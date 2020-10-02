Суд отменил решение теризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов от "ЕС" в горсовет Кременчуга

Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.

Об этом сообщил кандидат на должность мэра Кременчуга Сергей Ярош, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Власть применяет весь арсенал, она устраивает провокации. Мы сегодня целый день провели под Полтавским административным судом. Это позорное постановление отменено. Спасибо нашей юридической команде и двигаемся вперед к победе", - отметил Сергей Ярош.

Сегодня в Полтаве сотни неравнодушных людей вышли на акцию протеста против нарушений избирательного законодательства и давления на оппозицию. Участники акции призвали суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

"Сейчас в Украине происходят позорные вещи. Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии "Европейской Солидарности". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не можете нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность кременчужанам сделать свой выбор ", - отметил Андрей Карпов "Полтава", который баллотируется на пост городского головы.

Как известно, в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

"Очевидно, происходит это под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет. Потому что большинство политических сил здесь находятся под такой, как говорится, "фиолетовой" властью. Абсолютно коррумпированной, против которой ведется множество расследований. Которая фактически оккупировала это большое украинский город и не дает ему развиваться", - отметил народный депутат из" Европейской Солидарности "Николай Княжицкий.

"Европейская Солидарность" неоднократно заявляла, что у Зеленского из-за падения рейтингов партии "Слуга народа" готовят масштабные фальсификации и нарушения избирательного процесса. В частности, снимают с регистрации наиболее рейтинговых оппозиционных к власти кандидатов".