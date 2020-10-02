Отсутствие Фокина на переговорах по Донбассу не стало "большой потерей", - Гармаш

Отсутствие Витольда Фокина в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не стала большой потерей для переговорного процесса, в том числе с точки зрения России.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление в в эфире Радио Свобода. заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.

"Пока, судя по последнему заседания (ТКГ), которое проходило уже без Фокина, я не заметил больших потерь. И, честно говоря, это меня удивило - Россия их тоже не заметила. То есть она ни разу не вспомнила о Фокине и не поставила вопрос, что якобы хорошие люди уходят, а остаются только "экстремисты", - сказал Гармаш.

30 сентября президент Владимир Зеленский своим указом вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя делегации Украины в ТКГ после длительных протестов широкой общественности и оппозиционных политических сил. На эту должность Зеленский назначил Фокина, премьер-министра Украины в 1990-1992 годах, в середине августа.

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