часть крыла, которая выполняет функции свои на взлете и на посадке. Но в некоторых случаях с закрылками нужно быть очень осторожным, потому что при подъемной силе они дают очень большое сопротивление. ... Падает скорость... И самолет сваливается. ... Вот так может быть", - озвучил он свою версию случившегося.

По словам Лиходида, возраст самолета вряд ли могут стать причиной катастрофы.

"Там ничего нового уже не придумаешь на Ан-26, надежнейшая машина. То, что она старая - это другой вопрос. Но над нами летали Б-52, которым уже по 60 лет. Ту-95 сейчас летают - им тоже 60 лет. ... Не стоит на старом самолете планировать убиться. Ну, нет такого. Старый - он обслуженный, вопросов нет", - пояснил летчик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было

Также маловероятно, что причиной катастрофы стал отказ одного из двигателей, считает Лиходид.

"Здесь наложился отказ (двигателя. - Ред.). Но это отказ некритичный, вы поймите, что с такими отказами курсанты 4-го курса вдвоем на Ан-26 - они делают 40% посадок. Выключают на любой траектории: в зоне, на кругу, после взлета. Два курсанта 4-го курса, пацанам по 19-20 лет", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Ректор Харьковского университета Воздушных сил Туринский рассказал хронологию авиакатастрофы под Чугуевом: Ан-26 доложил о готовности к посадке в 20:44, другой самолет сел в 20:40

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) шоу Шустера (315)


