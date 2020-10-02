Депутаты не приходят в Раду из-за местных выборов - показатель посещаемости рекордно снизился, - Комитет избирателей
Комитет избирателей проанализировал посещения фракциями и народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в начале осени 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице КИУ.
Отмечается, что в среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано только 235 народных депутатов, что является рекордно низким показателем. Обычно количество депутатов, которые посещают заседания в ВР 9 созыва, составляет более 300 депутатов.
Самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов "Европейской Солидарности". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 64% депутатов фракции.
Более низкие результаты у группы "Доверие" и депутатов "Слуги народа" - в среднем 59% посещения.
У депутатов "Голоса" показатели посещения на уровне 54%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 46%, ВО "Батькивщина" - 43%, группа "За будущее" - 40%.
Верховная Рада Украины внесла изменения в свой календарный план нынешней сессии. В октябре 2020 парламент проведет только пленарное заседание - 20 октября, когда должны рассматривать законопроект о государственном бюджете на 2021 во втором чтении.
По словам главы КИУ Алексея Кошель "на низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострение пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков находятся с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале парламента. Это является традиционной проблемой для Украины, когда в результате выборов работа парламента фактически является парализованной".
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Між іншим, з Саакяном вийшло точно, як у їхньому вірменському прислів"ї, яке я йому привів - "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився...". Заявив мені: "Забирай свої іграшки і не пісяй у мій горщик...". Наче я рвався до спілкування з ним... Ну, хто йому винен? Сам же, "напросився"... Нічого було пробувать "усістися на двох стільцях" - вважать себе, одночасно, і патріотом України і патріотом Вірменії...От йому "між двох стільців, яйця і "прищемило"...