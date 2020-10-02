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Новости Местные выборы-2020
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Депутаты не приходят в Раду из-за местных выборов - показатель посещаемости рекордно снизился, - Комитет избирателей

Депутаты не приходят в Раду из-за местных выборов - показатель посещаемости рекордно снизился, - Комитет избирателей

Комитет избирателей проанализировал посещения фракциями и народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в начале осени 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице КИУ.

Отмечается, что в среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано только 235 народных депутатов, что является рекордно низким показателем. Обычно количество депутатов, которые посещают заседания в ВР 9 созыва, составляет более 300 депутатов.

Самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов "Европейской Солидарности". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 64% депутатов фракции.

Более низкие результаты у группы "Доверие" и депутатов "Слуги народа" - в среднем 59% посещения.

У депутатов "Голоса" показатели посещения на уровне 54%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 46%, ВО "Батькивщина" - 43%, группа "За будущее" - 40%.

Верховная Рада Украины внесла изменения в свой календарный план нынешней сессии. В октябре 2020 парламент проведет только пленарное заседание - 20 октября, когда должны рассматривать законопроект о государственном бюджете на 2021 во втором чтении.

По словам главы КИУ Алексея Кошель "на низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострение пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков находятся с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале парламента. Это является традиционной проблемой для Украины, когда в результате выборов работа парламента фактически является парализованной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ошибки законодателей в Избирательном кодексе вся агитационная компания местных выборов под угрозой срыва, - КИУ

Автор: 

КИУ (383) местные выборы (2752) Кошель Алексей (34)


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Топ комментарии
+6
Ну якщо найвеличніший шляється по країні пропагандуючи Секту Недумків, то недоумки і подавно.
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02.10.2020 23:59 Ответить
+4
зеголосилки флешмоб устроили в соцсетях:"я отзываю свой голос за Заленского")))))))
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03.10.2020 00:02 Ответить
+4
голос не воробец или там горобей.
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03.10.2020 00:05 Ответить
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Ну якщо найвеличніший шляється по країні пропагандуючи Секту Недумків, то недоумки і подавно.
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02.10.2020 23:59 Ответить
все проще - ленивые падлюки...
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03.10.2020 00:00 Ответить
Вони "голосують ногами"...
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03.10.2020 06:59 Ответить
Зажрались, в дверной проём не проходят, обратно придётся увеличить финансирование на ремонтные работы.
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03.10.2020 10:00 Ответить
зеголосилки флешмоб устроили в соцсетях:"я отзываю свой голос за Заленского")))))))
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03.10.2020 00:02 Ответить
голос не воробец или там горобей.
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03.10.2020 00:05 Ответить
Шо с возу упало, то не вырубишь топором
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03.10.2020 00:08 Ответить
сколько волка не корми,а у слона все равно х..обот толще
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03.10.2020 00:13 Ответить
Макс, в армії казали, з такого приводу, трохи по-ішому "На вкус и цвет не вырубишь топором...".
Між іншим, з Саакяном вийшло точно, як у їхньому вірменському прислів"ї, яке я йому привів - "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився...". Заявив мені: "Забирай свої іграшки і не пісяй у мій горщик...". Наче я рвався до спілкування з ним... Ну, хто йому винен? Сам же, "напросився"... Нічого було пробувать "усістися на двох стільцях" - вважать себе, одночасно, і патріотом України і патріотом Вірменії...От йому "між двох стільців, яйця і "прищемило"...
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03.10.2020 07:09 Ответить
Слово не воробей, вылетело - убей!
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03.10.2020 01:12 Ответить
Проблеми ніхто не хоче вирішувати.
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03.10.2020 00:08 Ответить
Може вони на ковід там всі хворіють, просто не всі про це кажуть, щоб не сидіти на карантині. Вони ж там в ВР всі сплять під однією ковдрою, пардон, куполом.
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03.10.2020 01:16 Ответить
Так поддержка этой рады не больше чем предыдущего созыва - пора объявлять перевыборы , почему то можно было гнать , а эту нет ?
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03.10.2020 07:25 Ответить
#ГАВНОНАРОДА
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03.10.2020 14:58 Ответить
 
 