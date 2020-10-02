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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК рекомендует территориальным избирательным комиссиям на местных выборах использовать систему "Электронный кабинет"

ЦИК рекомендует территориальным избирательным комиссиям на местных выборах использовать систему

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рекомендует территориальным комиссиям использовать электронную систему "Электронный кабинет" (ЭК) в подготовке и проведению выборов 25 октября .

Как передает Цензор.НЕТ, об  сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба ЦИК.

"ЭК может быть применен территориальными избирательными комиссиями при осуществлении ими отдельных избирательных процедур, что будет способствовать совершенствованию и упрощению их работы. Предложенный для использования ТИК "электронный кабинет" имеет вспомогательный характер, направленный на обеспечение реализации комиссиями своих полномочий. Информация, будет размещаться в этой системе, является предварительным и не имеет юридических последствий. Поэтому использование ЭК ТИК не освобождает территориальную избирательную комиссию от необходимости осуществления предусмотренных Избирательным кодексом процедур и действий", - отмечается в информации

Как отмечается, этот "электронный кабинет" представляет собой онлайн-ресурс, систему для внесения и обработки информации территориальной избирательной комиссией, доступ к которой обеспечивается через сеть "Интернет".

"Эта система позволяет фиксировать сведения об избирательных округах, зарегистрированных кандидатах, проверять и объединять сведения протоколов УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, а также создавать сообщения о ходе избирательного процесса по установленным ЦИК формам", - добавили в ЦИК.

Также в пресс-службе добавили, что электронная система для автоматизации процессов, происходящих во время подготовки и проведения местных выборов на уровне территориальной избирательной комиссии, "Электронный кабинет ТИК" разработана в рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине". Комиссия реализует совместно с координатором проектов ОБСЕ в Украине за счет средств международной технической помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование на самоизоляции - самая большая проблема предстоящих местных выборов, - член ЦИК Гевко

Автор: 

местные выборы (2752) ЦИК (3644) электронная система (101)


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Это шоб Осел с Тищенком могли корректировать результаты выборов? Здорово придумали.
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02.10.2020 23:35 Ответить
не при этой власти.
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02.10.2020 23:36 Ответить
чому не схему "Електронний туалет"?
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03.10.2020 00:08 Ответить
усе к фальсификациям готово !!! выборы сливают зеленые под опзж и прочую вато-сепаров...
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03.10.2020 00:43 Ответить
....для упрощения фальсификации результатов выборов.
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03.10.2020 09:27 Ответить
 
 