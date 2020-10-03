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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Комиссия по расследованию трагедии с АН-26 под Чугуевом представит свой отчет 25 октября, - Уруский

Комиссия по расследованию трагедии с АН-26 под Чугуевом представит свой отчет 25 октября, - Уруский

Государственная комиссия по расследованию катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве должна представить свой отчет до 25 октября 2020 года. Для комиссии по установлению технических причин определены другие сроки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера"." рассказал глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский.

Комиссия по техническим причинам отчитается о своем расследовании в ноябре.

"До 25 октября, согласно решению Кабинета министров, должен быть представлен отчет. Вместе с тем комиссия, которая устанавливает технические причины (катастрофы - ред.), имеет два месяца и должна доложить до 25 ноября",- отметил Уруский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Уруский Олег (116)


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хм.. 25-го октября будут только результаты и отчет по трагедии а векторы вами уже заданы для лохов через сми и результат отчета будет прогнозирован.. ясно.. Правды Мы не узнаем еще долго...
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03.10.2020 01:13 Ответить
Блин , та хоть бы фильтровали фото... На предыдущих -сизый нос и рям`янi щiчки... А здесь еще и с фингалами какими-то... Вот посмотришь на эти фото, хрен поверишь в беспристрастие при расследовании.
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03.10.2020 01:19 Ответить
Могли бы и побыстрее. Не государственная тайна.
Рашифровали черные ящики. Опубликуйте сразу. А над своими выводами можете думать до 25 ноября.
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03.10.2020 01:19 Ответить
значит есть что-то такое...что бояться оглашать (например теракт или выстрел ПЗРК или приоритет самолету с сыначкой бонзы (который сел за 2-3 мин до этого...ну или мало ли что... но однозначно хотят прилепить погибшим пилотам - так устроит почти всех , кроме родственников...а их не так и много... некоторым льготами-квартирами заткнут клювики...и пусть я ошибаюсь!!! извинюсь при всех!)
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03.10.2020 08:57 Ответить
А шо тут отчитываться, 1 - брак коштив \ недофинансирование+ нажива\, 2 - непрофессионализм и расхлябаность персонала, 3 - всем наплевать.
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03.10.2020 07:23 Ответить
забрехались вы уже полностью
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03.10.2020 07:26 Ответить
значит все таки теракт ,время тянет зеленная плесень , путина боится
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03.10.2020 07:25 Ответить
 
 