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Новый антирекорд: в Украине зафиксирован 4661 новый случай COVID-19, умерли 92 человека
За минувшие сутки, 2 октября, выявили 4661 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди жителей Украины. Это очередной антирекорд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Кроме того, за минувшие сутки умерли еще 92 пациента с коронавирусом, выздоровели - 2146 человек.
Также сообщается, что на сегодня более 119 тысяч украинцев болеют COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано более 222 тысяч случаев.
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Об этомhttps://elpais.com/sociedad/2020-10-02/ultimas-noticias-del-coronavirus-en-espana-y-en-el-mundo-en-directo.html сообщает El Pais.
По словам министра здравоохранения Энрике Руис Эскудеро, ограничения на поездки вне региона вступают в силу в пятницу, 2 октября, в 22:00.
За словами представників місцевої влади, такий крок покликаний запобігти подальшому зростанню темпів поширення коронавірусу, передає інформагенція AFP. Напередодні в Італії було зафіксовано понад дві тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Такий високий показник фіксується вперше з квітня цього року.
Нормальные люди, которые не тянут в рот что попало или, в крайнем случае, соблюдают элементарные правила гигиены и ведут здоровый образ жизни - не болеют.
Попробуй сбросить жирок, мыться почаще (хотя бы руки) и может поможет.
И руки антисептиком обрабатываем около всех магазинов и офисов
И В САМОИЗОЛЯЦИИ ВСЕ СИДЯТ ПО 14 дней
И больницы оснащены всем необходимым , в отличии от Украины
И Словакия выпускает собственное оборудование для подачи кислорода больным
А ты, троль кацапский, Брысь с Цензора
Воно тобі помогло? Воно помогло матеріально тим, що сказали що в тебе "коронавірус"
А люди живут полноценной жизнью и живут нормально. Каждый выбирает сам себе свой путь.
В бан надо за такую пропаганду отправлять
Словаччина повторно запровадила надзвичайний стан через коронавірус
СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ 2020, 14:44
Надзвичайний стан знову почне діяти у Словаччині з 1 жовтня.
У країні вже був запроваджений надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії - він в основному стосувався сфери охорони здоров'я та соціальних послуг і тривав 90 днів, з 16 березня по 14 червня.
Поки невідомо, якою мірою уряд буде застосовувати його цього разу.
Прем'єр Ігор Матович повідомив, що поки надзвичайний стан запроваджується на 45 днів. За його словами, після цього уряд оцінить, чи є можливим повернення до нормального життя.
Матович раніше оголосив, що тепер надзвичайний стан має бути введений у всіх департаментах. Він називав це "запасною зброєю".
"Мова йде не тільки про охорону здоров'я, це буде загальний надзвичайний стан", - сказав він.
Однак міністр економіки Річард Сулик заявляв, що не бачить причин оголошувати надзвичайний стан для всієї країни.
Згідно з Конституцією Словаччини, надзвичайний стан може бути оголошено максимум на 90 днів у разі загрози життю і здоров'ю людини. Основні права і свободи можуть бути обмежені під час надзвичайного стану.
У Словаччині протягом останньої доби зафіксували 567 нових випадків коронавірусу, загальне число заражень перевищило 10 тисяч.
Чехія вдруге запровадила надзвичайний стан через коронавірус
СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ 2020, 16:56
Міністр охорони здоров'я Роман Примула заявив, що уряд запровадить надзвичайний стан на 30 днів, і принаймні протягом перших двох тижнів обмежить зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень.
Крім того, буде заборонено відвідувати спортивні заходи, загальноосвітні школи повинні бути закриті в регіонах з вищим ризиком зараження.
Примула обґрунтував необхідність відновлення надзвичайного стану тим, що потрібно обмежити розповсюдження вірусу та зменшити репродуктивне число (скільки людей може заразити один пацієнт) до рівня 1.
За його словами, закону про охорону здоров'я населення, згідно з яким до цього часу оголошувалися карантинні заходи, вже недостатньо.
У порівнянні з чинними законами надзвичайний стан дозволить уряду обмежувати збори людей або, наприклад, залучати до практики медиків пенсійного віку, якщо це необхідно.
Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.