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Топ комментарии
+10
Самая вероятная версия которая была озвучена до этого времени.В 95 % случаев авиакатастроф виноват человеческий фактор.
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02.10.2020 21:39 Ответить
+7
Исключать ничего нельзя... "И на старуху бывает проруха"(с) По себе знаю, что вроде уже все выработано до автоматизма, и тут, фиг его знает по какой причине, запариваешь бок... Недовключил или недотянул... Но это совсем не значит, что нужно все повесить на погибших... Нужно расследовать все... И так, чтобы к этому расследованию было доверие...
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02.10.2020 21:55 Ответить
+5
При падении давления в системе ИКМ менее 10кг/см2 и перемещении РУД из положения ПМГ ДО 34-36 по УПРТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОФЛЮГИРОВАНИЕ ВИНТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ. В данном случае это и произошло скорее всего плюс закрылки 38, мгновенный крен и разворот в сторону отказавшего и все. Заходили-бы с закрылками 10 или 15 справилися бы.
Скорее так и было, довыпустили закрылки и начали догонять скорость двигателем с неисправной ИКМ (руд вышел более 34 по УПРТ), хотя заранее знали об отказе. Жаль пацанов.
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02.10.2020 23:18 Ответить
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Самая вероятная версия которая была озвучена до этого времени.В 95 % случаев авиакатастроф виноват человеческий фактор.
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02.10.2020 21:39 Ответить
давайте дождемся экспертизы на предмет наличия следов взрывчатого вещества...о котором сегодня оповестило гбр..
а потом будем гадать, когда они появились - в момент "включения фар" или при "столкновении с землей"...эти два варианта навязывают нам "эксперты"...
и еще свидетель, кажется тарасов, который своими глазами видел падающий самолет, который не горел и загорелся при ударе о землю...ему включенные фары глаз не заслепили
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02.10.2020 22:10 Ответить
1. Взрыва никто не слышал и не наблюдал
2. Крушение произошло, после отказа датчика и последующей попытки зайти на посадку, что не похоже на действие для взрывного устройства
3. Вы что хотите испортить Клоуну "Мирный план"?! Записать в жертвы 20 подростков, которые бы повисли тяжким грузом на рейтинге безмозглого главнокомандующего?! Ага щазззз! Про такие выводы комиссии сразу можете забыть!!!
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02.10.2020 22:34 Ответить
Я сразу говорил, что двигатель не при чем!
А даже если и был "при чем" и отказал, то они все равно могли преспокойно его посадить скорректировав тягу механикой (рули, закрылки). Эти самолеты расчитаны на отказ 1 двигателя. Т.е. полюбому была ошибка пилота!
Остается вероятность, что ошибка пилота была вызвана ошибочными показаниями датчиков, но это будет видно после расшифровки самописцев пишущих приборы.
В любом случае, пока это самое правдоподобное объяснение
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02.10.2020 22:28 Ответить
Тяга корректируется только тягой, иначе потеряешь высоту, что на посадочном курсе фатально.Мгновенно обороты на работающей силовой установке не вырастут, нужно некоторое время. Вот его и не хватило.
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02.10.2020 22:43 Ответить
Имелось в виду не корректировка абсолютного значения тяги, а корректировка ее неравного распределения (вектора сил). И что значит времени не хватило?! Про инерцию массы слышали, а про крылья у самолета... тоже не?! Поэтому, даже если навернутся все двигатели, ЛЮБОЙ, даже самый ******** самолет, хоть пару минут, худо-бедно но будет планировать! Поэтому времени добавить тяги вполне достаточно. А по вашим высказываниям, выходит, что как только тяга падает, самолет моментально входит в пике, как будто это не самолет а булыжник с пропеллером
