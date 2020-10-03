У нас есть вопросы к организации учебных полетов, - Уруский о катастрофе Ан-26

Государственная комиссия по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 будет изучать организацию учебных полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал вице-премьер-министр, председатель правительственной комиссии по расследованию причин трагедии Олег Уруский в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Следствию придется устанавливать очень много факторов. С одной стороны это техническая исправность самолета - что именно стало причиной отказа двигателя, или скажем так не выхода двигателя на тот режим в котором он должен был работать. А также изучить всю систему полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил. Поэтому еще есть много вопросов к организации полетов и действий экипажа", - сказал Уруский.

По его словам, на сегодня экспертиза тел погибших фактически завершена, а также восстановлена половина полета - устанавливаются параметры полеты до второго разворота. Уруский добавил, что прощание и похороны погибших и членов экипажа могут произойти на следующей неделе.

Вице-премьер-министр отметил, что также уже установлены некоторые обстоятельства катастрофы. В частности известно, что во время полета командир самолета сообщил руководителю полетов о падении индикатора крутящего момента левого двигателя.

"После чего полет был продолжен, хотя выполнения полетного задания руководством полетов было прекращено" - отметил Уруский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.