Чехія опиниласяhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/21/7114535/ на другому місці у Європі за швидкістю зростання кількості заражень коронавірусом. 18 вересня у 10-мільйонній Чехії вперше з початку епідемії виявили https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/18/7114472/ більше 3 тисяч випадків коронавірусу за добу.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/22/7113503/ "Мы были правы": премьер Швеции .
.
https://zn.ua/WORLD/luchshaja-iz-khudshikh-shvedskaja-ekonomika-postradala-iz-za-koronavirusa-menshe-vsekh-stran-v-evrope.html Шведскую стратегию борьбы с коронавирусом уже не раз приводят в пример.
.
https://www.belta.by/society/view/ukraina-vnesla-belarus-v-zelenyj-spisok-po-koronavirusu-400943-2020/ Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу .
...
тошнит от тупого быдла, которое испугали телевизором коронавирусом и стригут на нём бабло
У ШВЕДОВ больницы оборудованы всем необходимым и лекарств полно
А в Украине люди умирают БЕЗ КИСЛОРОДА - просто задыхаются
Власть внятно до сих пор не объяснила СКОЛЬКО В БОЛЬНИЦАХ АППАРАТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА ( не путать с ИВЛ )
1. ознакомьтесь со ссылками, приведёнными ниже и подумайте.
2. Беларусь с их массовыми протестами в зелёной зоне
проще быть быдлом и в стойле стоять...
Или ты веришь ООН и ВООЗ, которые и живут за счёт того, что создают прецеденты и качают бабло на этом?
Умирают, я особенно протащился от реального случая: типа 96 лет, 4-я степень рака - умер от коронавируса.
люди, очнитесь!
Об этом не раз писали.
Есть обычная новая мутация какой-то заразы, под видом борьбы с которой идёт грабёж планетарного масштаба и загон быдла в стойло.
"Сейчас, по мере ослабления мер социальной дистанции, во многих европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания.
В Швеции в последние недели наблюдается снижение как количества инфекций, так и смертности."
и - вирусные заболевания были и будут - но это не значит что человек должен отказаться от жизни в угоду быдла у власти, загнавшего его в стойло.
Есть нормальная инфа:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Статистика по Швеции
Текущие 700+ случаев для маленькой Швеции никак не победа.
победа над вирусом? уничтожить все вирусы на планете?
шведы живут нормальной жизнью - это победа.
А быдло или сидит в стойле или ходит в намордниках в парках...
Коровирус, [17.06.20 03:06]
Forwarded from БАМ (#217)
Новая вспышка коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина вновь усиливает линию напряжения на российско-китайской границе. Власти китайской столицы уже предупредили об очень высоком риске распространения инфекции, военное положение ввели в районе Фэнтай и городе Баодин (11 млн человек, провинция Хэбэй). В соседней с Приморьем провинции Хэйлунцзян обстановка пока относительно спокойная, хотя на прошлой неделе там выявили 19 бессимптомных носителей в ходе массового тестирования. Китай сохраняет на границе жесткий контроль, из-за коронавирусного рецидива в Пекине меры могут усилить. Это сильно отразится на российско-китайских экономических отношениях.
Закрытие границ уже сказалось на товарообороте между провинцией Хэйлунцзян и дальневосточными регионами: падение на 5,3% за первые четыре месяца этого года. Проблему с простоем грузовиков в очередях приморским властям удалось урегулировать, введя онлайн-заявки для грузоперевозчиков. Пришлось даже вернуться к забытой практике поставок китайских овощей по железной дороге. Однако если в провинции повторятся вспышки заболевания, товарные потоки вновь остановятся.
Не способствует открытию границы и обстановка в Приморье. За последние несколько суток темп прироста инфицированных в крае достиг показателя в 3,2, общее количество зараженных приблизилось к трем тысячам человек. Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до 30 июня, хотя часть ограничений уже сняли. Ситуация с коронавирусом по обе стороны границы не способствует восстановлению полноценного экономического обмена.
Коровирус, [17.06.20 15:07]
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 15,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 284,6 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17.06.2020 остаются 308 тыс. 896 человек.
По данным на 16 июня было выявлено 545 458 заболевших, 294 306 человек выздоровели, 7 284 скончались.
https://www.reddit.com/r/pics/comments/7sx1mq/bus_stop_in_sweden_talk_about_personal_space/
Сравните с нашими в период карантина.