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03.10.2020 18:57 Ответить
За 30 лет в авиации я совсем чуть-чуть, что-то, канешна, узнал. Сынок, ты про аэродинамику хоть что-то слышал? Или тока про "неравное распределение тяги"? Ну как так можно, нихера не зная лезть со своими умозаключениями?
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03.10.2020 20:42 Ответить
Мария, Вы случайно не та самая "бабушка с половым органом дедушки..."?!
Вот же блин докалупался к слову, я уже объяснил, что имел в виду - это новостной портал, а не форум специалистов, тут не до корректности терминологии!!!
А в эродинамике и гидродинамике, разбираюсь получше вашего и отлично знаю, и что такое число Рейнольдса, и что такое ламинарный и турбулентный поток, и что такое сопротивление формы...И в теории крыла кое что понимаю
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03.10.2020 23:12 Ответить
Винні льотчики. Аякже...
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02.10.2020 21:39 Ответить
скорее всего не летчики, а те кто контролирует их навыки
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02.10.2020 21:51 Ответить
по статистиці найчастіше розбиваються досвідчені льотчики після 700 годин нальоту - у них притупляється інстинкт самозбереження
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03.10.2020 00:10 Ответить
да к сожалению это так и не всегда пилоты а техники на земле топливозаправщик цистерну которого вовремя не помыли засор попал в топливо и все маслопровод попало грязное масло опять же по недосмотру.. бывало так что техник закручивал гайку она сама слетела внутри крыла пробила топливный бак а он резиновый и топливо потекло а уже на стоянке топливо попало на раскаленный двигатель и все бабах и нема самолета... авиация на то и самая опасная что там нет на глазок или не по регламенту написано 200 моточасов все 199.999 натикало а техники уже стоят у прибора двигателя и готовятся к регламентным работам... вот есть такой похожий на АН 26 самолет фарнко итальянской корпорации АТР АТР 42-72... там еще модификации так вот там по регламенту строгому снимают двигатель например правый и меняют местами с левым- а почему- да потому- что в самолете этом нет ВУС вольтажное устройство старта чтобы самолет запускался в нашем АН 26 он был у военных 99% имеют такие ВУС гражданские имеют реактивные все а вот турбовинтовые не все Бомбардирер ДАШ Q8-200-300-400 имеет а ATR42-72.... не имеет- а стартовый там правый запуск с зарядного пускового на аэродроме - а поскольку правый стартовый и рулежный т.е. при рулежке после посадки левый выключают- а правый крутит- так вот перевешивая двигатели через равные промежутки МОТОЧАСОВ уравнивают равномерность износа обоих двигателей...а если пропустить регламент перестановки что будет ясно что ЧП будет...
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02.10.2020 21:54 Ответить
Началось....Вот так летают летчики и гадают при каждой посадке-а вовремя ли мы закрылки выпустили или уже поздно?
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02.10.2020 21:40 Ответить
сильно много колбасы
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02.10.2020 21:40 Ответить
Пусть в начале расследуют, зачем гадать.
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02.10.2020 21:41 Ответить
Гадание на кофейной гуще? Про блок сбора полетной информации не слышал?
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02.10.2020 21:42 Ответить
у него нет допуска к материалам ОК.они арестованы ДБР.
а так да,это гипотетически возможная причина...в числе еще около десятка остальных
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02.10.2020 22:04 Ответить
человеческий фактор.
двигатель, давно выробатавший свой ресурс, не в счет.
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02.10.2020 21:44 Ответить
этот тип самолетов может садиться вообще без двигателей - как планер

