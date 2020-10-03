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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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У нас есть вопросы к организации учебных полетов, - Уруский о катастрофе Ан-26

У нас есть вопросы к организации учебных полетов, - Уруский о катастрофе Ан-26

Государственная комиссия по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 будет изучать организацию учебных полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал вице-премьер-министр, председатель правительственной комиссии по расследованию причин трагедии Олег Уруский в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Следствию придется устанавливать очень много факторов. С одной стороны это техническая исправность самолета - что именно стало причиной отказа двигателя, или скажем так не выхода двигателя на тот режим в котором он должен был работать. А также изучить всю систему полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил. Поэтому еще есть много вопросов к организации полетов и действий экипажа", - сказал Уруский.

По его словам, на сегодня экспертиза тел погибших фактически завершена, а также восстановлена половина полета - устанавливаются параметры полеты до второго разворота. Уруский добавил, что прощание и похороны погибших и членов экипажа могут произойти на следующей неделе.

Вице-премьер-министр отметил, что также уже установлены некоторые обстоятельства катастрофы. В частности известно, что во время полета командир самолета сообщил руководителю полетов о падении индикатора крутящего момента левого двигателя.

"После чего полет был продолжен, хотя выполнения полетного задания руководством полетов было прекращено" - отметил Уруский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уруский о причинах крушения Ан-26: На технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) расследование (3049) Харьковщина (5577) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+3
У нас есть вопросы к организации учебных полетов, - Уруский о катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 4016

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03.10.2020 00:34 Ответить
+2
Интересно, из какой части Российской Империи происходит фамилия Уруский ?
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03.10.2020 00:23 Ответить
+2
из Забухалово
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03.10.2020 00:28 Ответить
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Ну це до того що загиблих могло бути менше, але чому впав літак?
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03.10.2020 00:14 Ответить
Когда на Боинге за случайности стали увольнять, то случайностей стало намного меньше.
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03.10.2020 00:31 Ответить
Не припоминаю такого
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03.10.2020 03:59 Ответить
Когда черные ящики расшифровали, этот вопрос должен давно снят с повестки...
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03.10.2020 00:31 Ответить
Интересно, из какой части Российской Империи происходит фамилия Уруский ?
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03.10.2020 00:23 Ответить
из Забухалово
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03.10.2020 00:28 Ответить
У нас есть вопросы к организации учебных полетов, - Уруский о катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 4016

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03.10.2020 00:34 Ответить
Турчаников
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03.10.2020 01:07 Ответить
расследуйте, носом землю ройте, и шо бы потом никогда и ни разу.
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03.10.2020 00:25 Ответить
кому говорить, челу с лицом тока шо опохмелившегося?...
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03.10.2020 00:29 Ответить
других нет, ето все шо в наличии
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03.10.2020 00:32 Ответить
пане хороший, а попудрите, пана Балаганова с одной пани, как когда-то вы -меня с паном Льодяником, щоби жили в злагодi. Бо це своi, до того ж , они до любой заковыки докопаются и Васька не чешись... Буду очень благодарен...
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03.10.2020 00:38 Ответить
Пан Льодяник то Яр? - поважаю вас обох, тому и прикро, коли свои сваряться...
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03.10.2020 00:46 Ответить
айслэнд -бойова одиниця (катер сторожовий).
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03.10.2020 00:48 Ответить
а з приводу iдентичностi, я вам не можу бути в нагодi. Знаю , що туман яром. й коли закоцюбнеш, то перед очима - компанiя з глибокого бурiння, потрапить в любу шпаринку, бо заре технологii випереджають час.
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03.10.2020 00:57 Ответить
Я знаю, тому й звернувся за допомогою, бо ви маете магiчну силу. А шо це не чути пана Смереки, мабуть з початку вересня.
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03.10.2020 00:50 Ответить
вже багато кого не чути на превеликий жаль.
стараюся не думати про найгiрше....
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03.10.2020 00:55 Ответить
а про Вурдалаку е який позитив?
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03.10.2020 00:58 Ответить
Бачiв його комменти десь днiв пару тому...
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03.10.2020 01:02 Ответить
Ху, i то вже легше.
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03.10.2020 01:04 Ответить
пан Пiстолет останнiм часом також став пропадати надовго.
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03.10.2020 01:00 Ответить
стомилися всi вiд цiеi зеленои муйнi - розумiю тих хто не вiдписyеться.
в самого вже бажання близько до нуля....
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03.10.2020 01:07 Ответить
Вас зрозумiв... Але ж бо з пошаною пам`таю притомних офiцерiв, котрi не вмiють клоунадити, вiддавати iнавгурацiйну честь.
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03.10.2020 01:10 Ответить
А колись, бiля 2010-го року, був з американським стягом пан Михась, може чули що про нього. Патрiот-людина , з великоi букви.
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03.10.2020 01:03 Ответить
Шобы никогда и ни разу - это к 73% электората, бо систем ценностей вкорне нужно менять.
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03.10.2020 00:31 Ответить
хм... а до этого что вопросов не было к оганизации учебных полетов !? или пока гром не ударит... и может теперь у вас поцев еще появились вопросы к О.К.Антонову (Царство ему небесное)
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03.10.2020 00:35 Ответить
главнокомандуючу бубочку, который украл деньги на ремонт двигателей самолета следствие пощупает или обосыца?
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03.10.2020 00:54 Ответить
шо-та номерные зашевелились, на мордоре шо час опохмела закончился?
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03.10.2020 01:07 Ответить
Я и знать не знал, что вице-премьер, а так же члены комиссии имеют по двадцать лет выслуги на летных должностях в учебных полках авиации.
Счас как поднимут качество подготовки летно- подъёмного состава....
Пропал дом(с)
PS
Справедливости ради, дом и ранее фасадом не радовал, а теперь...
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03.10.2020 01:31 Ответить
К организации полетом может быть только одна претензия. Кажется, это был 7-й вылет за день. Если с одним экипажем, то тут может быть просто накопленная усталость и приглушенная внимательность. Это обычная реакция обычных людей. Не забывайте, что опытные летчики тоже люди, они тоже устают.
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03.10.2020 07:09 Ответить
...во время полета командир самолета сообщил руководителю полетов о падении индикатора крутящего момента левого двигателя... Источник: https://censor.net/ru/n3222674
Падение индикатора... Что оно несет? Это куда индикатор упал, на землю или под ноги пилоту? Полагаю, что эти "грамотные специалисты" имели ввиду падение показаний на индикаторе. Не удивительно: какие супер проФФесионалы у руля страны, такие и в комиссии по расследованию.
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03.10.2020 07:43 Ответить
Да движок стал между дальним и ближним, провал тяги, крен, разворот в сторону не работающего и, как у нас говорили, "полный рот земли".
Кто на яму не ездил...
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03.10.2020 11:08 Ответить
Как по мне, после остановки движка у него винт не зафлюгировался и сразу же появилось сильнейшее встречное сопротивление с потерей скорости и отклонением в сторону неработающего двигателя, с которыми пилот на критически малой высоте просто не смог справиться.
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03.10.2020 11:21 Ответить
Может и так. На флюгирование тоже время нужно. Но, то что был провал тяги - это точно. Тянуть на себя - бесполезно, нет запаса высоты и скорости.
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03.10.2020 11:25 Ответить
 
 