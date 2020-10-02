РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8971 посетитель онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
28 312 129

На борту самолета, который заходил на посадку одновременно с разбившимся Ан-26, находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова

На борту самолета, который заходил на посадку одновременно с разбившимся Ан-26, находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова

Сын-курсант командующего ВС ВСУ Сергея Дроздова находился на борту самолета, который заходил на посадку одновременно с рухнувшим под Харьковом Ан-26.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил сам Сергей Дроздов, информирует Цензор.НЕТ.

"Как все родители, я получил информацию о том, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии", - сказал он.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер отметил, что самолет, на борту которого находился сын Дроздова, был исправен, а рухнувший Ан-26 - нет.

"Второй борт, было известно на момент посадки первого борта, что он был неисправен. ... Скажите, пожалуйста, при наличии данной информации какому борту они должны были отдать приоритет?" - спросил Кучер Дроздова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ректор Харьковского университета Воздушных сил Туринский рассказал хронологию авиакатастрофы под Чугуевом: Ан-26 доложил о готовности к посадке в 20:44, другой самолет сел в 20:40

"Самолет, который находился на посадке - удаление 4 км, или самолет, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой порядка 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку - то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов", - ответил Дроздов.

"Никакого указания руководителя полетов я не делал. ... Я наоборот скажу, что находился в таком же состоянии, как все те родители. И если вы просто-напросто хотите сказать, что Харьковский университет не может обеспечить полеты или организацию, то, пожалуйста, придите в Харьковский университет, посмотрите на тренажеры, как выполняют заходы, посадки, и тогда будет ясно", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) шоу Шустера (315) Кучер Алексей (64)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Кучер просто недоумок.
Это его заявление, отлично характеризует уровень "менеджмента" который привел Зеленский...
показать весь комментарий
02.10.2020 23:02 Ответить
+26
Кучер, - идиот!
показать весь комментарий
02.10.2020 23:00 Ответить
+25
Ніхто не писав і не говорив у шустера, що обидва літаки ОДНОЧАСНО ЗАХОДИЛИ НА ПОСАДКУ. Було сказано,що : "Літак із сином главкома ВПС вже на глісаді, себто, ВЖЕ приземлявся, а аварійному борту до заходу залишалося ще два розвороти. Тобто літаки один одному НЕ ЗАВЖАЛИ ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ." Але зєльоному ідіоту-губернатору, власне, як і кожному зєльоному мудаку прописні істини не зрозумілі, самовпевнене тупе й зарозуміле, яу і все зєльоне.
показать весь комментарий
02.10.2020 23:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да как выясняется-то? Что не было отказа двигателя? Кто-то что-то сказал ещё до расшифровки ЧЯ. Вам эта мысль понравилась -- она согласована с вашими политическими воззрениями. Вот и выяснилось, что это правда. Вам можно внушить всё что угодно.
показать весь комментарий
03.10.2020 00:37 Ответить
а як відмова чи навіть НЕвідмова двигуна може перетинатись з політичними "воззрєніямі"??
показать весь комментарий
03.10.2020 00:54 Ответить
Может не стоит так резко?
https://interfax.com.ua/news/general/691664.html

