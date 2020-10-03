РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9743 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Авиакатастрофа под Чугуевом
30 804 231

Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО

Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО

Заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о якобы предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который впоследствии потерпел катастрофу, является ложью и манипуляцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!

Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия по расследованию трагедии с АН-26 под Чугуевом представит свой отчет 25 октября, - Уруский

"Возможно, пора уже звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!

Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны отстранило 7 должностных лиц после крушения Ан-26 под Чугуевом

"Продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции, и пользоваться данным из достоверных источников.
Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!", - сказано в сообщении

Напомним, в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился.

При этом сам Дроздов подчеркнул, что никакого указания руководителю полетов не давал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование Воздушных сил опровергло версию Кучера о промедлении диспетчера при посадке Ан-26: Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) ВВС (259) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Ще Дубинского і Шарія підключайте.
показать весь комментарий
03.10.2020 10:53 Ответить
+26
Новоє зільоноє літсо.
показать весь комментарий
03.10.2020 10:52 Ответить
+22
А внучька Фокіна, що мовчить ?
показать весь комментарий
03.10.2020 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Вы что , способны понять расшифровки? Это колонки цифр. Тут не охлос должен рулить, а специалисты. Что делать,приходится им верить.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:46 Ответить
Цифрами пускай себе занимаются специалисты, а я хочу услыхать данные речевого самописца и записи делающиеся в диспетчерской.
И будет это выглядеть примерно так:

Судя по переговорам с диспетчерами, которые мы публикуем ниже, пилоты подали сигнал аварийной ситуации и доложили об отказе одного двигателя практически сразу после взлёта. Диспетчеры, в свою очередь, несколько раз предупредили пилотов о перелётных птицах.
Обозначения:
Гордый - радиопозывной аэропорта Жуковский.
СЖР178 - позывной борта рейса U6178.
ПАН-ПАН - сигнал аварийной ситуации.
Переговоры с диспетчером аэропорта:
06:00:32 - 06:01:45
Пилот: Гордый руление, доброе утро, СЖР 178 на стоянке, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.
Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определён, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелёты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлёта набирайте 900 метров, связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.
Пилот: Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно, СЖР178.
Диспетчер: Всё верно.
06:05:38 - 06:05:54
Пилот: Разрешите буксировку и запуск.
Диспетчер: Буксировку на вторую точку разрешаю, запуск по готовности.
Пилот: На вторую разрешили, запуск по готовности, СЖР 178.
06:09:25 - 06:09:46
Пилот: СЖР 178, Прошу руление.
Диспетчер: СЖР 178, предварительный ВПП 12 разрешаю. ВПП 12 за машиной сопровождения на В7.
Пилот: Предварительный полосы 12 разрешили, по В7 за машиной сопровождения.
06:11:20 - 06:11:38
Пилот: СЖР 178, предварительный полосы 12.
Диспетчер: СЖР 178, работайте. Счастливого пути!
Пилот: Работа. 125,250. Спасибо большое, и вам всего доброго!
Переговоры с авиадиспетчером:
06:11:39 - 06:11:57
Пилот: Гордый старт, СЖР 178, предварительный ВПП 12.
Диспетчер: СЖР 178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.
06:12:28 - 06:12:51
Пилот: СЖР 178. К взлёту готов.
Диспетчер: ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.
06:14:10 - 06:14:21
Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.
06:14:29 - 06:14:39
Диспетчер: СЖР 178.
Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure.
Деспетчер: SVR 178, your decision.
06:14:55 - 06:15:09
Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.
Диспетчер: Разрешил обратным заход.
Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.
Но разворачивать самолёт обратно в аэропорт пилоты не стали. https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/pilot_a321_o_posadke-491676/ По словам КВС Дамира Юсупова, вернуться они хотели после отказа одного двигателя. После того как пилоты поняли, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать самолёт в ближайшем месте - на кукурузном поле.
.....
Ну и тому подное, там много еще копировать.
Так вот я и хочу услыхать последние 5 минут общения вышки непосредственно с этим бортом и с другими кто был поблизости, а так же запись из кабины.
показать весь комментарий
03.10.2020 18:21 Ответить
«Pan-Pan» (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. panne - поломка) - голосовий сигнал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE радіотелефонного зв'язку , що позначає виникнення аварійної ситуації, при якій транспортний засіб (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE судно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літак і т. д.) і його пасажири піддані конкретній загрозі, проте відсутня загроза їх життю або самому транспортному засобу, а негайна допомога не потрібна.https://uk.wikipedia.org/wiki/Pan-pan#cite_note-TCMS-1 [1]
Наступним рівнем, що вказує на наявність безпосередньої небезпеки людського життя або транспортному засобу, є сигнал https://uk.wikipedia.org/wiki/Mayday Mayday .Понятно, что написано?
показать весь комментарий
05.10.2020 19:46 Ответить
Что написано, понятно. Зачем это написано мне, честно сказать, не понял.
показать весь комментарий
05.10.2020 20:26 Ответить
А ви подайте на цього кучера в суд.В наш самий гуманний у світі. У печерський,наприклад...
показать весь комментарий
03.10.2020 13:22 Ответить
Вся зельоная мразь в одном "новом ліце" г-на Кучера!
показать весь комментарий
03.10.2020 13:26 Ответить
Не ругайтесь. Давайте я вам историю расскажу. Наш полк шпилил на Су-17М2. Ночные полеты, установленный минимум погоды, нижний край облачности 50 м. Наш комэска заходит на посадку, проходит дальний и... снижается и садится до ближнего. Шасси отрываются о край какой-то ямы, кабина отделяется от фюзеляжа и он въезжает, в кабине, прямо на ближний привод и останавливается. Охреневшие бойцы подскакивают, открывают фонарь... Комэска вылазит из кабинета, как ни в чем не бывало, и спрашивает: " А шо, сегодня у нас полеты?" Тут и скорая поспела, с врачом полка. Дали комэске спирту, шобы из шока его вынуть, и повезли в санчасть.

