Депутаты не приходят в Раду из-за местных выборов - показатель посещаемости рекордно снизился, - Комитет избирателей

Комитет избирателей проанализировал посещения фракциями и народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в начале осени 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице КИУ.

Отмечается, что в среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано только 235 народных депутатов, что является рекордно низким показателем. Обычно количество депутатов, которые посещают заседания в ВР 9 созыва, составляет более 300 депутатов.

Самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов "Европейской Солидарности". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 64% депутатов фракции.

Более низкие результаты у группы "Доверие" и депутатов "Слуги народа" - в среднем 59% посещения.

У депутатов "Голоса" показатели посещения на уровне 54%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 46%, ВО "Батькивщина" - 43%, группа "За будущее" - 40%.

Верховная Рада Украины внесла изменения в свой календарный план нынешней сессии. В октябре 2020 парламент проведет только пленарное заседание - 20 октября, когда должны рассматривать законопроект о государственном бюджете на 2021 во втором чтении.

По словам главы КИУ Алексея Кошель "на низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострение пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков находятся с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале парламента. Это является традиционной проблемой для Украины, когда в результате выборов работа парламента фактически является парализованной".

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