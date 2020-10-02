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Новости Местные выборы-2020
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Суд отменил решение теризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов от "ЕС" в горсовет Кременчуга

Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.

Об этом сообщил кандидат на должность мэра Кременчуга Сергей Ярош, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Власть применяет весь арсенал, она устраивает провокации. Мы сегодня целый день провели под Полтавским административным судом. Это позорное постановление отменено. Спасибо нашей юридической команде и двигаемся вперед к победе", - отметил Сергей Ярош.

Сегодня в Полтаве сотни неравнодушных людей вышли на акцию протеста против нарушений избирательного законодательства и давления на оппозицию. Участники акции призвали суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

"Сейчас в Украине происходят позорные вещи. Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии "Европейской Солидарности". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не можете нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность кременчужанам сделать свой выбор ", - отметил Андрей Карпов "Полтава", который баллотируется на пост городского головы.

Как известно, в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

"Очевидно, происходит это под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет. Потому что большинство политических сил здесь находятся под такой, как говорится, "фиолетовой" властью. Абсолютно коррумпированной, против которой ведется множество расследований. Которая фактически оккупировала это большое украинский город и не дает ему развиваться", - отметил народный депутат из" Европейской Солидарности "Николай Княжицкий.

"Европейская Солидарность" неоднократно заявляла, что у Зеленского из-за падения рейтингов партии "Слуга народа" готовят масштабные фальсификации и нарушения избирательного процесса. В частности, снимают с регистрации наиболее рейтинговых оппозиционных к власти кандидатов".

Суд отменил решение теризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов от ЕС в горсовет Кременчуга 01

Автор: 

Кременчуг (354) местные выборы (2752) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+19
Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 2551
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02.10.2020 22:43 Ответить
+13
ЗЕбил есть ещё хуже новости для тебя...
В Мелитополе, «Слуги урода» оседлали лист фанеры и отправились на нём в сексуальный полёт. Допустили СЕМЬ ошибок в документах и тем самым пролетают мимо местных выборов.
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02.10.2020 22:49 Ответить
+12
Ваши - за поребриком.
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02.10.2020 23:00 Ответить
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Суд отменил решение теризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов от "ЕС" в горсовет Кременчуга - Цензор.НЕТ 2518
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02.10.2020 22:35 Ответить
Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 2551
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02.10.2020 22:43 Ответить
Ой-вей! Наших не бьют!
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02.10.2020 22:36 Ответить
ЗЕбил есть ещё хуже новости для тебя...
В Мелитополе, «Слуги урода» оседлали лист фанеры и отправились на нём в сексуальный полёт. Допустили СЕМЬ ошибок в документах и тем самым пролетают мимо местных выборов.
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02.10.2020 22:49 Ответить
Ваши - за поребриком.
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02.10.2020 23:00 Ответить
Слуга народа, послан Богом
73% народу подарил
Сыт народ Рейтингом
Сиим от пуза,отблагодарил...
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02.10.2020 22:41 Ответить
не упоминайте Бога в суе избирательных компаний)
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02.10.2020 22:53 Ответить
Всякая власть от Бога...сказал Апостол Петр....или книжки не читаешь?
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02.10.2020 23:02 Ответить
Всякая власть от Бога - это то, что каждый народ заслуживает свою власть, власть - отражение народа или является коллективным бессознательным, согласно К. Юнгу
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02.10.2020 23:23 Ответить
нужны ногтистки по бровям - такой ветер сегодня....
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02.10.2020 22:49 Ответить
На днях анекдот услышал: "
Спрашивают "создательницу государственных деятелей", Машку Фокину:
- А где находится Пизанская башня?
- М-м-м... То ли в "Пизании", то-ли в "Пизантии"... Ну, я точно не знаю..."
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03.10.2020 01:56 Ответить
Це добре.
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02.10.2020 22:53 Ответить
Суд может отменить решение, но суд не может зарегистрировать, так?
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02.10.2020 22:53 Ответить
Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов'язав повторно розглянути документи.
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02.10.2020 22:58 Ответить
там все чисто техническое верчение законом как дышлом, нет никакого заказа, вышли протестовать и сделать на этом хайп не забыли, повернули закон в другую сторону, такая суть правосудия, точнее кривосудия...так и живем
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02.10.2020 22:57 Ответить
Так давить зелену кодлу!...
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02.10.2020 22:58 Ответить
Парламентская фракция ЕС мозилит быдлу ? Ах да,забыл ТОМОС-НАТО-ЕС..бритесь НАТО крысы кремлевские?Правильно делаете...Скоро Эрдоган будет в Киеве...Бойтесь...
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02.10.2020 23:05 Ответить
Надо 5 двойников с фамилией Малецкий зарегить посмотрим что скажит суд
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02.10.2020 23:07 Ответить
На РАБссии аж 8 ПутлеровСуд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 8684
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02.10.2020 23:10 Ответить
8 путлеров а смерть один хрен -одна...
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02.10.2020 23:12 Ответить
ну что зебилсы, нравится вам беспредел в стране, выбранный вами, жопы из блока вам всячески рукоплещут и помогают...
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02.10.2020 23:10 Ответить
Двойников Гитлера убили всех,а сам фюрер удрал в Аргентину
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02.10.2020 23:14 Ответить
ага и оттуда по мобиле командовал и страна возродилась...
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02.10.2020 23:19 Ответить
16 мая 1945 года маршал Жюков дал пресс-конференцию в Берлине...ДОСЛОВНО...труп ГИТЛЕРА МЫ НЕ НАШЛИ...
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02.10.2020 23:26 Ответить
не там искали , надо было в мавзолее порыться...
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02.10.2020 23:40 Ответить
Андрей Карпов немного лукавит насчет растущей поддержки "ЕС" среди граждан Украины, ну мягко говоря, трындит Андрей Карпов как Троцкий.
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02.10.2020 23:17 Ответить
Не знаю лукавит или нет но даже зеленые экзитполы показывает о растущем рейтинге ЕС вот ваш Жопоблок ЕС уже обогнала!
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02.10.2020 23:32 Ответить
Суд скасував рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС" до міськради Кременчука - Цензор.НЕТ 2808
____СОВЕРШЕННО ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ!_____
-"КАК ЖАЛОК ШУТ НА ТРОНЕ КОРОЛЯ!
КАК ГЛУП НАРОД, КОТОРЫЙ ТО ПОЗВОЛИЛ!"
Р. БЁРНС.
-
73% НАИВНЫХ ГЛУПЦОВ, ОСТАЛОСЬ 30%, НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕРАЗГЛЯДЕЛИ
ПРОДАЖНОГО ЗЕБИЛА ИУДУ -КАПИТУЛЯНТА ! ЧТО ВЫ НАДЕЛАЛИ ГЛУПЦЫ?
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03.10.2020 06:12 Ответить
а чего в статье не пишут, что все городские ЕСовцы сложили мандаты партии,из-за того что люди жеваго проталкивают своих кандидатов под партией ЕС. Такое говнище начинается, что мама не горюй...
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03.10.2020 07:31 Ответить
 
 