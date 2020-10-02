Отсутствие Фокина на переговорах по Донбассу не стало "большой потерей", - Гармаш
Отсутствие Витольда Фокина в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не стала большой потерей для переговорного процесса, в том числе с точки зрения России.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление в в эфире Радио Свобода. заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш.
"Пока, судя по последнему заседания (ТКГ), которое проходило уже без Фокина, я не заметил больших потерь. И, честно говоря, это меня удивило - Россия их тоже не заметила. То есть она ни разу не вспомнила о Фокине и не поставила вопрос, что якобы хорошие люди уходят, а остаются только "экстремисты", - сказал Гармаш.
30 сентября президент Владимир Зеленский своим указом вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя делегации Украины в ТКГ после длительных протестов широкой общественности и оппозиционных политических сил. На эту должность Зеленский назначил Фокина, премьер-министра Украины в 1990-1992 годах, в середине августа.
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Але і з цього сценарію нічого в них не вийде - спізнились, проїхали. Нема вже їхньої сили над нами - крім тої, яку, на тисячі ладів, а найбільше обманом, викачують - із нас-таки. - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Нвкчему факіна через де-який час навіть не згадають, бо по великому рахунку, він "говорящій рот". А от зебанат купається в гівні постійно. І вхід в історію, як найнікчемніший президент він собі вже забезпечив.
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
нам как раз всё это не подходит разумеется что всё это юмор, но вот беда внучка то то не негритянка как ни как, а значит жи-ца ,а дед Витольд понимаете c глазами бурята
Що такого чудового воно зробило для країни, що ми його так солодко годуємо, не підкажете?
Стал руководителем какого-то рос.-укр. фонда. Поливал грязью Украину, страну, которая содержит этого персонажа. Все.
а то даже тут каждый второй бубнит про то, как "крым сам ушёл" и брызжет ненавистью к жителям оккупированных территорий, в точном соответствии с кремлёвскими методичками о "гражданской войне".
Много ИХТАМНЕТов полегло за Мавзолей...
В Грузии,Сирии,Ливии,Украине....
Астанавитесь,дедушка Мазай...
- боец не заметил потери яйца 🤣🤣🤣