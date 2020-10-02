На борту самолета, который заходил на посадку одновременно с разбившимся Ан-26, находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова

Сын-курсант командующего ВС ВСУ Сергея Дроздова находился на борту самолета, который заходил на посадку одновременно с рухнувшим под Харьковом Ан-26.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил сам Сергей Дроздов, информирует Цензор.НЕТ.

"Как все родители, я получил информацию о том, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии", - сказал он.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер отметил, что самолет, на борту которого находился сын Дроздова, был исправен, а рухнувший Ан-26 - нет.

"Второй борт, было известно на момент посадки первого борта, что он был неисправен. ... Скажите, пожалуйста, при наличии данной информации какому борту они должны были отдать приоритет?" - спросил Кучер Дроздова.

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"Самолет, который находился на посадке - удаление 4 км, или самолет, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой порядка 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку - то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов", - ответил Дроздов.

"Никакого указания руководителя полетов я не делал. ... Я наоборот скажу, что находился в таком же состоянии, как все те родители. И если вы просто-напросто хотите сказать, что Харьковский университет не может обеспечить полеты или организацию, то, пожалуйста, придите в Харьковский университет, посмотрите на тренажеры, как выполняют заходы, посадки, и тогда будет ясно", - добавил он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.