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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб

Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в утренней сводке.

Так, наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от Авдеевки. Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие вблизи Водяного.

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"С начала текущих суток, 3 октября, неприцельно выстрелами враг провоцировал наших воинов вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил и спасатели ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская. От ВСУ к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.

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Автор: 

обстрел (27860) Донбасс (26957) наемники рф (2092) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 4436
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03.10.2020 08:35 Ответить
+10
заживо сожжённые Люди , дома , животные природа из-за « той стороны « , а иуда Зельцман .
так бы не сказав « ,даже не рассматривает ФАКТ преступлений путлерастов предоставленный ВСУ
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03.10.2020 08:20 Ответить
+8
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6871
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03.10.2020 08:19 Ответить
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Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6871
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03.10.2020 08:19 Ответить
заживо сожжённые Люди , дома , животные природа из-за « той стороны « , а иуда Зельцман .
так бы не сказав « ,даже не рассматривает ФАКТ преступлений путлерастов предоставленный ВСУ
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03.10.2020 08:20 Ответить
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 4436
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03.10.2020 08:35 Ответить
***** просит перемирие у Азербайджана чтобы собрать трупы ихтамнетов😂
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03.10.2020 08:23 Ответить
Донецкие
инвалиды.

Справа - еще не
самый грязный автомобиль. Это с Орды налетела новая беда - пылевая буря. Капли
очень слабого дождя (впервые за два месяца) подхватывали пыль, в результате
лилась грязь.
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 6794
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03.10.2020 08:31 Ответить
"Перемирие есть в моём мозгу!" - сказал Зе-наркоман, забивая очередной косячок.
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03.10.2020 08:33 Ответить
Наемники РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, боевых потерь и ранений нет, - штаб - Цензор.НЕТ 1661
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03.10.2020 08:35 Ответить
Зеля обещал до нового года изгнать рюсскамирскае быдло с Дамбасса...
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03.10.2020 08:43 Ответить
его сивошка и факин переубедили...он передумал..так ихтамнеты другой конструкции...хорошие
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03.10.2020 08:50 Ответить
Эрдоган сказал мощно....освобождайте территорию Карабаха,это не ваша земля...иначе будет Вава...снег башка пападет...с мавзолейными крысами только так надо...
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03.10.2020 08:45 Ответить
Я не думаю що обстріли велися з тієї сторони . Я гадаю - то в штабі шось наплутали ... Трєба разобрацца .
Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 8488 .
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03.10.2020 08:48 Ответить
Це малюнок 15-и річної дівчини з Луганщини.
" Нудить від росіі"

Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 7884
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03.10.2020 08:57 Ответить
Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5343
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03.10.2020 09:03 Ответить
Пропагандоны путлера Марго Симоньян и ее муженек Кеосаян столько говна вылили на киевскую Хунту Порошенко,что Луна бедная в затмение попала...А Бумеранг попал на Армению...Пути Господни неисповедимы...
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03.10.2020 09:10 Ответить
Предводитель орков из «Пятнашки» «Абхаз» был героем сюжетов всех центральных ТВ-каналов.
И внезапно такой нежданчик.
Орынские пропагандоны естесссна молчат.

Найманці РФ на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, бойових втрат і поранень немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1677
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03.10.2020 09:17 Ответить
Зеля мировой рекордсмен по короне вируса,сегодня очерендной рекорд
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03.10.2020 09:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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03.10.2020 09:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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03.10.2020 09:57 Ответить
 
 