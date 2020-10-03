Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО
Заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о якобы предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который впоследствии потерпел катастрофу, является ложью и манипуляцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook
"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!
Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно", - говорится в сообщении.
"Возможно, пора уже звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!
Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!".
"Продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции, и пользоваться данным из достоверных источников.
Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!", - сказано в сообщении
Напомним, в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился.
При этом сам Дроздов подчеркнул, что никакого указания руководителю полетов не давал.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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И будет это выглядеть примерно так:
Судя по переговорам с диспетчерами, которые мы публикуем ниже, пилоты подали сигнал аварийной ситуации и доложили об отказе одного двигателя практически сразу после взлёта. Диспетчеры, в свою очередь, несколько раз предупредили пилотов о перелётных птицах.
Обозначения:
Гордый - радиопозывной аэропорта Жуковский.
СЖР178 - позывной борта рейса U6178.
ПАН-ПАН - сигнал аварийной ситуации.
Переговоры с диспетчером аэропорта:
06:00:32 - 06:01:45
Пилот: Гордый руление, доброе утро, СЖР 178 на стоянке, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.
Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определён, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелёты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлёта набирайте 900 метров, связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.
Пилот: Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно, СЖР178.
Диспетчер: Всё верно.
06:05:38 - 06:05:54
Пилот: Разрешите буксировку и запуск.
Диспетчер: Буксировку на вторую точку разрешаю, запуск по готовности.
Пилот: На вторую разрешили, запуск по готовности, СЖР 178.
06:09:25 - 06:09:46
Пилот: СЖР 178, Прошу руление.
Диспетчер: СЖР 178, предварительный ВПП 12 разрешаю. ВПП 12 за машиной сопровождения на В7.
Пилот: Предварительный полосы 12 разрешили, по В7 за машиной сопровождения.
06:11:20 - 06:11:38
Пилот: СЖР 178, предварительный полосы 12.
Диспетчер: СЖР 178, работайте. Счастливого пути!
Пилот: Работа. 125,250. Спасибо большое, и вам всего доброго!
Переговоры с авиадиспетчером:
06:11:39 - 06:11:57
Пилот: Гордый старт, СЖР 178, предварительный ВПП 12.
Диспетчер: СЖР 178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.
06:12:28 - 06:12:51
Пилот: СЖР 178. К взлёту готов.
Диспетчер: ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.
06:14:10 - 06:14:21
Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.
06:14:29 - 06:14:39
Диспетчер: СЖР 178.
Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure.
Деспетчер: SVR 178, your decision.
06:14:55 - 06:15:09
Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.
Диспетчер: Разрешил обратным заход.
Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.
Но разворачивать самолёт обратно в аэропорт пилоты не стали. https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/pilot_a321_o_posadke-491676/ По словам КВС Дамира Юсупова, вернуться они хотели после отказа одного двигателя. После того как пилоты поняли, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать самолёт в ближайшем месте - на кукурузном поле.
.....
Ну и тому подное, там много еще копировать.
Так вот я и хочу услыхать последние 5 минут общения вышки непосредственно с этим бортом и с другими кто был поблизости, а так же запись из кабины.
Наступним рівнем, що вказує на наявність безпосередньої небезпеки людського життя або транспортному засобу, є сигнал https://uk.wikipedia.org/wiki/Mayday Mayday .Понятно, что написано?
Я к чему? Стали расследовать причины аварии, а он и объяснить-то толком ничего не может. Говорит, что огни посадочные ослепили, слившись в какой-то светящийся круг. И это, ребята, боевой летчик, подполковник, с налетом 3 000 часов. Так до конца и не разобрались, как он такую херню мог утворить.
Все это называется - человеческий фактор.
Не мешало бы Геращенко видео с камеры наблюдения выложить с момента минут за 5 до начала падения.
Комиссия по расследованию работает, ждем официальных результатов.
Смешно и страшно такое читать. Теперь у нас Ирина Верещук и гости Шустера определяют причины катастрофы военных самолетов. К сожалению в Украине выросло целое поколение дебилов с раздутой самооценкой и иллюзией компетентности. Не обладая соответствующими знаниями и опытом эти люди ходят по ТВ-студиям и дают свою оценку различным ситуациям. В науке подобное называется эффект Даннинга-Крюгера. Но это еще полбеды. Беда в том, что эти люди потихоньку начинают занимать руководящие позиции в различных сферах деятельности и даже принимать судьбоносные для страны решения.
А ДИМУ БЕЗ ВОГНЮ НЕ БУВАЄ