Вариант, что сообщение в СМИ об отказе было просто взято с потолка Вами не рассматривается вообще? Или не засунуть политику не позволяет образование?
показать весь комментарий
03.10.2020 00:54 Ответить
Я вообще не высказываю никаких предположений по катастрофе. Я лишь утверждаю, что Вы, Ирада, воспринимаете только те версии, которые созвучны Вашему восприятию политической ситуации. Уверен, Вы не воспримите результатов следствия в любом случае.
показать весь комментарий
03.10.2020 01:00 Ответить
Вы увидели в моих сообщениях высказанное предположение о причине катастрофы? Тогда у Вас богатое воображение. Я очевидно таким не обладаю и как пристегнуть катастрофу самолета к политической ситуации даже не представляю. Но у вас еще и дар предвидения. Можно только позавидовать.
показать весь комментарий
03.10.2020 01:19 Ответить
а-а, крокодилы, бегемоты, а-а, обезьяны, кашалоты, а-а и зеленый далбайоб, а-а и зеленый далбайоб.
показать весь комментарий
03.10.2020 10:35 Ответить
Тоді виходить, що теракт зробили на борту і підозра падає на мало ушкодженого.
показать весь комментарий
03.10.2020 08:33 Ответить
ЗЕлин Кучер - кретин !
показать весь комментарий
02.10.2020 23:30 Ответить
Новоє літсо. ****.
показать весь комментарий
02.10.2020 23:52 Ответить
Цікава передача вийшла у шустрого, правда, не завдяки йому а завдяки запрошеним гостям. Їх височезного рівня кваліфікації і достойній громадянській позиції, хіба що, окрім, павліна Смішка. Переповідати - справа невдячна, краще подивитись і зробити висновки самому.
показать весь комментарий
02.10.2020 23:48 Ответить
Какое же мерзкое гавно этот Кучер, который старательно примазывается к чужим смертям исключительно с целью упоминания себя как руководителя обладминистраци, назначенного великим ЗЕ. Неделю льет помои и неужели никто не может закрыть его поганый рот?
показать весь комментарий
02.10.2020 23:49 Ответить
Сальвадор Альендэ и его чиновники тоже очень много говорили, но потом что-то пошло совсем не так, но очень правильно.
показать весь комментарий
03.10.2020 00:42 Ответить
А хозяин сего ресурса, вижу пытается отпетлять от будущей люстрации, но очень вяло.
показать весь комментарий
03.10.2020 00:45 Ответить
Цей придурок кучер ще й на ток-шоу поперся зі своїми гіпотєзами.. Серед слуг взагалі є притомні??
показать весь комментарий
03.10.2020 00:49 Ответить
Життя показує,що притомність непритаманна мавпоїдним
показать весь комментарий
03.10.2020 08:03 Ответить
що за лестощі?)) вони навіть не мавпоїдні. Равлики.
показать весь комментарий
03.10.2020 23:07 Ответить
Знищили курсантів з бажання холуйствувати Командуючого з п'яти літер на три літери з лишенням всіх звань й привілегій Сволоту ипотрібно Тренувати! Інакше Безвихідь...
показать весь комментарий
03.10.2020 08:01 Ответить
Все подонки !
показать весь комментарий
03.10.2020 08:13 Ответить
Анализируя катастрофы в СССР и СНГ за последние 40 лет, я пришёл к выводу, что большинство их случилось из-за желания холуйствовать. Таков был Чернобыль. Таков был "Адмирал Нахимов" где капитан находился не на мостике, а в каюте большого босса из КГБ. И много последующих других. Так что думаю и здесь пропустили на посадку сначала самолёт с сынком начальника ВВС, а потом уже самолёт, у которого не работал 1 двигатель.
показать весь комментарий
03.10.2020 09:31 Ответить
Всего 2 вопроса, сколько курсантов находилось на борту вместе с сыном командующего, и кто принимал решение по количеству курсантов на этих 2 бортах.
показать весь комментарий
03.10.2020 11:03 Ответить
"Самолет, который находился на посадке - удаление 4 км, или самолет, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой порядка 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку - то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов", - ответил Дроздов.Источник: https://censor.net/ru/n3222671

Ну так-то да, но вопрос все-таки есть - шо це було, якесь НЛО?
На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 5343

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 8067

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 2786

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 7867

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 3268

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 9184

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 3076

На борту літака, який заходив на посадку одночасно з Ан-26, що розбився, перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова - Цензор.НЕТ 980
показать весь комментарий
03.10.2020 11:25 Ответить
Ну все к награде сына и звание полковник!
показать весь комментарий
03.10.2020 11:33 Ответить
Кстати, если кто-то еще не видел видео, а по скриншотам ничего не понял то вот, можно посмотреть https://lb.ua/society/2020/09/26/466838_opublikovano_video_ostannih_sekund.html
показать весь комментарий
03.10.2020 11:33 Ответить
В вопросе крушения самолета АН-26 под Харьковом ключевым вопросом остается вопрос кого и почему пропустили на посадку перед самолетом у которого уже были известны проблемы с двигателем ? Задержка посадки на 11 минут стала фатальной.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 