главный вопрос - сколько летчики провели в тренажере - тренируя посадку с отказавшим двигателем в ночное время - и как давно это было
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02.10.2020 21:50 Ответить
не большой авиатор, но отказавший в пoлете двигатель уже предполагает внештатную ситуацию и отказала техника.
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02.10.2020 21:55 Ответить
отказ двигателя - ситуация, безусловно, нештатная - но для АН-26 не фатальная - если летчики, конечно, натренированы как в ней действовать
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02.10.2020 21:57 Ответить
дождемся результатов расследования, но первопричина вроде была отказ двигателя
и с етого надо начинать.
действия екипажа в аварийной ситуации ето все таки пункт 2.
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02.10.2020 22:03 Ответить
есть надежда, что результаты нам честно расскажут ?
так в том-то и дело - отказ двигателя не может быть причиной крушения (если пилоты способны с этим справиться).
Салленбергер посадил [b] реактивный [/b] самолет при отказе всех двигателей, а реактивный без тяги управляется намного хуже чем АН-26
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02.10.2020 22:11 Ответить
все о чем я говорю, ето надо пройти всю цепочку, с момента возникновения нештатной ситуации до момента крушения самолета.
тут не надо спешить и вешать сразу всех собак на екипаж.
цель расследования в конце концов, ето предотвратить подобные катастрофы в будующем, а значит нужна правда.
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02.10.2020 22:17 Ответить
Вы внимательно читаете что Вам пишут ? Отказ двигателя не может быть причиной катастрофы если пилоты "компетентны". А до того чтоб вешать собак на пилотов слишком далеко - есть еще масса возможных причин.
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02.10.2020 22:23 Ответить
При чем здесь невовремя? Есть контрольная карта чеклист, которая выполняется строго на определенных высотах скоростях и условиях пилотирования. Тут своеволие неприменимо
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02.10.2020 21:52 Ответить
в нештатных ситуациях (отказ двигателя, например) - все немного не так просто
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02.10.2020 21:53 Ответить
возможно их вообще не стоило выпускать на 38 градусов...не хватило тяги-упала скорость.только вот в чем причина нехватки тяги?
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02.10.2020 22:06 Ответить
Диванщики не вмешивайтесь пожалуйста в серьёзные вопросы там где вы не компетентны можете даже считать для себя что лётчик перепутал педали тормоза и газа которых там просто нет ,так даже будет лучше
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02.10.2020 21:55 Ответить
все там есть и тормоз и газ, посередине ,индивидуальньій для каждого двигателя,"от себя" -полньій газ,"на себя" -уменьшение газа,тьі скажи, вот почему стоп -кран, тормоз в поезде красньій, а в самолете синий??
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03.10.2020 01:14 Ответить
Исключать ничего нельзя... "И на старуху бывает проруха"(с) По себе знаю, что вроде уже все выработано до автоматизма, и тут, фиг его знает по какой причине, запариваешь бок... Недовключил или недотянул... Но это совсем не значит, что нужно все повесить на погибших... Нужно расследовать все... И так, чтобы к этому расследованию было доверие...
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02.10.2020 21:55 Ответить
Это был 15-й взлет-посадка за несколько часов.
Рассеялось внимание на фоне усталости
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02.10.2020 21:57 Ответить
очень важный фактор - количество допустимых рабочих часов без отдыха - могли и нарушить
тут ответственность на руководителе полетов
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02.10.2020 22:00 Ответить
В количество часов они укладывались.
Монотонно отрабатывали одно и то же упражнение.
Монотонность тоже утомляет.
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02.10.2020 22:05 Ответить
вариант утраты пространственной ориентации в ночных условиях...не рассматривается?
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02.10.2020 22:01 Ответить
для этого надо сначала предположить отказ КГС
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02.10.2020 22:05 Ответить
Киевгорстроя?
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03.10.2020 07:56 Ответить
Курсо-глиссадной системы
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03.10.2020 09:52 Ответить
вряд ли...а поле зрения светящаяся полоса и огни посадочного горизонта.ночью ориентироваться проще даже,чем днем.
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02.10.2020 22:08 Ответить
С херов ли? Не над морем же, ночью.
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02.10.2020 22:34 Ответить
Огни подхода, приближения, охренения... Там целая новогодняя елка сияет и переливается всеми цветами.
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02.10.2020 22:47 Ответить
А що ж чорній скрині?...
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02.10.2020 22:04 Ответить
зебилы стали лётными экспердами, совсем исключили кацапский (нечеловеческий) фактор и грят что летать самолетом было бы совсем безопасно, если бы не было земли...
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02.10.2020 22:08 Ответить
зебилы + порохоботы х рыги =0, х-й десятых
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03.10.2020 01:16 Ответить
Юля рулит.
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03.10.2020 12:31 Ответить
Ой, а сколько с не выпущенными колесами садились, мама не горюй. "На посадочном, шасси, закрылки выпустил, к посадке готов". ******, на второй круг: молодняк заходит на посадку, надо уступить. Второй так разок, третий, а потом пистык... и уже на пузе едешь по полосе, в огненном шару.
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02.10.2020 22:24 Ответить
Хорошо, если подвесные баки, на них, как на лыжах, тока огонь от трения об полосу, шо пестец. РП орет "3-28, катапультируйтесь!" А тут главное уже не дергаться. После остановки, пламени, как и не бывало. Аппарат быстро отремонтировали, тока баки потерлись, но писты ввалили капитально.
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02.10.2020 22:30 Ответить
"черные ящики" уже расшифровали...
но что-то не спешат обнародовать... значит есть что скрывать?
"человеческий фактор"... только ...чей? на погибших легче всего навесить
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02.10.2020 22:30 Ответить
Стосовно мови: 1) не московський льотчик, а український летун - термін на 3-4 роки старший за москвинський "льотчік"; 2) не московський "двигун", а український рушій.
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02.10.2020 22:45 Ответить
Рушій , синонім слова - двигун .Яке теж є в укр мові .
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03.10.2020 08:39 Ответить
1) Стосовно катастрофи: може літак АР-26 і надійний, але якщо лівий рушій відмовив (капітальний ремонт проходив аж в 1990 р.) і не зміг летіти лише на правому рушієві (який проходив капітальний ремонт в 1993 р), то значить цей правий рушій був на 95% непридатний для використання. Тобто, він не мав тяги і тому не вивів літак з стану падіння. Про закрилки - то другорядне в цій історії.

