Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в утренней сводке.
Так, наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от Авдеевки. Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие вблизи Водяного.
"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельно выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия", - добавили в штабе.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил и спасатели ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская. От ВСУ к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.
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так бы не сказав « ,даже не рассматривает ФАКТ преступлений путлерастов предоставленный ВСУ
инвалиды.
Справа - еще не
самый грязный автомобиль. Это с Орды налетела новая беда - пылевая буря. Капли
очень слабого дождя (впервые за два месяца) подхватывали пыль, в результате
лилась грязь.
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" Нудить від росіі"
И внезапно такой нежданчик.
Орынские пропагандоны естесссна молчат.