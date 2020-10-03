Президент Азербайджана Алиев: "У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас"
У Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе еще 30 лет, поэтому конфликт должен быть урегулирован сейчас.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщает его пресс-служба.
По его словам, Армения добивается того, чтобы этот конфликт стал региональным.
"Вот почему они придумывают фейковые новости о некоторой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - отметил Алиев.
Он добавил, что если бы сегодня определялся состав Минской группы ОБСЕ, то он был бы совсем другим.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", - добавил Алиев.
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Он тоже наступал...оккупировал Польшу миллионой армией украинцев.
Его потужні реформы так пустили корни в головы некоторых бестолочей, что при его упоминании вызывают сопли умиления и восторг.
Можно побежать в атаку, всех поубивать на хрен на какой то территории. Это подход ордынцев.
А можно организовать коалицию и требовать введения настоящих санкций, которые развалят Мордор быстрее, чем любая победоносная война в локальном конфликте.
Нам тоже никто не помогает, тем более азербайджан
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Это потерять границу с Ираном, оставив себя в окружении турции и азербайджана...это нереально...на такое может поти только предатель
Договориться можно всегда, если голова холодная.