ну немного блондинка, но она хорошая...
когда смертность падает.
Це щоб було НАДІЙНІШЕ..
Оскільки зараження більш йовірніше саме через ніс -там сприятлива флора ....
Щоб уможливити їх масове застосування...
ВЧЕРГОВЕ ПОЯСНЮЮ ВЛАДНИМ ДЕБІЛАМ...
бык, а как конституция и права человека?
или ты опарыш комунистов?
При смертельних епідеміях навіть розстріл "свободолюбивих довбо..обів " вітається..
Бо вони можуть зробити "прорив" у сотні,можливо тисячі життів..
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Послідовники церкви у Південній Кореї, прихожанка якої заразила коронавірусом 144 особи, "відкидають хвороби"
https://www.unn.com.ua/uk/news/1853707-poslidovniki-tserkvi-u-pivdenniy-koreyi-prikhozhanka-yakoyi-zarazila-koronavirusom-144-osobi-vidkidayut-khvorobi# Previous https://www.unn.com.ua/uk/news/1853707-poslidovniki-tserkvi-u-pivdenniy-koreyi-prikhozhanka-yakoyi-zarazila-koronavirusom-144-osobi-vidkidayut-khvorobi# Next
https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/02/21/1***************************************.jpg https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/02/21/28d5e91751e93bad658c7e00092c47b6682201e0.jpg https://www.unn.com.ua/uploads/media/photo/2020/02/21/25f20aa412031ab0c80b3b534536da662d22fc71.jpg
. 21 лютого 2020.. У Південній Кореї зафіксовано 204 випадки зараження новою коронавірусною інфекцією. Країна стала третім за масштабом осередком епідемії після Китаю (http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202002/ac1e98495cb04d36b0d0a4e1e7fab545.shtml понад 75 тисяч заражених) і Японії (https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200220_45/ понад 700 заражених), пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, які проаналізували деталі масового розповсюдження вірусу COVID-19 на території республіки.
Ще на початку тижня пацієнтів з новим вірусом у Південній Кореї було менше 30, вже до четверга їх кількість зросла до 100, а до п'ятниці перевалила за 200. Головним осередком COVID-19 стало місто Тегу, що розташоване в 300 кілометрах від Сеула і нараховує 2,4 мільйони жителів.
Влада Південної Кореї https://en.yna.co.kr/view/AEN20200221005151315 пов'язує як мінімум 144 випадки зараження з 204 з християнською релігійною організацією Сінчонджі. Її заснував в 1984 році південнокорейський проповідник Лі Ман Хі, який називає себе новим втіленням Ісуса Христа. Організація, яку вважають сектою, налічує понад 200 тисяч послідовників в різних країнах. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200220000811 Повідомляється , що члени Сінчонджі практикують фізичний контакт під час служб і байдужі до хвороб. Вони вірять у вічне життя і вважають, що якщо людина захворіла і померла, це означає, що її віра була слабкою.
та до цих норм ну ніяк не можуть відноситись забаганки кацапогниди Степанова і всієї зе-шобли, яка залякує бидло і дерибанить країну...
есть научно-обоснованные выводы и это не нарушает права человека или типа тебе насрали в голову с телевизора и ты начала визжать одобрямс?
Вот такое одобрямс быдло хорошо бы в гулагах строем водить между бараками...
пока одно быдло визжит одобрямс другое быдло под этот шумок дерибанит карманы этого же быдла.
В Україні захворів на коронавірус кожний 201-й, а помер від нього кожний 10 248-й мешканець.
На ********* - кожен 122-й і кожен 6925-й, відповідно.
Отже, різниця у півтора рази.
Цифри на кінець минулої доби.
Заболели
В РФ - 9 859 за последние сутки
В Украине - 4 661.
Разница - чуть больше чем в 2 раза, а население больше - в три с лишним.
Умерли
В РФ - 186
В Украине - 69
У Украины - чуть больше, но разница - меньше чем по заболевшим.
СУТТЄВА РІЗНИЦЯ.
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
це не робиться вже в час епідемії ...
зеленскому придётся ответить перед этим!