2) Уникальные кадры падения АН-26 под Балашовом, 23 червня 2017
https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE
Тут видно, що один рушій нерухомий, а другий не витягує - немає тяги - і літак падає, зогорівся; загинули люди.

3) Самолет Ан-26 набитый деньгами разбился в Южном Судане. Погибли 17 человек, груз загорелся, 22 серпня 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=zArhovF8lMg

То чи такий вже надійний АН-26 якщо в нього зношені рушії???
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02.10.2020 22:50 Ответить
Алень, перестань корячиться с "рушіями", переходи на мокшанский 😂
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03.10.2020 00:16 Ответить
Что тут уже гадать? Ошибка при посадке с неработающим двигателем? Отказ двигателя при посадке?
Черные ящики расшифрованы. Публикуйте данные, будет видно.
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02.10.2020 23:00 Ответить
им нада с сивохой пасаветывацца...
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02.10.2020 23:42 Ответить
При падении давления в системе ИКМ менее 10кг/см2 и перемещении РУД из положения ПМГ ДО 34-36 по УПРТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОФЛЮГИРОВАНИЕ ВИНТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ. В данном случае это и произошло скорее всего плюс закрылки 38, мгновенный крен и разворот в сторону отказавшего и все. Заходили-бы с закрылками 10 или 15 справилися бы.
Скорее так и было, довыпустили закрылки и начали догонять скорость двигателем с неисправной ИКМ (руд вышел более 34 по УПРТ), хотя заранее знали об отказе. Жаль пацанов.
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02.10.2020 23:18 Ответить
Да вроде не пацаны были в кабине... У первого пилота кажется 800 часов налёта (или нет?).
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03.10.2020 00:22 Ответить
Нет на этом самолете автофлюгирования.
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03.10.2020 12:36 Ответить
а как же второй пилот тоже не заметил, и зачем такое вбрасывать если есть черные ящики...
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02.10.2020 23:19 Ответить
Подобные отказы отрабатываются на тренажере. Беда только в том что живого тренажера Ан 26 сейчас в Украине не найдешь. Когда я проходил его крайний раз примерно в 93 году в Кировограде, тренажер на ладан дышал. А у военных его наверняка нет. Отрабатывают особые случаи в кабине самолета.Только пользы от такого обучения очень мало. К сожалению человеческий фактор никто не отменял. Из-за него происходит огромное количество летных происшествий и катастроф. Украина потеряла одних из лучших...
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02.10.2020 23:43 Ответить
У Кировоградской школьі еще бьіл учебньій аеродрод под Александрией,хороший грунтовой , оттуда даже регулярньіе рейсьі пьітались делать,хорошее бьіло обучение, ни одной аварии не бьіло
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03.10.2020 01:27 Ответить
Счастливое. Мы на нем учебную программу отлетывали.
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03.10.2020 12:55 Ответить
Во-во-во, сразу видно настоящего пилота с хорошей памятью, потому что Гугл за него ничего не скажет,а поля в том месте давно перепаханьі под рапс. Там можно бьіло влетать з двух полос, которьіе расположеньі под 90 градусов
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03.10.2020 13:22 Ответить
Звиняй, но полосы были паралельные, со сдвигом по длине. На одну садились, переруливали на другую более удаленную и взлетали. Давно это было. Когда вода была мокрая а сахар сладкий. . 1983 год. Полез на Гугл... Действительно все распахали. Осталась Ротмистровка. На ней впервые в истории посадили Ан 24 с отказавшими 2 мя двигателями. По ошибке бортмеханик включил впрыск воды в ВНА двигателей на эшелоне.(Использовалось для запуска в условиях высоких температур на земле).Движки остановились. Спланировали в Ротмистровку У командира вырезали талон нарушений №1 в пилотском свидетельстве. А Антонов подарил ему золотые часы.
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03.10.2020 23:50 Ответить
Конечно, старый обслуженный и старый недообслуженный - две большие разницы!
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03.10.2020 08:43 Ответить
Ще будучи школотою , за один подих прочитав книжку " 10 000 часов над землей" , автора - пілота не пам"ятаю , там багато чого цікавого- приміром як це - "русскіє достіглі южного полюса " на поршнях " (Лі 2 , очевидно ) . Наліт командира цього екіпажу - 800 годин . Як на авіалюбителя - цілком достатньо , а для шеф - пілота - не впевнений .имхо .
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03.10.2020 12:50 Ответить
 
 