Я к чему? Стали расследовать причины аварии, а он и объяснить-то толком ничего не может. Говорит, что огни посадочные ослепили, слившись в какой-то светящийся круг. И это, ребята, боевой летчик, подполковник, с налетом 3 000 часов. Так до конца и не разобрались, как он такую херню мог утворить.
Все это называется - человеческий фактор.
показать весь комментарий
03.10.2020 13:32 Ответить
Цікава методика приховування правди - одразу згадувати пуйло, крємль, скабєєвих.
показать весь комментарий
03.10.2020 13:49 Ответить
То сідав літак чи ні ?
показать весь комментарий
03.10.2020 14:38 Ответить
Хотел, даже фары включил, но потом почему-то довольно круто повернул и начал падать.
Не мешало бы Геращенко видео с камеры наблюдения выложить с момента минут за 5 до начала падения.
показать весь комментарий
03.10.2020 14:51 Ответить
Губернатору нечего лезть в те вопросы, где он ничего не понимает! Всякие профаны берут на себя смелость коментировать управление воздушным движением! Позорище!
Комиссия по расследованию работает, ждем официальных результатов.
показать весь комментарий
03.10.2020 15:06 Ответить
В УКРАИНЕ НЕТ НИ ГУБЕРНИЙ , НИ ГУБЕРНАТОРОВ . ЕСТЬ ГЛАВЫ ОГА . ХВАТИТ ПОДМАХИВАТЬ ВАТЕ !
показать весь комментарий
03.10.2020 15:52 Ответить
Де вони знаходять такі зелені кадри, як не кріт з ФСБ, так повний бездар?
показать весь комментарий
03.10.2020 16:04 Ответить
Даёшь больше зашкваров зедебилы?
показать весь комментарий
03.10.2020 16:47 Ответить
Очень точно описал ситуацию летчик-испытатель в студии. Очень похоже на правду. Сваливание.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:48 Ответить
Нужно дождаться выводов комиссии,а потом делать такие заявления и обвинения
показать весь комментарий
03.10.2020 18:28 Ответить
А разве это обвинение?Конечно,надо ждать выводов комиссии.Пилоты сделали,что могли.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:04 Ответить
"Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук."
Смешно и страшно такое читать. Теперь у нас Ирина Верещук и гости Шустера определяют причины катастрофы военных самолетов. К сожалению в Украине выросло целое поколение дебилов с раздутой самооценкой и иллюзией компетентности. Не обладая соответствующими знаниями и опытом эти люди ходят по ТВ-студиям и дают свою оценку различным ситуациям. В науке подобное называется эффект Даннинга-Крюгера. Но это еще полбеды. Беда в том, что эти люди потихоньку начинают занимать руководящие позиции в различных сферах деятельности и даже принимать судьбоносные для страны решения.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:11 Ответить
За дослідження ефекту Даннінг та Крюґер отримали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Іґнобелівську премію за 2000 рік.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:54 Ответить
ЕСЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВДА ТО ДРОЗДОВ ДОЛЖЕН ЗАСТРЕЛИТЬСЯ !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 19:55 Ответить
А если это ложь - то этот зеленый ублюдок? Или зеленки предпочитают травиться?
показать весь комментарий
03.10.2020 20:31 Ответить
і що цікаво -саме цензор юґіка бутусова ПОСТІЙНО впарює пересічним що в Україні є якісь мері-ґубірнатари.. а ціну чомусь ТУПО плутають з тарифом
показать весь комментарий
03.10.2020 19:56 Ответить
Расшифруй подробнее
показать весь комментарий
03.10.2020 22:14 Ответить
поц вчи державну мову=воно і попустить
показать весь комментарий
04.10.2020 07:27 Ответить
Мне не надо.
показать весь комментарий
04.10.2020 08:04 Ответить
Этот Кучер так неуверенно задаёт свой вопрос , что видно как он сам в него не верит.
показать весь комментарий
03.10.2020 22:13 Ответить
Вопрос плевый, т.к. все данные отслеживаются и фиксируются. Если это не так - могут опубликовать логи записей с радаров.
показать весь комментарий
03.10.2020 22:47 Ответить
Не затыкать рот, а проверять информацию надо!
показать весь комментарий
03.10.2020 22:46 Ответить
Заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о якобы предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который впоследствии потерпел катастрофу, является ложью и манипуляцией. Источник: https://censor.net/ru/n3222693

А ДИМУ БЕЗ ВОГНЮ НЕ БУВАЄ
показать весь комментарий
03.10.2020 23:03 Ответить
Страница 3 из 3
 
 