Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО

Заявление председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера о якобы предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26, который впоследствии потерпел катастрофу, является ложью и манипуляцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!

Абсурдность утверждений этого чиновника подтвердили все гости студии Шустера, а также однопартиец от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно", - говорится в сообщении.

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"Возможно, пора уже звонить руководителю Служба безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!

Уважаемые журналисты, блогеры, государственные деятели, которые вчера вечером скопировали громкий "сенсационный" заголовок с "самолетом сына командующего". Это откровенная ложь и манипуляция! Этот самолет никак не влиял на катастрофу Ан-26Ш!".

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"Продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться на манипуляции, и пользоваться данным из достоверных источников.

Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!", - сказано в сообщении

Напомним, в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился.

При этом сам Дроздов подчеркнул, что никакого указания руководителю полетов не давал.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.